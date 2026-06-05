香港潮州節｜6.5開幕直擊！記者4大美食推介　1蚊彈牙魚蛋+滷水鵝

由香港潮屬社團總會（簡稱「潮總」）主辦的第五屆「香港潮州節」於今日（6月5日）起一連五日於灣仔會展Hall 3G舉行。今年繼續有不少精彩活動，包括潮州菜展示、潮州工夫茶藝傳統21式演示等。現場亦有多款潮州地道美食品嚐，想知有什麼特色美食？即睇下文！



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香港潮州節一連五日在會展舉行，現場人潮湧湧。（何加祺攝）

香港潮州節｜多項節目感受潮汕文化

一連五日、由「潮總」主辦的第五屆「香港潮州節」今日開始！今屆活動以「潮味薈萃」為主題，將匯聚地道潮汕美食與展現中西融合特色的本港商戶，打造一場舌尖上的尋根與創新盛宴。記者今日親身到現場直擊，發現今屆活動設有多個攤位可即場品嚐多款潮州地道美食，還有多項潮州活動可以參與，場面十分熱鬧！

記者實試幾款道地美食，推介以下4款大家一定要試！包括潮州魚丸、傳統粿品、鹵水鵝等。

潮州節美食推介【1】F01森森發展有限公司(晶華食品)——超彈牙潮州魚蛋

森森發展有限公司（晶華食品）今年推出多項魚丸、墨魚丸、蝦丸可以即買即食。記者實試了墨魚丸和蝦丸，每款都非常彈牙，而且大大粒，更吸引到不少人前來購買。他們更特別推出$1食到招牌雙拼魚丸，每日限量200碗，售完即止。

必試推介，又香又彈牙！（何加祺攝）

會場限定優惠！$1食到招牌雙拼魚丸，每日限量200碗，售完即止。（何加祺攝）

潮州節美食推介【2】E06、08汕頭市老潮興食品有限公司——傳統潮州粿

提到潮州食品，當然不少得潮州粿！汕頭市老潮興食品有限公司推出多款傳統粿，大家可以用$75食盡9款口味的粿，包括「給阿嬤的情書」同款無米粿、紅桃粿、炸粿等。其中無米粿外皮煎得香脆，還有爆餡韭菜，非常惹味！另外炸粿同樣香脆可口，每款都大大件，十分抵食！

汕頭市老潮興食品有限公司推出多款傳統粿。（何加祺攝）

外皮煎得非常香脆。（何加祺攝）

潮州節美食推介【3】A12廣東汕特日日香食品有限公司——超入味滷鵝、鵝肝

不少人吃潮州菜的時候都會選擇吃滷水鵝，廣東汕特日日香食品有限公司亦在今屆活動中推出多款滷水食品，包括原隻澄海獅頭鵝、澄海獅頭鵝大粉肝、澄海獅頭鵝鵝翼、鵝掌等，在攤檔前面已經聞到超香滷水味，所以都吸引了不少人到場選購。其中他們的鵝翼非常入味，而且不會太韌，十分推介！日日香鹵鵝是汕頭老字號及市級非遺品牌，多年來始終得到消費者的一致好評。

廣東汕特日日香食品有限公司亦在今屆活動中推出多款滷水食品。（何加祺攝）

記者在攤檔前面已經聞到超香滷水味。（何加祺攝）

潮州節美食推介【4】B08潮州市橄醇食品有限公司——特色黃皮橄欖汁

果汁大家喝得多，但橄欖汁又有沒有喝過？潮州市橄醇食品有限公司在今次活動中帶來幾款特色橄欖汁，包括經典橄欖汁、黃皮橄欖汁、橄欖果醋等。記者試喝了黃皮橄欖汁，入口鮮爽酸甜，在炎炎夏日下喝一口非常解渴消暑！

橄欖汁酸酸甜甜非常開胃。（何加祺攝）

多個潮州特色手工攤位

除了有特色潮汕美食外，今屆「香港潮州節」亦設有潮汕文化展、英歌舞等豐富節目表演，當中包括潮州菜展示、潮州工夫茶藝傳統21式演示、潮劇表演等。讓全港市民及遊客從味覺、視覺、聽覺等多維度，沉浸式領略潮汕文化的獨特魅力。

今屆「香港潮州節」亦設有潮汕文化展、英歌舞等豐富節目表演。（何加祺攝）

現場亦設有不少傳統特色手工攤位可以讓入場人士參與，包括剪紙藝術、摺紙等，亦有內地安老計劃簡介等。其中頤臻悅(廣東省橫琴)康養運營管理有限公司推出全新位於珠海市中心的珠海鈺海國際康養城。

珠海鈺海國際康養城希望為香港長者營造舒適如家的生活體驗。（何加祺攝）

近年也有不少港人選擇到內地養老，而這個養老設施品牌的職員，都能操流利廣東話及英語，營造舒適如家的生活體驗。康養城設高端會所，涵蓋餐飲、老年大學等設施；自建二級康復醫院提供慢病管理，並銜接三甲醫院綠色通道，可使用香港醫療券。

滷水鵝香氣四溢。（何加祺攝）

第五屆「香港潮州節」詳情：

日期：2026年6月5至9日

時間：6月5日中午12時至晚上8時、6月6至8日上午10時至晚上8時、6月9日上午10時至下午5時

地點：香港會議展覽中心Hall 3G

費用：免費入場



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