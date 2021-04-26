撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-26 07:00

杯麵是很多人的comfort food，久不久就會想食一次，但其實鈉含量和熱量非常驚人！消費者委員會與食物安全中心合作測試10款杯麵，發現有3款的鈉含量食一個已經超過世界衛生組織建議的每天攝取上限2000毫克！

消費者委員會與食物安全中心合作測試10款杯麵，發現食一碗的鈉含量已經超過世界衛生組織建議每日攝取限量的三分之一。（資料圖片）

10款杯麵包括常見的出前一丁、合味道、辛辣麵、滿漢大餐等。最令人意外的是，辣湯、冬蔭功湯等重口味杯麵竟然不是最鹹；而看似比較健康的非油炸壽桃牌生麵皇的熱量亦不是最低！立即按圖睇睇10款杯麵的鈉含量和熱量排行😲👇👇

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😲🍜🍜同場加映1：消委會湯粉麵鈉含量/熱量Top10😲🍜🍜

消費者委員會與食物安全中心合作測試10種亞洲風味湯粉麵，發現有很多都高鈉和高熱量，而大部分食一碗已經超過世衛建議的每日攝取鈉含量！而最肥的湯麵，食一碗已經攝入了超過一千卡路里，熱量驚人，立即按圖睇睇10種亞洲風味湯粉麵的鈉含量和熱量😲👇👇

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😲🥤🥤同場加映2：珍珠奶茶熱量Top15😲🥤🥤

珍珠奶茶幾乎人人愛，但這款邪惡的台式飲品一杯的熱量絕對不容小覷。台灣營養師高敏敏最近在Facebook上整合了15間珍珠奶茶店的熱量，包括香港都有的天仁茗茶、貢茶、春水堂、茶湯會、Coco、翰林茶館等。最高熱量的品牌和最低的竟然相差一倍有多？立即按圖睇睇15大珍珠奶茶店的熱量高低👇👇👇

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