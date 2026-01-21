天文台稱氣溫顯著下降　網民搖頭：熱到裸睡　林超英解釋怪現象

天文台｜林超英｜寒冷天氣警告正在生效！天文台日前曾稱，昨晚（20日）起本港氣溫會顯著下降，更指今日（21日）及未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。氣溫驟降。



不少市民看見天文台的預報，便第一時間取出羽絨、暖爐禦寒，但不少網民今早表示，室內氣溫未見有明顯下降，更有網民稱：「熱到想裸睡。」天文台明明預測氣溫跌，市民卻感受不到呢？天文台前台長林超英曾在網誌中解釋過這「怪現象」。即睇下文拆解原因。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台日前稱，昨晚（20日）起本港氣溫會顯著下降，更指今日及未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。但今早有網民卻在Threads表示：「又話轉冷，熱到想裸睡」，亦有網民在天文台的Facebook留言指「又詬（話）好凍嘅？！」，大家似乎都感覺不到天氣明顯轉冷。

天文台指，受冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。（資料圖片）

原來這並非錯覺，前天文台台長林超英曾於網誌《草雲居》撰文拆解。他指，這現象牽涉到物理學中的熱力傳遞與牆壁的儲熱能力。

前天文台台長林超英曾於網誌《草雲居》曾撰文拆解這現象。（資料圖片）

天文台｜為何氣溫急降時，大家不覺得冷？

他指，當天文台預報氣溫下跌時，市民在家中仍有暖意，關鍵在於家中牆壁溫度的變化，與室外氣溫的趨勢並不同步。他續指，當寒潮剛剛抵達，室外氣溫雖然驟降，但我們家中的牆壁、天花板及其深層結構，其實仍然保留著早前溫暖天氣時儲存的熱力。

這時的牆壁會輻射出紅外線，為室內帶來溫暖感，同時牆壁亦會把進入室內的冷空氣稍為加暖。這就是林超英形容為真正的「家庭溫暖」。因此，在轉冷的初期，市民在家中往往不會覺得太凍。

林超英指，該現象的關鍵在於家中牆壁溫度的變化，與室外氣溫的趨勢並不同步。（AI製圖）

天文台｜氣溫回升時，反而感覺愈來愈冷？

不過當低溫持續數天後，情況就會逆轉。林超英指出，隨著牆壁儲存的餘熱逐漸消耗，牆壁的溫度會逐漸下降，直至貼近室外的低溫。

這時，原本溫暖的牆壁已變得冰冷，即使室外氣溫開始稍為回升，但由於牆壁已經完全凍透，大家在家中逗留時，會感到四周寒氣逼人，人體的熱力反而會透過輻射散發向冰冷的牆壁。這種家庭溫暖的消失，正正解釋了為何氣溫明明開始回升，但大家在室內反而感覺愈來愈冷。

天文台｜明日的天氣會怎樣？

天文台預料，未來一兩日大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度，日間氣溫回升幅度較小。周末期間早上仍然清涼。

自動分區天氣預報顯示，明日（21日）早上7時，有3區僅8度，11個分區更錄得個位數溫度，打鼓嶺更低至5度 ，達寒冷水平。天文台亦預測，季候風會在周末至下週初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。預料周日 開始回暖，最高氣溫回升至20度。

天文台預測，周四最低氣溫低見11度。（天文台官網截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，周四早上7時，有3區僅8度。（天文台官網截圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略