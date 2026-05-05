長隆3D鯨鯊現身銅鑼灣SOGO！極具視覺衝擊｜附限時住宿套票優惠

最近銅鑼灣街頭有新驚喜，隨時能在半空見到深海巨獸游過！長隆度假區的巨型鯨鯊與虎鯨，最近震撼現身銅鑼灣SOGO外牆的巨型螢幕，帶來視覺衝擊極強的裸眼 3D 動畫。類似的3D廣告早就在東京新宿、澀谷、紐約時代廣場、倫敦皮卡迪利廣場等城市引發熱話，現在於香港也能親身感受！

今次長隆的鯨鯊與虎鯨「游進」香港，不僅以震撼視覺效果引爆全城關注，更為香港「盛事之都」的形象增添色彩。想知這場視覺盛宴有幾特別？即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

廣告立體感十足！無需佩戴3D眼鏡（官方圖片）

鯨鯊虎鯨衝破銅鑼灣SOGO大螢幕！衝擊力十足

今次廣告最吸睛之處，絕對是深海巨獸近在咫尺的壓迫感！市民不需要佩戴任何3D眼鏡，只需要在銅鑼灣SOGO抬頭就能置身深藍海洋世界，看到栩栩如生的鯨鯊與虎鯨緩緩游近。

兩隻龐然巨物更會華麗轉身，突然「衝出」螢幕界限躍出半空！極強的視覺錯覺，相信能吸引大批市民與遊客駐足拍照。這項作品堪稱SOGO大電視歷來最矚目的作品之一，為銅鑼灣鬧市增添未來感！

香港頂尖3D團隊操刀打造

長隆今次特別邀請香港本土頂尖3D製作團隊負責今次企劃，影片中逼真的鯨鯊與虎鯨，全部根據長隆園內的實地觀察模擬製成，動作與神態皆栩栩如生。

想帶小朋友近距離觀賞真正的海洋巨獸？這個週末不妨直接到訪長隆度假區親身體驗！為配合這次3D廣告企劃，長隆同步推出了CP值極高的限時訂房優惠，千萬不要錯過！

長隆度假區3大住宿優惠

🎁 激賞一：免費歎自助早餐

現凡預訂長隆度假區的主題酒店，入住即送豐富的酒店自助早餐！



🎁 激賞二：免費玩水上樂園

現凡預訂廣州長隆度假區的酒店，入住即送廣州長隆水上樂園門票！



🎁 激賞三：清遠長隆「買2大送1小」

假如同行有小朋友更不能錯過全新的「清遠長隆度假區」三日兩夜套票！現推出超划算的「買2大送1小」家庭優惠，最適合帶小朋友去放電。



優惠套票數量有限，想現場一睹真正的鯨鯊同虎鯨，兼歎超抵優惠，記得提早預訂！

👉 按此進入長隆度假區官方網站搶購優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略