長者優惠｜長者咭28購物著數 百佳送燕麥片/萬寧85折 買海味9折
長者優惠｜長者咭優惠｜去超級市場和零售店購物，出示長者咭竟然有優惠！凡年滿65歲或以上的香港居民可申請長者咭，憑咭到指定商舖消費即可享有優惠。下文整理全港28間超市和連鎖零售店的長者咭優惠，包括百佳、惠康、Fusion、Taste、Market Place、救世軍家品店、樓上、萬寧和Ｗatsons等等，優惠更低至7折！即睇下文了解超市名單及優惠詳情！
長者優惠超級市場篇
長者咭優惠【1】百佳超級市場
優惠1：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
優惠2：由即日起至2025年3月31日，到任何一間百佳門市，已綁定樂悠咭及易賞錢的會員可獲贈佳之選燕麥片（200克）（3選1）
電話：2606 8658
長者咭優惠【2】watsons
優惠1：已綁定樂悠咭的易賞錢會員用樂悠咭付款或網店輸入優惠碼【JOINYOU5】，購買任何屈臣氏品牌或健康產品即可享95折優惠。
優惠2：由即日起至2025年3月31日，到任何一間屈臣氏門市，已綁定樂悠咭及易賞錢的會員可獲贈屈臣氏蘋果木清香迷利紙手帕（12包裝）或屈臣氏抗菌濕紙巾8片6包裝（隨機派發）
電話：3697 7699
長者咭優惠【3】萬寧
優惠：逢星期二於香港萬寧門店使用樂悠咭付款，購買萬寧自家品牌單件產品即享85折優惠。
電話：2299 3398
長者咭優惠【4】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
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長者咭優惠【5】惠康
優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 1133
長者咭優惠【6】優品360
優惠：逢星期二憑樂悠咭購買Familie、Kalbarri或Pando產品即享95折。
電話：3916 1888
長者咭優惠【7】Fusion
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【8】Taste
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【9】Market Place
優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 3966
長者咭優惠【10】International
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【11】華潤萬家
優惠：特價精選貨品
電話：2827 8333
長者咭優惠【12】營多東南亞美食市場
優惠：九折。不適用於電話卡及特價貨品。
電話：2897 1502
長者咭優惠【13】寶達食品超市
優惠：逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折
電話：2430 1119
長者咭優惠【14】家園便利店
優惠：即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠（永久）
電話：3987 7800
長者咭優惠【15】Express
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【16】SUPADEPA
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【17】Gourmet
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【18】3hreesixty
優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2196 8066（圓方店）；2539 0455（赤柱廣場店）
長者優惠零售店篇
長者咭優惠【19】HKTVmall
以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠：
1. $50迎新網購優惠coupon
2. 門市單價$15以上產品每件減$2
3. 逢星期三網購95折
4. 每週三至五精選長者會員價產品
5. 網購低門檻免運：滿$50可免運到門市自取/ 滿$200可免運送到屋企
電話：3145 6888
長者咭優惠【20】實惠
優惠：逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，並用樂悠咭付款，可享95折優惠。
電話：2663 8833
長者咭優惠【21】永安百貨
優惠1：指定貨品85折至95折。特價貨品除外。
優惠2：逢星期一及二，於指定部門購買指定貨品，可享額外95折優惠。
電話：2852 1888（上環店）
長者咭優惠【22】裕華國貨百貨店
優惠：長者咭持有人享正價商品9折優惠。
電話：3511 2222（佐敦店）
長者咭優惠【23】救世軍家品店
優惠：長者咭持有人可享正價貨品85折優惠。
電話：3582 4663（荃灣店）
長者咭優惠【24】維特健靈
優惠：持長者咭人士可享免費會藉和以會員價購物優惠。
電話：2374 3451（旺角店）
長者咭優惠【25】好棧
優惠1：憑長者咭，買滿$100即減$5。
優惠2：憑長者咭，可以長者價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝 。
電話：2606 2638（油麻地店）
長者咭優惠【26】南北行
優惠：長者咭持有人可享乾海味正價9折、參茸補品正價7折、印尼燕窩正價7折、中藥配劑正價8折、中成藥正價9折。
電話：2119 0386（尖沙咀店）
長者咭優惠【27】樓上
優惠：長者咭持有人獲金咭會員優惠。
電話：2743 0070（長沙灣店）
長者咭優惠【28】余仁生(香港)有限公司
優惠：正價貨品九五折優惠。(優惠不適用於購買余仁生禮券)
電話：2428 0832（葵芳店）
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略
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