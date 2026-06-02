端午節好去處10推介｜龍舟賽事＋最佳觀賞點!嘉年華+美食街一文看

龍舟｜端午節好去處2026｜！一年一度端午節即將到來，全港各區將會舉行大大小小不同活動慶祝端午節，包括刺激的龍舟競渡！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合10個龍舟比賽賽事及場地，讓你感受傳統端午氣氛、盡情慶祝端午節！



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端午節好去處【1】2026永明香港國際龍舟邀請賽

由香港旅遊發展局主辦的「2026永明香港國際龍舟邀請賽」將於6月27至28日在尖沙咀東部海濱盛大舉行，今年的參賽陣容更勝往年，共吸引來自16個國家及地區、超過220支隊伍及逾4,500名健兒齊集香港，角逐21項賽事。

另外，為慶祝50週年，大會今年特別邀請了香港仔、柴灣等6支本地漁民隊伍、駕駛傳統木製龍舟出戰的「50周年漁民盃」，並且集合了9項主要賽事冠軍人馬、共同爭奪「終極龍王」殊榮的全新「50周年錦標賽」，令這場國際體育盛事更具本土傳統特色與激烈競爭性。

2025永明香港國際龍舟邀請賽。（資料圖片／盧翊銘攝）

2026永明香港國際龍舟邀請賽

舉行日期：2026年6月27至28日

舉行時間：上午8時至晚上7時（27日）｜上午8時至下午6時（28日）

舉行地點：尖沙咀東部海濱

交通方法：港鐵尖東站J2出口步行5分鐘；P1出口步行8分鐘

最佳觀賞位置：尖沙咀東部海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶、場地有蓋看台



端午節好去處【2】龍舟美食街

今年尖沙咀海濱的龍舟節活動將首次延長至13天（6月19日至7月1日），星光大道將同步推出美食街與啤酒樂園，現場還設有非遺工作坊、VR龍舟體驗，周末及公眾假期更會帶來詠春、古箏等非遺表演與晚間現場音樂，並特設賽事直播專區，為市民和旅客帶來揉合傳統與現代的全新端午體驗。

龍舟美食街

舉行日期：2026年6月19日至7月1日

舉行時間：下午1時至晚上10時

舉行地點：尖沙咀星光大道

交通方法：港鐵尖東站J2出口步行5分鐘；P1出口步行8分鐘



啤酒樂園

舉行日期：2026年6月19日至7月1日

舉行時間：下午2時至晚上10時

舉行地點：尖東百週年紀念花園



端午節好去處【3】沙田龍舟競賽

「沙田龍舟競賽」自1984年起，每年端午節正日都會在沙田城門河舉行龍舟競賽。「沙田龍舟競賽2026」同樣在沙田城門河舉行共33場賽事，除了有小龍及中龍競賽，更會有「鳳艇」競賽項目，是現時仍是少數保留「鳳頭鳳尾」作賽的地方。

沙田龍舟競賽2026

舉行日期：2026年6月19日

舉行時間：上午8時至下午1時

舉行地點：沙田城門河

交通方法：港鐵沙田站經新城市廣場步行10分鐘

最佳觀賞位置：大涌橋路河畔花園對出河岸（賽事當日將封閉沙燕橋）



端午節好去處【4】2026香港仔龍舟競渡大賽

「2026香港仔龍舟競渡大賽」比賽由區內組織，特別是漁民社群，以義務形式自發性籌備，一直保留著傳統蜑家文化，是中外及本區人士熱捧的龍舟賽事。龍舟競渡大賽預計將有46隊大龍及中龍參賽，合共29場賽事。

2025香港仔龍舟競渡大賽（圖片來源：Facebook@香港仔龍舟競渡大賽）

2026香港仔龍舟競渡大賽

舉行日期：2026年6月19日

舉行時間：上午9時半至下午3時50分

舉行地點：香港仔避風塘

交通方法：港鐵香港站轉乘70號巴士至香港仔海濱公園下車

最佳觀賞位置：香港仔海濱公園海旁



端午節好去處【5】大澳端午龍舟遊涌

「大澳端午龍舟遊涌」是每年端午節於大澳舉行的傳統活動，以龍舟進行祭祀儀式，活動更被列入為香港首批「國家級非物質文化遺產」之一！端午節當日將會有3個傳統漁業行扒艇行、鮮魚行和合心堂前往楊侯古廟、新村天后廟、關帝廟、洪聖廟借來神像供奉祭祀，下午再將神像放在龍舟上，巡遊大澳水道，沿岸居民會燒香拜祭，最後將神像歸還予各廟宇。

