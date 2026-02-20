Apple Pay信用卡6張比較｜手機支付5%現金回贈　儲里數必用這張

ApplePay信用卡｜平時出街食飯、購物，付款時只要用手機嘟一嘟就可以完成交易。而且透過Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay簽卡，比直接碌卡，可以賺多達5%現金回贈或賺取$4/里！今次《香港01》好食玩飛幫大家整合了6張最強手機支付信用卡，賺盡每一蚊！



同樣是簽卡，但Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay就計算「手機支付」的類別。（unsplash）

Apple Pay信用卡推介【1】渣打國泰Mastercard—食肆$4/里

儲開里數又怎能缺少渣打國泰Mastercard呢？雖然一般Apple Pay消費只計$6/里，但如果於餐廳消費，就會當作食肆計算，可以獲得$4/里！而且最大優點是無需兌換手續費，儲起的里數每個月自動存入Asia Miles戶口。一於放定落Apple Pay，食飯簽賬一律渣打國泰Mastercard，默默儲里數！

最近渣打銀行推出一個非常抵玩的信用卡迎新優惠！全新信用卡客戶*新年推廣期內（即日至2026年3月3日）憑指定連結成功申請信用卡，免簽賬即可獲得8,888里數，相等於台灣單程機票一張！另外，只要滿足指定簽賬要求，最高可賺取133,388里！想知道點樣賺到盡？👉🏻按此了解更多

Apple Pay信用卡推介【2】中銀SOGO Visa Signature——5%現金回贈／每月回贈上限$100

別誤會這張中銀SOGO Visa Signature只限SOGO購物有折！只需要把SOGO Visa Signature綁定Apple Pay，即可享5%現金回贈（需留意推廣期），每個月最高可獲$100現金回贈，即每月簽賬上限HK$2,000，雖然上限較低，跟Chill Card一樣勝在門檻低，嘟幾少都有回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日

Apple Pay信用卡推介【3】東亞銀行BEA GOAL信用卡——4.4%現金回贈／每月回贈上限$200 ／有門檻

東亞銀行BEA GOAL信用卡手機支付可享4.4%現金回贈（包括4%額外回贈及0.4%基本回贈）。雖然有簽賬門檻，但門檻相對較低，每月累積合資格簽賬滿HK$2,000，就可以獲得回贈，每月回贈上限HK$200，即最多可簽HK$5,000。

推廣期：即日起至2026年6月30日

Apple Pay信用卡推介【4】安信WeWa信用卡——4%現金回贈／每月回贈上限$200 ／有門檻

今期WeWa自選玩樂類別加入了手機支付！每月合資源零售簽賬滿HK$1,500，透過指定手機支付（包括Apple Pay、OmyCard手機App二維碼支付、OmyCard App銀聯手機閃付），都可以獲得4%現金回贈（已包括基本現金回贈）！每個月回贈上限HK$200。

推廣期：即日起至2026年6月30日

Apple Pay信用卡推介【5】中銀Go銀聯鑽石卡 —— 限時8%現金回贈／每月回贈上限$100

中銀Go銀聯鑽石卡本身已享有全球手機簽賬3X積分優惠（相等於1.2%現金回贈）。加上現時的限時推廣，即日起至2026年3月31日，憑卡成功登記並以指定手機方式簽賬，內地簽賬可享高達20X積分（合共8%現金回贈），本地簽賬則可享高達10X積分（合共4%現金回贈）。每個曆月最高可額外獲贈25,000簽賬積分。以本地簽賬計算，只需簽賬約HK$2,500即達每月回贈上限（約HK$100）。

需留意，「指定手機簽賬」定義為 Apple Pay、BoC Pay、BoC Pay+、雲閃付 APP 二維碼及 Huawei Pay，並不包括 Google Pay。

指定手機簽賬享高達20X積分（需登記）

推廣期：即日起至2026年3月31日



全球手機簽賬3X積分優惠

推廣期：即日起至2026年6月30日



Apple Pay信用卡推介【6】安信EarnMORE——2%現金回贈／懶人必備

安信EarnMORE就最適合喜歡一卡走天涯的朋友，任何消費都有2%現金回贈，雖然在2026年回贈上限調整為每半年計算，總簽賬上限為HK$80,000，即合共最高可賺取HK$1,600回贈，但仍是一張不錯的保底卡。

推廣期：即日起至2026年6月30日

優惠受條款及細則約束，資料只供參考。 借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

