信用卡新手懶人包｜儲里數、現金回贈邊張好？免年費、餐飲卡推介

信用卡攻略｜信用卡合集｜識得用信用卡，每個月隨時可以慳返幾百到幾千蚊！今次將多篇信用卡合集整理成「全方位用信用卡攻略」！無論你係追求實際嘅現金回贈派，定係著重生活質素嘅里數派，都可以快速知道點樣賺到盡，絕對合適信用卡新手參考！



現時很多信用於都備有自動感應功能，可以一拍即付非常方便。（unsplash圖片）

★ 餐飲信用卡邊張好？

無論係Lunch日日都出街食嘅打工仔，定係準備Book自助餐跟親朋好友慶祝特別日子，揀一張適合嘅「食飯卡」，可以慳埋慳埋唔少錢！例如WeWa Visa Signature信用卡最近就有一個推廣，餐飲消費最高可以慳到10%現金回贈！即睇：餐飲信用卡12大比較｜出街食飯必備！$2=1里 1張卡10%現金回贈

★ 網購信用卡邊張好？

網購成為都市人嘅日常，生活各類必需品、衫褲鞋襪，甚至搶演唱會飛都要經網上簽賬！銀包又豈可缺少高回贈嘅「網購卡」！今年富邦銀行新推出嘅iN Visa信用卡，一出街就成為新一代網購神卡，全因網上簽賬可享高達8%回贈！慳埋慳埋又可以買多件戰利品啦！即睇：網購信用卡8大｜Black Friday/HKTVmall/iHerb 1張現金回贈8%

★ 超市信用卡邊張好？

日常生活經常都會到超市購物，生活大小用品、食品、飲品都會經超市購買，開支絕對不少！正所謂「小數怕長計」，想做個精明消費者，就要留意銀包有無適合嘅「超市信用卡」，務求「慳得一蚊得一蚊」！DBS嘅COMPASS VISA可說是縱橫超市無敵手，逢星期三到各大超市都可享高達8%回贈！即睇：超市信用卡10大優惠｜百佳/惠康/一田/AEON/HKTVmall一張卡8%回贈

★ 八達通增值信用卡邊張好？

八達通係生活最常用嘅電子支付工具，平日搭車、食飯、購物都可以一「嘟」付款，如果識得用信用卡綁定自動增值，更加慳唔少！安信EarnMORE信用卡用嚟增值八達通都有2%現金回贈！即睇：八達通自動增值信用卡｜12大比較 儲里數邊張好？1張現金回贈5%

★ 結婚擺酒（大額消費）信用卡邊張好？

結婚擺酒、新居裝修、買傢俬電器隨便都要花十幾廿萬，簽卡慳到1%加埋加埋都慳唔少！想搵一張簽賬額大、又回贈高嘅信用卡，不妨考慮滙豐Red卡，網上買傢俬電器iPhone都有4%現金回贈，即睇：大額簽賬信用卡9大推介｜做手術／搬屋裝修／結婚 1張最高4%回贈

★ 旅遊信用卡邊張好？

去旅行最開心就係食玩買！不過大部份信用卡在海外簽賬時，都需要加收1.95% CBF手續費，正所謂小數怕長計，唔想旅行瘋狂食玩買之後，面對巨額信用卡月結單？揀一張海外簽賬回贈高或者免外幣手續費嘅「旅行卡」就可以慳唔少！鍾意去台灣嘅朋友就可以揀富邦白金卡，簽台幣有8%回贈，扣完手續費還有6.05%，直接慳返兩杯珍奶嘅錢！即睇：旅遊信用卡12大比較｜免費入貴賓室／海外簽免手續費／8%現金回贈

★ 里數信用卡邊張好？

要里數儲得最快同最著數，就要數到銀行跟航空公司合作推出嘅聯名信用卡！以渣打國泰 Mastercard為例，在國泰、香港快運官網買機票都可享HK$2＝1里！即睇： 飛行里數信用卡比較｜全部有迎新優惠！輕鬆儲Asia Miles一文看清

★ 機場貴賓室信用卡邊張好？

搭飛機前入機場貴賓室（Lounge）食碗魚蛋粉、沖個涼，聽起來好離地？只要擁有一張可以免費入Lounge嘅信用卡，即使坐廉航，都可以入Lounge享受貴賓室服務！仲可以帶人入！例如美國運通Explorer信用卡，一出卡就可以免費享用3次機場貴賓室！即睇： 機場貴賓室信用卡9大比較 門檻極低！免費入Lounge｜附帶人攻略

★ 學生信用卡邊張好？

大學生平日ReU食飯、睇戲、網購，有張信用卡傍身最實際！最緊要交學費都有得賺回贈，識得用隨時慳幾百蚊！例如推廣期用BOC Chill Card交學費，就有4%現金回贈！即睇： 學生信用卡優惠7大比較｜免年費＋交學費＋賺迎新 1張卡6%回贈

★ 永久免年費信用卡邊張好？

今時今日信用卡還要年費？相信不少人都試過收到銀行月結單時，才發現被偷偷收了年費，想知邊張信用卡永久免年費，或者點樣向銀行Waive年費？即睇：信用卡優惠｜永久免年費14張 現金回贈比較＋年費豁免Waive教學

★ 交稅信用卡邊張好？

又踏入稅季！近年有少數銀行為吸引新客戶，推出交稅優惠，只要用指定銀行信用卡交稅達一定金額，便可享額外嘅現金或里數回贈！例如渣打國泰 Mastercard就可享交稅低至HK$2 = 1里，最高可賺高達80,000里，即睇：信用卡交稅優惠8間｜邊間有現金回贈？1間賺8萬里數 換歐洲機票

★ Asia Miles幾多里換到機票？

辛辛苦苦儲里數都係為了換機票！想知道多少里數可以換到台灣／日本／韓國，甚至歐洲機票？點樣兌換比較抵？即睇Asia Miles 兌換表：Asia Miles換算表｜最新日本歐洲兌換表 3招里數無限續期懶人包

★ Asia Miles有咩用？

唔熱愛旅行儲埋儲埋一堆里數可以點樣用？原來Asia Miles 唔換機票可以換超市禮券、Apple產品！想知點樣用里數換禮品？即睇：Asia Miles｜可換$100超市券 台灣機票都得？

★ 取消信用卡點做好？

信用卡迎新嘅禮品花多眼亂，吸引一批鍾意「食迎新」嘅信用卡用家！不過稍一不慎提早取消信用卡，分分鐘要罰錢！想知道各大銀行取消信用卡嘅方法、罰則及再申請信用卡嘅冷河期？即睇：信用卡取消攻略｜11間銀行CUT卡教學 未過冷河期隨時賠迎新禮品

★ 信用卡最新迎新優惠有什麼？

信用卡經常推出超抵迎新優惠，例如Apple Gift Card、行李箱、超市禮券，甚至按摩椅、電視等等，想知今期有邊啲超抵迎新禮品？即睇：信用卡迎新優惠比較2025｜申請即送5000里數；交稅賺最高8,0000里

（全完文）