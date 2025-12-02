機場貴賓室信用卡9大比較　門檻極低！免費入Lounge｜附帶人攻略

機場貴賓室信用卡｜很多港人都會趁等待上飛機的空檔，去機場貴賓室（Lounge）休息一下，順道享受貴賓級的服務。聽起來好像很離地，不過只要擁有一張可以進入Lounge的信用卡，即使沒有乘坐商務、頭等艙，不是航空公司高級會員，也可以免費進入，更可以帶朋友、家人一起進入！今次《香港01》就會為大家介紹可以進入機場Lounge的信用卡。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

機場貴賓室提供舒適休憩的地方。（香港國際機場官網圖片）

機場貴賓室提供一個舒適的環境，讓大家在上機、轉機前稍作休息，順道為電子設備充電。現場有免費的食物、飲品可以在乘坐飛機前填飽肚子。亦有用於消閒的報章雜誌、電視、高速WI-FI，部份貴賓室更提供淋浴設備，甚至有按摩、SPA服務。

機場貴賓室分哪幾類？

機場貴賓室可以分成3類，第一類是航空公司貴賓室，例如國泰航空的玉衡堂、香港航空的遨堂，主要招待乘坐該航空公司的頭等／商務艙客人，或該航空公司的高級會員，亦可以透過申請指定航空公司聯名的信用卡，可獲得指定航空公司的貴賓室通行券，例如渣打國泰Mastercard、信銀國際香港航空Mastercard卡、AEON Card JAL等聯名信用卡，滿足特定條件，就可以獲得該航空公司的貴賓室禮券，可以盡情享受貴賓室的服務！

機場貴賓室信用卡【1】渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡乘坐國泰航空的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！現在申請除了可享繳稅迎新里數高達80,000、HK01獨家免簽賬額外5,000里數外；

渣打國泰Mastercard – 優先理財客戶，除了可以在特選經濟艙櫃檯辦理登機手續，並享用特選經濟艙優先通道登機，每年更可獲得4次可共享的國泰航空商務貴賓室禮遇！

渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財客戶待遇更升級至商務艙櫃檯辦理登機手續、享用商務艙優先登機通道登機之餘，每年更可獲得2次可共享的國泰航空頭等貴賓室禮遇及8次可共享的國泰航空商務貴賓室禮遇！

HK01會員尊享！獨家免簽賬額外5,000里數

HK01讀者於推廣期內（即日至2026年1月15日），透過HK01平台內的指定連結，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！即按👉即刻申請賺取HK01獨家額外里數！

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

👉 更多精選航空公司聯乘信用卡推介

第二類是信用卡公司貴賓室，例如American Express自家品牌機場Lounge；

第三類是私人營運的機場貴賓室，例如環亞機場貴賓室Plaza Premium Lounge、Priority Pass Lounge機場貴賓室，主要招待持有貴賓室通行證的客人，或指定信用卡客戶。

而當中入場門檻最低的就是私人營運的機場貴賓室，因為有不少信用卡都會跟私人貴賓室合作，只要申請指定信用卡，就可以免費進入貴賓室！接下來就會為大家介紹憑卡免費進入的私人貴賓室。

機場貴賓室信用卡【2】美國運通——美國運通白金卡／免簽帳+無限次使用+免費帶人

說到免費入Lounge的信用卡，大家必定會想起這張美國運通白金卡！客戶可以無限次免費使用The Centurion Lounge、美國運通貴賓室、達美航空Sky Club®、Airspace、Escape Lounges、環亞機場貴賓室及Priority Pass貴賓室。而且還可以免費帶同行人士進入機場貴賓室，例如攜同最多2位同行人士免費進入環亞機場貴賓室，及最多一位同行人士免費進入Priority Pass貴賓室。

機場貴賓室信用卡【1】美國運通——美國運通白金卡

機場貴賓室信用卡【3】美國運通——美國運通Explorer信用卡／每年8次可帶人

美國運通門檻較低的選擇也有Explorer信用卡，每曆年合資格基本卡及每位附屬卡客戶可分別免費享用環亞機場貴賓室3次及1次。每曆年當卡累積合資格簽賬滿HK$30,000或以上，合資格卡基本卡及每位附屬卡客戶可分別額外免費享用環亞機場貴賓室5次及1次，即分別總共可免費享用環亞機場貴賓室最多8次及2次禮遇。為避免爭議，每個卡會員賬戶之累積簽賬亦包括其附屬卡之簽賬。而且首年免年費，往後每年只需簽賬達HK$150,000，即可豁免下年度HK$2,200年費！

