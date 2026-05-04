天文台料周二雷暴　牆身發霉千萬別直接抹　專家：隨時擴散全屋

回南天｜家居清潔｜潮濕｜受高空擾動影響，本港未來一兩天有驟雨，天文台預測，本港相對濕度將維持95%。潮濕天氣下，不少人家中牆身冒出點點黑霉，面對牆壁發霉，許多人會用漂白水或酒精抹拭。但有專家指出，這類傳統方法無法根除深層霉根，甚至會導致霉菌孢子飛散全屋。本文將拆解3大除霉禁忌和3大解決方法，想知如何有效解決牆壁發霉問題，即睇下文！



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回南天｜未來8日濕度高企 成霉菌滋生黃金期

受高空擾動影響，本港未來兩日有雨。根據天文台九天天氣預測，明日（5日）間中有驟雨及初時局部地區有雷暴，相對濕度最高達95％。在這種高溫、高濕的環境下，正是霉菌滋生的黃金時機。

天文台預測，明日局部地區有雷暴，濕度最高達95％。（天文台網頁截圖）

霉菌感染｜長期吸入霉菌孢子損害人體

很多人發現廁所瓷磚縫隙、牆角或天花板開始出現一簇簇的細小黑點，這其實就是霉菌大量繁殖的象徵！霉菌不僅破壞家居美觀，若長期吸入霉菌孢子，更會損害人體免疫及神經系統。裝修學院校長Simon接受傳媒訪問時曾提出，3大清潔發霉牆時常犯的禁忌，包括使用漂白水，酒精等清潔和隨手抹掉黑點。

回南天時，廁所瓷磚縫隙、牆角等開始發霉的象徵。（AI生成圖）

回南天除霉禁忌｜專家揭3大禁忌：漂白水，酒精無法根除霉根

面對牆上的黑點，許多人習慣隨手拿清潔劑擦拭，但若方法錯誤，反而會令霉菌「越抹越散」，甚至傷害牆身結構，以下3大牆壁發霉清除禁忌：

牆身發霉禁忌1｜漂白水難斷深層霉根 ：

面對牆身發霉，Simon警告，大眾慣用的漂白水其實會讓情況惡化。雖然漂白水具備殺菌與漂白功能，卻僅能清除表面霉斑，由於缺乏滲透性，無法根除藏於牆體深處的霉菌根部。

他指，只要環境中保有水分、適宜的溫度及養分，霉根就會迅速吸收營養並再次滋生，長遠來看，使用漂白水不僅治標不治本，其化學成分更會傷害牆身漆膜，對人體健康亦有負面影響。

牆身發霉禁忌2｜坊間清潔方法損牆漆：

許多人誤將霉菌視為普通菌類，以為利用酒精擦拭即可解決，或盲目採取坊間流傳的蘇打粉與白醋清潔法。Simon表示，這些物質往往會溶解牆漆本身的結構，特別是現代許多功能性乳膠漆自帶防霉塗層，酒精等化學物會直接破壞這些保護層，導致牆面徹底失去防禦能力。

牆身發霉禁忌3｜隨手抹黑點致孢子飛散全屋：

另一常見錯誤習慣是看到黑點便隨手抹掉，這在無意中幫助了傳播孢子。霉菌孢子極其輕微，會懸浮於空氣並經由呼吸道進入人體，若直接以乾布或濕布抹拭，只會讓孢子隨風飄散至全屋各個角落，導致發霉範圍持續擴大。

Simon表示，正確的處理方式應選用含有氯化物、氧化劑或殺菌劑的專業除霉產品，並注意切勿直接噴向發霉表面，以免氣流帶動孢子擴散；建議先將除霉劑噴灑在乾布上，讓霉菌在被抹除前先失去活性，才能達到真正的滅菌效果。

很多人看到黑點便隨手抹掉，事實上只讓發霉範圍持續擴大。（AI生成圖）

預防發霉方法｜3大科學根治方案：先找出源頭

想徹底擺脫「發霉、抹除、再發霉」的惡性循環？以下3方法助你輕鬆治根本！

預防發霉方法1｜噴灑預防性防霉噴霧：

要預防牆身發霉，Simon建議，在回南天前噴上預防性防霉產品，效用一般可維持九個月。他提醒，選購時須按材質分類，如廚廁磚面或牆身乳膠漆應選用相應產品，優質產品需具滲透性且不傷漆膜。

預防發霉方法2｜牆皮受損修復：

另Simon建議可選用防霉油漆，或按專業步驟修復。先以漆剷剷走受損牆皮，噴上防霉水深層殺菌，乾透後塗上司拿（Sealer）增加黏合力，最後以膩子灰批平並補漆美化，從建材源頭杜絕霉菌滋生。

預防發霉方法3｜根治源頭：

台灣清潔達人陳映如指出，牆面發霉主要是因為滲水、漏水或是壁癌造成的，必須找出並解決根本原因，否則霉菌還是會再次滋生。

牆面發霉是因為滲水、漏水或是壁癌造成的。（AI生成圖）

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