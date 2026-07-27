長者銀行優惠12大｜免年費/手續費/跨行提款/補領存摺/防騙措施

長者銀行優惠2026｜中國銀行、渣打銀行、恒生銀行、滙豐銀行等多間銀行都有專為長者而設的服務與優惠，例如豁免提款卡年費、開設長者專屬理財賬戶以及免手續費跨行櫃員機提款等，滿足長者各方面的需要。《香港01》「好食玩飛」為大家整理12間擁有長者優惠及福利的銀行名單，以便各位老友記按需要前往！詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者銀行優惠【1】中國銀行——跨行提款免手續費／安老按揭計劃

中國銀行除了提供安老按揭計劃，協助長者抵押自住物業向銀行申請貸款以換取每月年金，以提高退休後資金運用的靈活性；此外，中國銀行還有以下專為長者而設的服務：

● 年滿65歲的長者憑中銀卡，可於全港3,000部銀通（JETCO）及銀聯，包括滙豐及恒生在內的自動櫃員機提款，且完全不用繳付手續費。



👉🏻 中國銀行長者優惠詳情

中國銀行——跨行提款免手續費／安老按揭計劃（黃埔天地）

長者銀行優惠【2】渣打銀行——簡易版介面自動櫃員機

渣打銀行為長者提供以下專屬服務：

● 簡易版介面的自動櫃員機，協助長者更輕鬆地處理現金提款、海外交易設定及更改密碼等功能；

● 客戶可按個人需要調整提款限額；

● 分行職員會主動協助長者使用數碼銀行，並為需要登記授權書的客戶提供協助。



👉🏻 渣打銀行長者專屬服務

渣打銀行——簡易版介面自動櫃員機（恒隆商場）

長者銀行優惠【3】恒生銀行——專屬櫃位／大字體櫃員機／流動分行

恒生銀行為年長客戶提供「逸齡銀行」服務，主要包括：

● 提供專屬櫃位、大字體櫃員機及簡易提款卡等便利設施；

● 設立社區關愛櫃位

● 安排流動分行駛至指定地點，讓長者更方便地提存現金及存入支票等櫃檯服務。



👉🏻 恒生銀行「逸齡銀行」服務詳情

恒生銀行——專屬櫃位／大字體櫃員機／流動分行（官方圖片）

長者銀行優惠【4】東亞銀行——不設最低存款＋餘額／提供實體存摺

東亞銀行為長者提供專屬的服務包括：

● 專屬理財方案

● 為患有認知障礙症之客戶提供港元儲蓄的「基本賬戶」，此賬戶不設最低存款或最低餘額要求，幫助減輕長者的理財負擔。

● 樂齡基本賬戶提供實體存摺，以便使用者查看。

● 使用者可交由信任的獲授權第三方看管財務，同時備有ATM卡及網上銀行服務以應付日常開支。



👉🏻 東亞銀行樂齡賬戶服務詳情

東亞銀行——不設最低存款＋餘額／提供實體存摺（德福廣場）

長者銀行優惠【5】滙豐銀行——大字體ATM／流動銀行車

滙豐銀行設有專為長者而設的服務包括：

● 各分行內特設長者專屬櫃位或房間來協助長者辦理業務；

● 每間分行均駐有受過專業訓練的「智醒老友記」及社區關愛大使提供即時支援；

● 提供字體較大、多圖案的「提款易」自動櫃員機；

● 設有流動銀行車將服務網絡伸延至各區。



👉🏻 滙豐銀行長者專屬服務

滙豐銀行——大字體ATM／流動銀行車（黃埔天地）

長者銀行優惠【6】大新銀行——豁免各項雜費

大新銀行為65歲或以上的長者提供專屬服務，包括：

● 豁免各項雜費，包括豁免大新港幣卡、人民幣卡、易理財卡等多款提款卡的年費及補發費用；

