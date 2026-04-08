深圳溜冰滑雪5大｜這間買一送一?家長免費陪　低至¥77起+真冰體驗

深圳溜冰｜深圳滑雪｜親子好去處｜除了按摩水療、美食打卡，溜冰也是消暑解悶、親子互動的熱門選擇！深圳室內真冰滑雪場數量眾多。《香港01》好食玩飛記者精選5間高質溜冰滑雪場，既有奧林匹克標準場地，也有親子友善、高性價比溜冰場，更有全球級別的室內冰雪綜合體，一文睇清最抵玩推介！



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深圳溜冰滑雪場【1】冰紛萬象滑冰場（華潤萬象城店）｜羅湖老牌奧標真冰場

冰紛萬象滑冰場是深圳老牌頂級真冰溜冰場，自2005年開業至今，是深圳唯一符合奧林匹克標準的商業真冰場，深受港人及本地市民喜愛。場地全年無休，適合港人週末或假期前來暢玩。場地總面積約3,600平方米，其中冰面面積達1,800平方米，高度超過15米。場方每兩小時清洗冰面一次，確保滑行體驗流暢安全。場內配備專業教練團隊，由世界冠軍級教練親身授課，初學者亦可安心體驗。

地址： 羅湖區桂園街道寶安南路1881號華潤萬象城一期四樓488號

交通： 地鐵1號線2號線大劇院站F出口步行3分鐘即達

營業時間：10:30 - 22:00

票價：單人3小時門票¥120（包含冰鞋護具）



深圳溜冰滑雪場【2】華發冰雪熱雪奇蹟｜寶安真雪＋冰上雙樂園

深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟是全球規模最大、緯度最低的室內滑雪場，2025年9月全新開業，建築面積達10萬平方米。這裡集專業滑雪、真冰娛樂、親子娛雪於一體，全年恆溫 -6°C。港人可一站式體驗「滑雪＋溜冰＋玩雪」三重樂趣。冰上區域配備標準真冰場，另設冰上碰碰車等親子設施；滑雪區擁有5條FIS認證專業雪道，最長達463米、落差83 米，滑雪愛好者不妨來體驗。

地址： 寶安區濱江大道666號（前海華發冰雪世界）

交通： 地鐵20號線會展城站B出口步行5分鐘

營業時間：10:00 - 22:00（20:00停止入場）；週末及節假日09:00 - 23:00

票價：單人滑雪3小時¥348起（含雪服、雪具、頭盔、儲物櫃）



深圳溜冰滑雪場【3】陳露國際冰上中心（壹方天地店）｜世界冠軍創辦

陳露國際冰上中心由中國花樣滑冰世界冠軍陳露創辦及營運。深圳分店位於龍華壹方天地購物中心，主打親子體驗，環境舒適、設施新淨，是港人帶小朋友北上的首選。場地規模龐大，冰鞋全新且乾淨。場內採用全自助模式，WeChat掃碼即可完成付款並領取入場二維碼，自由度極高。

地址： 龍華區龍華街道景龍社區人民路4022號壹方天地購物中心C區B1層

交通： 地鐵4號線龍華站D出口

營業時間：10:00 - 22:00

票價：單人門票2小時¥100（港人網上預約可享9折優惠）



深圳溜冰滑雪場【4】鯨添國際冰上中心（龍崗大運體育館店）｜性價比之選

鯨添國際冰上中心位於龍崗大運體育館內，是區內人氣極高的親子溜冰場。場地面積達 1,800平方米，真冰冰面潔白順滑，配套齊全且價格實惠。場內安全措施到位，初學者可租賃「小海豚」輔助器滑行，安全又有趣，小朋友也能輕鬆上手。

地址： 龍崗區龍城街道黃閣路大運體育館內

交通： 地鐵3號線大運站C出口步行10分鐘即達

營業時間：10:00 - 21:30（週末延長至22:00）

票價：單人門票2小時¥76，雙人2小時門票¥116



深圳溜冰滑雪場【5】冰堡溜冰場（觀瀾湖新城店）｜買一送一陪同優惠

冰堡溜冰場位於龍華區觀瀾湖新城MH MALL，集運動、休閒與溜冰於一體。冰面面積達 1,500平方米，質素極高且價格親民。場內設有專業教練和齊全的設備。最吸引的是購買一張滑冰票即贈送一張陪同卡，家長可免費入場陪同小朋友，非常貼心。

地址： 龍華區高爾夫大道1號觀瀾湖新城MHMALLF3層L320

交通： 地鐵4號線觀瀾湖站C出口步行8分鐘即達

營業時間：10:30 - 22:00

票價：單人門票3小時¥77，雙人3小時門票¥147



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