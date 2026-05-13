天文台料天氣轉壞狂風雷暴　專家警告沖涼開浴室寶超錯　隨時發霉

浴室霉菌｜潮濕｜受低壓槽及高空擾動影響，據天文台天氣預報顯示，明日（13日）及後日（14日）本港將幾陣有雨及狂風雷暴，濕度高達95%。在天氣潮濕下，不少人會在洗澡時開浴室以便排走濕氣，不過就有日本清潔專家提醒，原來這樣做可能更引起霉菌，還可能會有3大壞處！即睇下文！



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打風｜熱帶風暴竹節草現於香港800公里範圍內

據天文台最新一篇《天氣隨筆》提到，由中南半島至菲律賓以東的西北太平洋都有對流雲團發展，這些對流雲團可能會成為熱帶氣旋，其中包括同屬大型「季風渦旋」的韋帕殘餘。

文章提到，在影響南海北部至菲律賓對出海域的廣闊低壓槽中，現時已有對流雲團集中於數個旋轉中心發展。其中，在呂宋海峽以東的西北太平洋上的對流雲團已發展成熱帶氣旋，並命名為范斯高。

文章亦預測，現時在呂宋北部附近的另一個熱帶氣旋，會在未來一兩日於該區徘徊。而該熱帶氣旋亦已於昨晚（23日）增強為熱帶風暴，並命名為竹節草，現時位於本港800公里範圍內，但預料一直與香港保持超過600公里距離，對本港天氣沒有直接影響。

由中南半島至菲律賓以東的西北太平洋都有對流雲團發展，這些對流雲團可能會成為熱帶氣旋。（天文台《天氣隨筆》）

打風｜天文台料一連九日雨 濕度高達95%

不過，天文台預測，廣東地區未來一兩日風勢微弱，日間酷熱，高溫亦會觸發雷雨。此外，天文台預料有一道廣闊低壓槽於下周中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來不穩定天氣。而熱帶氣旋竹節草會在今日（24日）轉向東北方向移動，隨後橫過呂宋北部並移向台灣以東海域；另一熱帶氣旋范斯高則會橫過琉球群島一帶海域，隨後移向中國東南沿岸及減弱。

天文台九天天氣預報顯示，本港由明日至下周六（8月2日）將一連九日有雨，相對濕度最高達95%。

天文台九天天氣預報預測，本港由明日至下周六將一連九日有雨。（天文台截圖）

濕度太高，不少人都會在洗澡時開浴室寶（換氣扇）以便排走濕氣，但日本清潔專家伊藤真紀曾於日媒《Hint-Pot》指出，原來這樣做大錯特錯！

打風｜專家提醒洗澡時不宜開浴室寶

日媒《Hint-Pot》曾報道，不少人習慣洗澡時開浴室寶「換氣」，但卻發現水滴從天花板滴下來，因此一些業內人士會建議在洗澡時不要開浴室寶。報道又指，水蒸氣會在冰冷的浴室牆壁上冷卻，形成水滴滴落，此情況尤其在冬天更常見。

此外，當打開浴室寶時，外部冷空氣會被吸入浴室，從而降低室內的溫度，容易在短時間內形成結露及黴菌滋生。

打開浴室寶會令浴室內的溫度降低，在短時間內更容易形成結露、滋生黴菌。（小紅書@橘橙柑）

日本清潔專家伊藤真紀提醒，若然不想浴室因結露而發黴，最好在洗澡時關閉浴室寶，然後在洗完澡後徹底擦乾浴室內的水，才開約30分鐘至1小時讓浴室回復乾燥。如果浴室備有烘乾功能，也可好好利用。

她亦提醒，浴室寶周遭積水和滴水，可能是因為管線配置不當、建築物老化，或施工過程中的失誤造成，如果發現天花板不斷滴水，最好請專業人士檢查。

如果發現天花板不斷滴水，最好請專業人士檢查。（資料圖片）

打風｜灰塵隨水蒸氣進入通風口 降低通風效果

此外，若洗澡時使用浴室寶換氣，空氣中飄浮的灰塵可能會隨着水蒸氣進入通風口。當潮濕的灰塵變重，很可能會阻塞通風管道，從而降低通風效果，使浴室更容易結露。因此，大家應定期清潔浴室寶及其周圍區域，防止黴菌滋生。

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