大家樂優惠｜快閃特飲買1送1+套餐67折起／送$80優惠券午晚市適用
撰文：蘇翰林
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大家樂優惠｜大家樂今日（28日）至「COOL」冰冰指定飲品買1送1！此外，大家樂亦推出「e+食電子餐券」，平均$50就可歎齊主食、油菜及飲品，還額外贈送最多$80的電子優惠券，午市及晚市都適用，而且還可直接在自助點餐機及手機點餐；此外，長者亦有相關抵食優惠。想知詳情，即睇下文！
大家樂優惠｜「COOL」冰冰快閃買1送1
今日（28日）限定！Club100會員只要在大家樂App搶券，在今日上午11:00後，就可於大家樂收銀處購買指定至「COOL」冰冰，享買1送1優惠，飲品包括粒粒紅豆冰、雪糕紅豆冰、茉莉珍珠奶茶、椰青咖啡，以及泰式鴛鴦檸檬冰，啱晒夏天消暑！
大家樂優惠｜電子優惠券每餐平均$50！額外送最多$80優惠券
即日起，大家樂推出「e+食電子餐券」，每餐只需$50，就可歎到自選主食連油菜同飲品，不但低至67折，還額外送電子優惠券，買得愈多，送得愈多，最高可領$80優惠券！
電子優惠券詳情：
$200e+食電子餐券套裝，含4張餐券（額外送大家樂$20減$10電子優惠券2張）
$500e+食電子餐券套裝，含10張餐券（額外送大家樂$20減$10電子優惠券8張）
「e+食電子餐券」適用於招牌焗類／環球風情意粉／單併或雙拼燒味飯自選一份；油菜一份；以及茶／啡／汽水一杯。電子優惠券在午市及晚都適用，而且還可直接在自助點餐機及手機點餐，非常快捷方便！
以一哥焗豬扒飯餐為例，焗飯連一杯熱飲為$58，加配油菜一碟（加配優惠約$16），總共需要$74。若使用$50餐券，便可節省$24，即67折。
大家樂優惠｜如何購買大家樂電子餐券？
大家只需透過大家樂手機App，點選「網購餐券」，接著在右邊欄目選擇「e+電子餐券」，即可購買相關電子餐券。
大家樂優惠｜長者會員午／晚市滿$30送油菜
另外，即日起至9月30日，長者會員於午市或晚市期間，惠顧滿$30，即送油菜一客。長者會員只需直接到收銀處便可享有此優惠，無須領券。
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