博物館通行證｜長者$25全年任玩！主題公園+餐廳優惠　附申請方法

博物館通行證懶人包｜60歲的老友記有著數！長者只要持有樂悠咭或長者咭，就可以$25優惠價申請一張博物館通行證，無限次參觀17間康文署轄下的博物館。此外，博物館通行證仲有其他著數的餐飲優惠及主題公園門票折扣，想知怎申請？即睇下文。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

現時不少餐廳、主題樂園，甚至博物館都會有惠及長者的優惠，長者只要持有樂悠咭或長者咭就可享用得到。而康文署所推出的博物館通行證，不但可在一年內免費參觀康文署轄下的17間博物館，就連惠顧指定餐廳、購買主題公園門票都可享有折扣優惠，讓老友記盡情食玩買！

申請香港博物館通行證，便可於一年內無限次參觀康文署轄下的博物館。（康文署博物館）

博物館通行證｜8大折扣優惠

1. 有效期內無限次參觀康文署轄下博物館的常設及專題展覽。

2. 於博物館內的禮品店或書店購買康文署製作的刊物及紀念品，可享9折優惠（孫中山紀念館及香港抗戰及海防博物館除外）。

3. 惠顧博物館內的指定餐廳可享指定優惠，如康姨咖啡室、牧羊少年咖啡館9折等。

4. 參與博物館主辦的活動可享9折優惠，但要注意，如活動費用為優惠價錢，則不能同時享有此優惠。

5. 即日起至2026年8月31日，以正價購買香港迪士尼樂園任何類別的「奇妙處處通」會籍，長者可享有$40元折扣優惠。 詳請可瀏覽香港迪士尼樂園網站。

6. 即日至2025年12月31日，博物館通行證持有人凡於南豐紗廠CHAT六廠小店購物，可享有95折優惠。

7. 即日至2026年8月31日，博物館通行證持有人凡購買香港海洋公園全年會籍，可享有9折優惠。

8. 即日至2026年8月31日，博物館通行證持有人以正價購買香港迪士尼樂園任何類別的標準、小童、學生及長者「奇妙處處通」會籍，可分別享有$70、$60、$60及$40折扣優惠。

惠顧博物館內的指定餐廳可享指定優惠，如牧羊少年咖啡館消費可獲9折。（Facebook@牧羊少年咖啡館）

博物館通行證｜香港博物館通行證申請資格

博物館通行證年票分為家庭通行證、個人通行證、優惠通行證3款。當中優惠通行證僅須$25，而長者只要年滿60歲或以上就可申請，然後便可在簽證日期起計12個月內，無限次參觀康文署轄下博物館的常設及專題展覽（特定專題展覽除外）。

通行證申請資格及費用：

1. 優惠通行證：全日制全日制學生、殘疾人士及60歲或以上的長者，費用為$25；

2. 家庭博物館通行證：最多4人，且必須為親屬關係，費用為$100；

3. 個人博物館通行證：費用為$50。



康文署轄下博物館：

香港藝術館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、香港電影資料館、香港海防博物館、香港視覺藝術中心、油街實現、茶具文物館、羅屋民俗館、三棟屋博物館、香港鐵路博物館、上窰民俗文物館、李鄭屋漢墓博物館、葛量洪號滅火輪展覽館



博物館通行證｜香港博物館通行證申請方法

博物館通行證申請方法主要分為2種，分別為親臨指定博物館遞交申請及網上申請。而網上申請可選擇到指定博物館繳費或郵寄支票繳費兩種付款方式，申請表格可於康文署網頁下載。

1. 親臨指定博物館申請及繳費：到其中一間指定博物館，即場填寫申請表格及繳費。

2. 網上申請＋到指定博物館繳費：填妥申請表格後，電郵至所選擇領證的博物館，並於遞交申請後翌日起計14日內（休館日除外），親臨該博物館繳交申請費用。

3. 網上申請＋郵寄支票繳費：填妥申請表格後，電郵至所選擇領證的博物館，並於7日內將劃線支票（抬頭「香港特別行政區政府」，並於支票背面註明姓名及電話），以及申請「優惠通行證」證明文件副本（如長者咭）郵寄至該博物館。

指定博物館：香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館、孫中山紀念館、香港海防博物館



香港博物館通行證須於指定博物館遞交申請。（資料圖片）

博物館通行證｜香港博物館網上申請表獲取方法

1. 到康文署官網，選擇右上角菜單列表（以三條橫線顯示的圖案），點選「博物館通行證」。

2. 移至網頁底部，便會看見「博物館通行證申請表」，點選「按此下載」，即可獲取申請表格。

（按圖查看如何獲取申請表）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略