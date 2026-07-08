周六兩區達38度！日本實測冰圈／涼感毛巾4降溫法　1種5分鐘降6度

消暑降溫方法｜天文台預料一連九日天氣不穩，天晴亦間中有驟雨或雷暴，而本周五、六（10、11日）天氣酷熱，其中兩區更高達38度。面對極端酷熱的環境，市面上有各式各樣的降溫產品，例如手持式風扇、掛頸冰圈等，大家外出時又會用哪些方法去消暑降溫？日本氣象協會實測了4種降溫物品，想知哪種方法最有效？即看下文！



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天文台料本周五六極端酷熱 2分區達38度

天文台預料，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，接近週末華南驟雨減少，天色漸轉晴朗，星期五及星期六廣東極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。根據天文台分區天氣預測顯示，本周五有上水及石崗更高達38度。

天文台預料周五2分區達38度。（天文台網頁截圖）

降溫方法｜日本氣象協會實測4種降溫物品

近年夏季氣候愈趨極端酷熱，為應對炎熱天氣，現時市面上亦有各式各樣的降溫產品，例如手持式風扇和掛頸冰圈等，讓大家在夏季外出時對抗酷暑。為了找到哪種降溫產品最有效，日本氣象協會找來4款降溫產品，包括手持式風扇、涼感毛巾、PCM材質掛頸冰圈、以及降溫背包進行實測。

測試方法：

測試團隊於戶外陰涼處溫度約37至39度的環境下進行測試，分別試用4種降溫產品，再量度使用時、使用5分鐘及10分鐘後的身體溫度。而測試者在未用任何降溫產品時的身體表面溫度約為37度。



降溫物品【1】手持式風扇

測試人員將手持式風扇對著頸部位置周圍吹了5分鐘，發現頸部周圍的表面溫度約35度，雖然較未使用風扇時表面溫度下降了約2度，但親自參與體驗的人員表示「並沒有感覺到特別涼爽」。團隊指，由於臉部和頸部的表面溫度有均勻地下降，雖然沒有局部冰涼的刺激感，但相比完全不用，還是有一定的效果。

降溫物品【2】涼感毛巾

在測試降溫毛巾時，團隊用到需要沾水、擰乾後甩動變涼的涼感毛巾，並圍在頸上5分鐘，再測量表面溫度。結果發現，在使用過程中，頸部附近的表面溫度降到了29至30度左右；在使用5分鐘後拿掉，頸部的表面溫度則回升了3度至32至33度。

他們亦測試了在這種狀態下經過10分鐘後涼意能維持多久。結果顯示，即使過了10分鐘，頸部周圍的表面溫度依然保持在33至34度的較涼爽狀態。

降溫物品【3】PCM材質掛頸冰圈

團隊使用PCM材質掛頸冰圈時，頸部附近的表面溫度冷卻到了27至28度左右，在使用5分鐘並拿掉後，頸部的表面溫度降了5-6度，約為31至32度，但靠近臉部的部分則在35至36左右。而過了10分鐘後，頸部的溫度回升至約33至34度。

降溫物品【4】降溫背包

最後是使用降溫背包（背部有保冷劑的背包）的實測。測試人員在使用過程中，頸部和腹部的表面溫度降至34至35度，但腰部和背著背包的腋下周圍仍維持在約37度。而在使用5分鐘並脫下背包後，背部直接接觸到保冷劑的部分表面溫度冷卻到了32度左右。而上半身的前方大約是35至36度，則代表涼意並沒有傳導到前方。

過了10分鐘後，整體溫度都有所回升，不管是前方還是後方都到了37至38度。但從胸口到頸部附近仍有些地方停留在34至35度左右，代表部分區域似乎還是有稍微降溫的效果。

降溫物品實測結果：掛頸冰圈、涼感巾效果最好

測試團隊表示，經過這4種消暑用品的驗證，以溫度下降的幅度來看，掛頸冰圈和涼感巾的降溫效果最好。PCM材質的掛頸冰圈是最冰涼，而涼感毛巾則是在拿掉之後涼感相對持續較久。至於手持式風扇和降溫背包，雖然沒有強烈的局部冰涼感，但能夠讓整體的溫度比較均勻地下降。

根據日本冷熱系統專業公司DEGREE解釋指，涼感毛巾利用水分蒸發的「汽化熱」來降低表面溫度，只要沾水、擰乾並甩動後即可獲得冷卻效果。測試員亦指，使用涼感毛巾時衣服會有點弄濕，但在取下後還能保持涼爽一段時間，這可能是因為濕掉的衣服可以令涼感持續。而台灣良醫健康網站則指出，PCM材質以固體形態吸收大量身體的熱能後，便可達到降溫冷卻作用，讓人體感受到涼爽的感覺。

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