搭飛機｜機艙細菌5黑點髒過廁所8倍！專家教取酒店2物變保護神器

旅遊必看｜搭飛機｜大家入住酒店時，會習慣性帶走浴室內的牙刷或梳子嗎？美國旅遊專家揭示，那些常被忽視的浴帽與即棄拖鞋才最有用，甚至是搭飛機的救星！許多旅客常為了在機艙內舒適一點而脫鞋踩地，或毫無防備地在餐桌進食，但飛機餐桌含菌量極高，骯髒程度卻是廁所沖水鍵的8倍！專家教路，利用浴帽與拖鞋便可避開機艙雷區。除了座位餐桌，機艙還有5大細菌黑點要小心。即睇下文！



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酒店免費必備品｜兩件酒店必備品神用途 機師都讚聰明

每年飛行次數超過100次的美國旅遊專家Kashlee Kucheran分享，每次去旅遊時時，一定會帶走酒店提供的即棄拖鞋和浴帽，在飛機上大派用場，她的建議不但在網上引起熱議，甚至連專業機師都留言力讚聰明。

美國旅遊專家Kashlee Kucheran建議，帶走拖鞋和浴帽兩件備品。（IG@kashleee）

搭飛機神器【1】即棄拖鞋 衞生舒適免腳腫

在高空飛行時，人體雙腳容易水腫，許多乘客為了舒適會選擇脫掉鞋子。然而，機艙地板其實非常骯髒！Kashlee指出，無論是經濟艙或商務艙，並不一定會主動提供拖鞋。因此，她建議，將酒店的即棄拖鞋放入隨身行李帶上機更換。這樣在飛行中既能釋放雙腳壓力，又不用擔心足部直接接觸污穢的地板，確保衛生與舒適兼得。

Kashlee建議，將飯店的即棄拖鞋放入隨身行李帶上機更換。（AI生成圖片）

搭飛機神器【2】即棄浴帽 秒變鞋套

Kashlee的第二個妙招是將酒店浴帽當作鞋套，把穿過的鞋子套好後再放入行李箱，就能完美包覆鞋底髒污，避免沾染乾淨衣物，對需要在機場快速更換鞋類的旅客來說非常方便，連機師都對此舉大讚聰明。

Kashlee建議，把浴帽當作鞋套。（AI生成圖）

此外，浴帽還有另一個用途，飛機上的遙控器是細菌重災區，利用浴帽帶有橡皮筋的原理，可以輕鬆包裹遙控器。如此一來，既能正常操控，又能避免直接接觸公共設施上的大量細菌，

飛機細菌溫床｜揭機艙5大細菌黑點

密封的飛機艙內，每天都有不同乘客進出，往來期間亦不會每次清潔消毒，佈滿細菌病菌在所難免。根據Travelmath及多項微生物學研究指出，機艙內有5個位置的細菌量（CFU）甚至遠高於廁所沖水鍵，其中飛機餐桌含菌量更驚人。

飛機細菌黑點【1】摺疊餐桌 含菌量是沖水鍵8倍以上

多項研究公認的最髒之處！旅遊平台Travelmath委託微生物學家對此進行研究，指出飛機餐桌含菌量達2,155（CFU），是廁所沖水鍵（265 CFU）的8倍以上。由於航段間的清潔時間極短，空服員通常僅能清理垃圾，難以逐一消毒。更有研究發現，部分乘客會利用餐桌替嬰兒換尿布或放置用過的衛生紙，衛生狀況堪憂。

飛機餐桌的細菌量竟然是廁所沖水鍵的8倍以上。（AI生成圖）

面對這類難以即時消毒的死角，浴帽可又以派上用場。只要將飯店浴帽撐開套在餐桌上，就能瞬間將細菌地雷區變身為衛生用餐區。

飛機細菌黑點【2】冷氣出風口 清潔最易被忽略

幾乎每位乘客都會調整出風口，但其旋轉開關在日常清潔中極易被忽略。Travelmath研究發現，冷氣出風口的旋轉開關達285（CFU），菌落數遠高於其他表面，比廁所沖水鍵也略多。

飛機細菌黑點【3】座位背後儲物袋 含大腸桿菌

加拿大廣播公司(CBC)節目《Marketplace》曾針對三大航空公司的採樣測試，發現儲物袋中檢測出大腸桿菌及多種黴菌，乘客常將吃剩的食物、嘔吐袋、甚至用過的紙尿褲丟入其中。加上儲物袋多為布料或網狀設計，極難深度清潔！

飛機細菌黑點【4】座位安全帶扣 沾滿汗水皮屑

這是每位乘客必碰的物件，卻極少被消毒！金屬扣頻繁接觸不同人的手，而織物部分則容易吸收汗水與皮屑，增加了交叉感染的風險。Travelmath研究指出，安全帶扣細菌數達230（CFU）。

飛機細菌黑點【5】廁所沖水按鈕 水龍頭／門閂／地板附各類病毒

知名微生物學家Charles Gerba曾針對飛機細菌進行多次研究，由於空間狹小，洗手間內的水龍頭、門閂及地板幾乎100%帶有各類病毒，尤其廁所沖水按鈕含菌數達265（CFU）！雖有定期清潔，但沖水時產生的氣溶膠會令細菌（如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌）附著在按鈕上。

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