● 豁免每年兩次（每次$20）的郵寄月結單收費。



👉🏻 大新銀行長者福利

大新銀行——豁免各項雜費（Facebook@Dah Sing Bank 大新銀行﻿）

長者銀行優惠【7】中國建設銀行（亞洲）——投保指定保險產品折扣

中國建設銀行（亞洲）推出本港首個專為60歲或以上長者而設的「樂年理財」綜合銀行服務，主要包括：

● 長者客戶不但可享有證券交易佣金的優惠，更可獲得高達百分之二的基金認購費用減免。

● 長者投保指定保險產品可享保費折扣；

● 一系列日常銀行服務的費用豁免。



👉🏻 中國建設銀行（亞洲）長者服務

中國建設銀行（亞洲）——投保指定保險產品折扣（奧海城）

長者銀行優惠【8】中信銀行（國際）——豁免提款卡年費／簡易提款服務

中信銀行（國際）為長者提供多項收費豁免，包括：

● 永久豁免提款卡年費、豁免本地銀通或銀聯網絡自動櫃員機現金提款費用；

● 提供免費郵寄實體月結單服務；

● 職員為需要協助的長者設立簡易提款服務；

● 長者可到分行要求調低每日自動櫃員機的提款上限。



👉🏻 中信銀行（國際）長者優惠

中信銀行（國際）——豁免提款卡年費／簡易提款服務（官方圖片）

長者銀行優惠【9】大眾銀行——延遲交易預防詐騙／豁免多項雜費

大眾銀行各分行設立了「社區關愛服務專區」，服務主要包括：

● 長者專屬座位，還備有放大鏡及輔聽系統供有需要人士使用；

● 職員接受過專門培訓以識別可疑交易，一旦發現任何可疑交易或欺詐跡象，銀行會與長者客戶溝通，並採取步驟延遲交易，以及視乎情況聯絡其家人、獲授權代表或社工，以防止長者受騙。

● 為合資格的認知障礙症患者提供基本戶口；

● 豁免多項雜費，包括免除自動櫃員機卡年費及補發費、無最低開戶費及存款要求、免櫃檯服務費，更豁免遺失存摺、補印月結單及本票或禮券的手續費；

● 長者租用保管箱可享8折年度租金優惠。



👉🏻 大眾銀行長者福利

大眾銀行——延遲交易預防詐騙／豁免多項雜費（領展）

長者銀行優惠【10】中國工商銀行（亞洲）——專屬存款優惠

合資格的長者攜同長者卡親臨本港任何一間工商銀行（亞洲）分行，可享有以下優惠及服務：

● 專屬的存款優惠；

● 長者在辦理其他銀行服務時，例如購買銀行本票、禮券及匯票等，同樣可以獲得專屬優惠。



👉🏻 工商銀行（亞洲）長者專屬服務

中國工商銀行（亞洲）——專屬存款優惠（官方圖片）

長者銀行優惠【11】招商永隆銀行——「樂安年」長者特惠證券戶口

招商永隆銀行推出「樂安年」證券賬戶服務，為長者客戶提供多項專屬的手續費減免，包括：

● 買賣佣金5折優惠，費率低至0.125%；

● 託管股票的代收股息手續費大幅降低42%，最低收費僅需$18；

● 長者參與月供股票計劃，買入交易費用即享6折，每月每份計劃只需$30。



👉🏻招商永隆銀行長者優惠

招商永隆銀行——「樂安年」長者特惠證券戶口（資料圖片）

長者銀行優惠【12】華僑銀行（香港）——豁免月結單收費

華僑銀行（香港）特別為年滿65歲或以上的華僑銀行客戶提供以下專屬服務：

● 豁免實體月結單郵寄費用，讓年滿65歲或以上的華僑銀行客戶，無需擔心額外收費，即可查閱每月的財務狀況。優惠適用於各類存款戶口、CASH卡、e-Money貸款卡。



👉🏻 華僑銀行（香港）長者優惠

華僑銀行（香港）——豁免月結單收費（官方圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略