大澳端午龍舟遊涌

舉行日期：2026年6月19日

舉行時間：上午8時45分至下午1時

舉行地點：大澳漁船碇泊區

交通方法：港鐵東涌站轉乘11號巴士至大澳

最佳觀賞位置：大澳漁船碇泊區



端午節好去處【6】赤柱國際龍舟錦標賽2026

「赤柱國際龍舟錦標賽」是全球規模最大的龍舟比賽，比賽賽程表目前尚未公布。根據以往經驗，部分參賽健兒更會扮鬼扮馬，將氣氛推到最高峰！當日亦將會在赤柱正灘泳灘設置免費水站及回收站。

赤柱國際龍舟錦標賽2026

舉行日期︰2026年6月19日

舉行時間︰上午9時至下午5時

舉行地點︰赤柱正灘

交通方法：港鐵銅鑼灣站轉乘40或40X號小巴至赤柱市集村站下車

最佳觀賞位置：赤柱正灘泳灘



端午節好去處【7】迎全運2026大埔龍舟競賽暨嘉年華

「迎全運2026大埔龍舟競賽暨嘉年華」將於6月19日早上8時半起在大埔海濱公園堤畔舉行。競賽將持續到下午4時，預計共有18場小龍及中龍賽事，賽事分為邀請賽及公開賽。除了龍舟競賽外，現場亦會舉辦嘉年華，活動包括攤位遊戲、美食街及工作坊等。

2026大埔區龍舟競賽

舉行日期：2026年6月19日

舉行時間：上午8時半至下午4時

舉行地點：大埔海濱公園堤畔

交通方法：港鐵大埔墟站轉乘20K小巴至汀角路附近下車步行10分鐘

最佳觀賞位置：大埔海濱公園瞭望台及單車徑一帶



端午節好去處【8】西貢區龍舟競渡嘉年華2026

「西貢區龍舟競渡嘉年華2026」將在端午節正日舉行合共30場賽事，部分賽事會先進行初賽後再爭奪冠、亞、季軍，部分賽事則直接進入決賽。此外，西貢龍舟盛會亦將有特能共融中龍邀請賽及國家安全盃挑戰賽。活動當日除了舉行海上賽事外，亦會在西貢海濱公園舉辦陸上嘉年華，許多美食及遊戲等著大家參與。

西貢區龍舟競渡嘉年華2026

舉行日期：2026年6月19日

舉行時間：上午8時至下午1時半（競賽）｜上午10時至下午1時（嘉年華）

舉行地點：西貢碼頭海傍（競賽）｜西貢海濱公園（嘉年華）

交通方法：港鐵彩虹站轉乘92號巴士或1A小巴至總站下車

最佳觀賞位置：西貢海濱長廊、西貢海傍街及西貢海傍廣場一帶



端午節好去處【9】2026屯門龍舟競渡

「2026屯門龍舟競渡」將於2026年6月19日上午9時至下午1時，在屯門第四十四區青山灣避風塘舉行。免費入場券將於2026年6月6日（星期六）上午10時，在屯門政府合署有蓋平台派發。

屯門龍舟賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

2026屯門龍舟競渡

舉行日期：2026年6月19日

舉行時間：上午9時至下午1時

舉行地點：屯門第44區青山灣避風塘

交通方法：港鐵旺角東站轉乘59X巴士至屯門碼頭站下車步行10分鐘

最佳觀賞位置：屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場、屯門海旁一帶



端午節好去處【10】2026澳娛綜合澳門國際龍舟賽

「2026澳娛綜合澳門國際龍舟賽」將於6月13日、14日及19日火熱開戰！除了精彩的龍舟較量，現場更設有一系列的文化活動表演及美食攤位。

2026澳娛綜合澳門國際龍舟賽

舉行日期：2026年6月13日、14日及19日

舉行時間：稍後公佈

舉行地點：南灣湖水上活動中心

最佳觀賞位置：南灣湖水上活動中心



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