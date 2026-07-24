大家樂優惠｜套餐$50送油菜飲品67折起！再送$80優惠券午晚市適用

大家樂優惠｜大家樂推出「e+食電子餐券」，平均$50就可歎齊主食、油菜及飲品，還額外贈送最多$80的電子優惠券，午市及晚市都適用，而且還可直接在自助點餐機及手機點餐；此外，長者亦有相關抵食優惠。想知詳情，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠｜電子優惠券每餐平均$50！額外送最多$80優惠券

即日起，大家樂推出「e+食電子餐券」，每餐只需$50，就可歎到自選主食連油菜同飲品，不但低至67折，還額外送電子優惠券，買得愈多，送得愈多，最高可領$80優惠券！

電子優惠券詳情：

$200e+食電子餐券套裝，含4張餐券（額外送大家樂$20-$10電子優惠券2張）



$500e+食電子餐券套裝，含10張餐券（額外送大家樂$20-$10電子優惠券8張）



電子優惠券每餐平均$50。（官方圖片）

「e+食電子餐券」適用於招牌焗類／環球風情意粉／單併或雙拼燒味飯自選一份；油菜一份；以及茶／啡／汽水一杯。電子優惠券在午市及晚都適用，而且還可直接在自助點餐機及手機點餐，非常快捷方便！

以一哥焗豬扒飯餐為例，焗飯連一杯熱飲為$58，加配油菜一碟（加配優惠約$16），總共需要$74。若使用$50餐券，便可節省$24，即67折。



大家樂優惠｜如何購買大家樂電子餐券？

大家只需透過大家樂手機App，點選「網購餐券」，接著在右邊欄目選擇「e+電子餐券」，即可購買相關電子餐券。

大家樂優惠｜長者會員午／晚市滿$30送油菜

另外，即日起至9月30日，長者會員於午市或晚市期間，惠顧滿$30，即送油菜一客。長者會員只需直接到收銀處便可享有此優惠，無須領券。

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