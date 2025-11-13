深圳動物園推介4間｜戶外+室內都有　1間$46玩全日！附門票優惠

深圳好去處｜深圳親子活動｜深圳除了逛大型商場，其實亦有不少動物園，無論是情侶拍拖，還是作為親子活動都十分適合。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家搜羅4間位於深圳的動物園，從傳統的戶外動物園，到創新的室內動物園都有，當中更有不少動物園有港人優惠，有一間人均僅$46就能玩足全日，詳情即睇下文！



深圳動物園【1】深圳WOWO窩窩萌寵森友會──5萬多平方呎／超過50種動物／地鐵步行5分鐘／$46玩全日

深圳WOWO窩窩萌寵森友會是一個室內動物園，場地面積約5萬多平方呎，擁有超過50種的小動物，如梅花鹿、水豚、狐獴、浣熊、羊駝和兔子等，小朋友可在工作人員指導下，安心撫摸小動物，與牠們互動。

此外，園內更設有滑梯、鞦韆等遊樂設施，讓小朋友可盡情放電！值得一提，動物園就在世界之窗附近，距離地鐵「世界之窗」站僅5分鐘路程，相當方便前往！而動物園亦不時在各大平台推出門票優惠，當中最平人均僅$46即可玩全日！

深圳WOWO窩窩萌寵森友會

票價：HKD$106

地址：深圳市南山區沙河街道深南大道9037號世界之窗1樓

交通：地鐵「世界之窗」站H1出口，步行約5分鐘



深圳動物園【2】野恩動物樂園──大型室內動物樂園品牌／與小動物互動／商場內

野恩動物樂園佔地面積約1,800平方米，為深圳大型室內動物樂園品牌之一，是集動物園及兒童樂園於一體的動物主題樂園。樂園內的小動物種類繁多，例如羊駝、小熊貓、天竺鼠、梅花鹿等，小朋友可盡情撫摸、擁抱和投餵小動物，而且室內環境清潔舒適，沒有異味，加上動物園在商場內，完全不怕日曬雨淋，就能讓小朋友盡情放電！

野恩動物樂園

票價：HKD$100

最新優惠門票：海雅店｜龍崗萬達廣場店

地址：深圳市寶安區新安街道建安一路99號海雅繽紛城6層（海雅店）／深圳龍崗萬達廣場4樓4022-4026號（龍崗萬達廣場店）

交通：地鐵「建行寶安支行」站，步行約2分鐘／地鐵「木古」站B出口，步行約12分鐘



深圳動物園【3】深圳Lollypet萌寵樂園──室內動物樂園／門票人均$75起

深圳Lollypet萌寵樂園為深圳頗有名氣的室內動物樂園，現時在深圳共有兩間分店，一間在笋崗萬象食家，一間在華強北中航城君尚購物中心。樂園提供多種可愛的小動物，例如水豚、龍貓、梅花鹿、羊駝、浣熊等，約有20多種，不少網民都稱讚樂園乾淨企理，沒有異味。而兩間樂園都在商場內，不怕找不到餐廳醫肚！而樂園更經常與不同平台合作推出港澳居民優惠，當中親子門票更低至人均$75！

深圳Lollypet萌寵樂園

票價：HKD$171

萬象食家店最新優惠：Klook｜Trip.com 中航城君尚店最新優惠：Klook｜Trip.com

地址：

深圳市羅湖區笋崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層（笋崗店）／

深圳市龍崗區龍城萬科里L3-01（華強北中航城君尚購物中心店）

交通：

地鐵「笋崗」站A出口直達（笋崗店）／

地鐵華強北站或華強路站B出口直達（華強北中航城君尚購物中心店）



深圳動物園【4】深圳野生動物園──60萬平方米／300多種動物／$99玩足全日

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。而動物園亦不時提供港澳優惠，$99即可玩足全日！

深圳野生動物園

票價：HKD$259

票價優惠：低至$100門票｜Trip.com港澳居民優惠票

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。