【2】美國運通——美國運通Explorer信用卡／每年8次可帶人

機場貴賓室信用卡【4】Citi Bank——Citi Prestige信用卡／免簽帳+無限次使用（每日一次）

另一張擁有無限次進入Priority Pass機場貴賓室的信用卡，就要數到Citi Prestige信用卡。Citi Prestige信用卡客戶於每個機場每次入境或出境，均可免費享用Priority Pass機場貴賓室服務一次，每次額外使用貴賓室服務須收取US$35的費用。而同行賓客（包括附屬卡客戶）每人每次使用貴賓室服務須收取US$35。

機場貴賓室信用卡【3】Citi Bank——Citi Prestige信用卡

信用卡客戶每日最多免費享用指定環亞機場貴賓室之服務1次。每位同行貴賓均須每次繳付HK$250服務費以使用有關服務。不過信用卡的申請門檻較高，每年收入須達HK$600,000或以上，亦需繳付年費HK$3,800。

機場貴賓室信用卡【5】Citi Bank——Citi PremierMiles信用卡／每年最多12次

Citi PremierMiles信用卡客戶，每年度免費專享12次環亞機場貴賓室。每位客戶只需於每次享用機場貴賓室服務後，30天內簽賬滿HK$5,000，便可免費享用該次服務。

機場貴賓室信用卡【4】Citi Bank——Citi PremierMiles信用卡

機場貴賓室信用卡【6】中國銀行——Cheers Card／每季2次／同行1人免費

中銀Cheers Card客戶，每季度累積合資格簽賬HK$15,000，即可於下一曆月與附屬卡客戶或同行賓客共享免費服務2次。

機場貴賓室信用卡【5】中銀Cheers Card

機場貴賓室信用卡【7】滙豐銀行——EveryMile信用卡／每年6次

滙豐EveryMile信用卡客戶於每個推廣期內，可免費享用香港及海外機場貴賓候機室服務或指定機場食肆之免費餐飲服務合共6次，而每次享用後服務後需於60個曆日內，憑卡進行本地或海外消費並累積簽賬滿HK$4,000（或等值外幣）。

機場貴賓室信用卡【6】滙豐銀行——EveryMile信用卡

機場貴賓室信用卡【8】Aeon——Aeon Card JAL／每年1次

Aeon Card JAL之客戶於發卡後12個月內及其後每年累積簽賬滿HK$150,000，下年度即可享香港國際機場「澳洲航空香港貴賓室」服務1次，客戶必須選乘香港出發之日航營運航班，並攜同貴賓室換領信之正本到日航辦理登機櫃位出示方可享用此服務。

機場貴賓室信用卡【7】Aeon——Aeon Card JAL

機場貴賓室信用卡【9】交通銀行——Visa白金信用卡／每年最多8次

交通銀行Visa白金信用卡客戶每年（包括主卡及其賬戶下所有附屬卡）之累積消費滿HK$50,000至HK$99,999，已登記加計劃之主卡及附屬卡，合共可於下一年度免費享用本計劃之服務3次，滿HK$100,000至HK$149,999可於下一年度免費享用本計劃之服務5次，滿HK$150,000或以上可於下一年度免費享用本計劃之服務8次。同行親友以每人HK$250，可同時享用Priority Pass全球機場貴賓室服務。

機場貴賓室信用卡【8】交通銀行——Visa白金信用卡

購買機場貴賓室通行證

如果沒有免費進入機場貴賓室的信用卡，亦可以購買單次通行證進入私營的貴賓室，例如環亞機場貴賓室Plaza Premium Lounge、環亞優逸庭Plaza Premium First。方法非常簡單，可透過旅遊網站平台，如Klook、Trip.com，購買單次通行證，通行證價格視乎使用時間及機場貴賓室而異，低至$360起。

環亞機場貴賓室3小時通行證$360起 👉 Klook｜Trip.com

提示︰借定唔借 ? 還得到先好借 !

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略