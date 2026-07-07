$1優惠合集｜酒樓$1燒鵝！大家樂奶茶/麥當勞奶昔/石斑/花膠/乳豬

$1優惠合集｜麥當勞／大家樂／茶樓／酒樓｜$1可以做到什麼？《香港01》好食玩飛記者為大家集合了坊間不同的抗通脹$1超抵優惠，只需$1就可以食到燒鵝／花膠／乳豬等等！立即看看有什麼超抵優惠！



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$1優惠推介【1】多彩皇宮酒樓 —— $1燒鵝皇／鮑汁冬菇扣花膠／脆皮燒雞／清蒸金邊老虎斑

即日至8月31日，多彩皇宮酒樓推出「$1經典菜式」優惠，在晚市時段，5位或以上惠顧，可享$1鮑汁冬菇扣花膠，每人限一客。同時，至尊燒鵝皇、脆皮燒雞及清蒸金邊老虎斑同樣亦只售$1！

$1優惠詳情：

$1鮑汁冬菇扣花膠：5位或以上（全枱$1，每位一客；限每人一客）

$1至尊燒鵝皇：6-9位以上（半隻），10位或以上（全隻）

$1脆皮燒雞：5位或以上（全隻）

$1清蒸金邊老虎斑：6位或以上（2斤）



地址：石硤尾南昌街美彩樓地下

電話：27780278



$1優惠推介【2】半島漁港 —— 晚市$1隻燒鵝／燒味3選1

半島漁港有晚市燒味3選1優惠，星期一至五晚市期間，只需$1就可以品嚐到經典燒味！所有燒味每日新鮮燒製，當中包括至尊燒鵝、海南文昌雞、極品BB豬，而且$1燒味優惠更可與晚飯優惠套餐同時使用！

優惠詳情如下：

至尊燒鵝／極品BB豬：2-4位（1/4隻）、5-7位（半隻）、8位或以上（一隻）

海南文昌雞：2-3位（半隻）、4-7位（一隻）、8位或以上（兩隻）

優惠期：即日至另行通知



半島漁港（元朗店）

電話 : 2668 5577

地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地舖及1樓



半島漁港（秀茂坪店）

電話 : 2668 8896

地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖



半島漁港（油塘店）

電話 : 2698 3833

地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖



半島漁港（將軍澳店）

電話：2368 3588

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖



半島漁港（南昌店）

電話：2368 1918

地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖



半島漁港（荃灣店）

電話：2666 6822

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓



半島漁港（天水圍店）

電話：2836 9988

地址 : 天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖



半島漁港（灣仔店）

電話 : 2666 0998

地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓



半島漁港（馬鞍山店）

電話 : 2668 9022

地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖



$1優惠推介【3】逸豪軒 —— $1至尊燒鵝皇／$1海南文昌雞／$1珍珠花尾斑

逸豪軒推出晚市3選1優惠，星期一至日晚市時段，$1至尊燒鵝皇、$1海南文昌雞、$1珍珠花尾斑3選1，入座人數滿2位或以上即可享！優惠期由即日至另行通知。

優惠詳情如下：

$1海南文昌雞：2-5位（半隻）、6位以上（一隻）

$1至尊燒鵝皇：2-5位（1/4隻）、6-8位（半隻）、9位以上（一隻）

$1珍珠花尾斑：2-5位（一條；約1斤）、6位以上（一條；約2斤）

優惠期：即日至另行通知



地址：荃灣德士古道50號荃薈二樓

電話：26623348



$1優惠推介【4】麥當勞 —— $1換購滑嘟嘟奶昔

人氣王滑嘟嘟奶昔即日上午11時起，App用戶可以100分加$1換購。數量有限，換完即止。此外，全新推出的巨峰提子波波梳打，亦只需加$9.5便可加配脆薯皇升級「大大啖套餐」。

麥當勞 —— $1換購滑嘟嘟奶昔（官方圖片截圖）

$1優惠推介【5】大家樂 —— $1奶茶／紅豆冰優惠券

大家樂推出$1歎港式奶茶優惠，即日起至7月10日期間，大家只需打開大家樂手機App並成為會員，登入後點擊「優惠券放送」，即可領取$1奶茶優惠券（原價$15）；另外，由7月13至17日，紅豆冰亦有$1優惠券！數量有限，先到先得。

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