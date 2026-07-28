拔插頭能省電？7電器不宜 專家警告亂拔隨時火燭！電視恐加速老化

拔插頭省電｜不少人從小就養成「不用電器就要拔掉插頭」的習慣，以為這樣做能節省電費，慳得一蚊得一蚊。不過，這個流傳多年的慳電方法，套用在現代家電上隨時得不償失！有專家提醒，頻繁拔掉電器的插頭不但慳不到多少錢，更有可能擾亂內部系統，甚至增加壞機風險及造成火災！當中有7大電器更是不拔插頭更好，詳情即睇下文！



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待機耗電微乎其微 一年僅慳不足十元

根據機電工程署（EMSD）資訊，電器在關機後仍會維持微量電流（即待機耗電），用作支援內部時鐘或遙控接收功能。正因為這點「隱藏耗電」，不少香港人寧願每天不厭其煩地拔插頭，直接截斷電源。

許多人以為按下遙控器的電源鍵，電器就會完全停止運作。（資料圖片）

不過，這筆「待機電費」真的值得你每天大費周章去慳嗎？以一部55吋4K智能電視為例，待機功率通常僅約0.5瓦，即使全年365日維持待機，累積下來的電費亦不超過十港元；近年推出的新款變頻冷氣機，待機耗電更已降至接近零。

以55吋4K智能電視為例：

待機電費全年耗電量計算：0.0005kW × 8,760小時（365×24）＝4.38度電（即全年約$6.13）



因此，這樣做不但經濟效益非常低，而且美國資深電工專家Tim Hodnicki亦提醒，現代家電的設計已與過去截然不同，隨便斷電反而會帶來反效果！

美國電工專家：隨便斷電影響電器穩定及更新

他指出，許多現代電器，例如聯網電視、智能恆溫器、路由器等，在待機時需要微量電力來維持內部記憶體設定、保持網絡連線，以及背景接收系統韌體更新，若強行每天斷電，會導致這些電器每次開機時都需要重新尋找網絡，甚至導致系統設定跑掉，影響電器原有設計的智能體驗。

若強行每天斷電，會導致這些電器每次開機時都需要重新尋找網絡，甚至導致系統設定跑掉。（AI生成圖片）

不拔插頭更好的7大家電

【1】OLED智能電視 擾亂保養機制

LG、Sony等OLED智能電視的原廠設定中，在電視待機後，通常會自動執行相關保養機制，以防止「像素老化」（即亮度降低、發光效率衰退等現象），若每天拔除插頭，將強制中斷此保養機制，影響電視效能。

【2】Wi-Fi路由器 易錯失安全修補時機

Wi-Fi路由器在每次斷電重啟時，需耗費數分鐘重新尋找IP及建立連線，而且機體的安全性韌體更新通常會設置在深夜，斷電會導致設備錯失安全修補，增加被駭客入侵的風險。

【3】變頻冷氣機 可致永久性損壞

冷氣的壓縮機開機時會高速運轉，為了不讓金屬零件磨損，內部會有潤滑油保護。但當冷氣變冷時，製冷劑（雪種）會跑進油內把它稀釋，讓油失去保護力。因此，一些新款冷氣，會對壓縮機底部微量加熱，以確保潤滑油維持濃稠。如果為了省電而長期拔掉插頭，便會失去保暖作用，製冷劑和油就會融為一體，此時突然插電立刻開機，冷氣的金屬零件便會在沒有保護的情況下磨擦，隨時造成永久性損壞。

【4】智能家居安防系統（含網絡攝像頭） 縮短電池壽命

這類設備優點是24小時無縫監控，若切斷主電源，雖然部分設備備有內置電池，但會加速耗盡電池壽命；同時，設備將無法接收遠端網絡喚醒指令，喪失安全防範意義。

【5】洗碗機 打亂內置系統

洗碗機與雪櫃、洗衣機一樣，機內的電子控制面板需要持續供電來維持記憶設定，而且備用狀態下的耗電量微乎其微。若經常反覆斷電，不但無助慳錢，更會直接打亂新型號機件的內置計時器及電子系統，隨時縮短電器壽命！

【6】微波爐 加速內部零件耗損

新型微波爐的備用耗電量非常低，主要僅用於維持電子時鐘運作，如果頻繁插拔插頭，不但每次都要重新設定時間，長期下來更會加速耗損插座及機身內部零件，變相損害微波爐壽命。

【7】焗爐 增加觸電或走火隱患

這類高耗電量家電通常採用直接駁線或高容量插座，其原廠設計，本身便預設為長期安全通電。若每次用完都強行拔除插頭，不但費時，更會因為插頭體積龐大及電流負荷重，反覆插拔會大幅增加觸電或走火的安全隱患。

雖然部分網絡攝像頭備有內置電池，但會加速耗盡電池壽命。（AI生成圖片）

插座內部有固定的「壽命」 頻繁插拔易老化引致火災

此外，頻繁拔出插頭亦容易損耗插頭的壽命。根據香港通用的插座標準，插座內部的金屬簧片是有固定的「機械壽命（插拔次數）」，每一次的插入與拔出，都在消耗金屬簧片的彈性限度，加速其「金屬疲勞」，導致插孔提早老化及鬆脫。

機電工程署（EMSD）的安全手冊提醒，若插座孔出現鬆動便絕對不應繼續使用；而消防防災指引亦指出，插頭及插座一旦鬆動，會因接觸不良而產生異常電氣火花及高熱，造成短路著火。換言之，為了省下一年不足十元的待機電費，而去盲目消耗插座的壽命，並增加電線走火的致命風險，絕對是因小失大。

如果想徹底切斷電源，最安全的做法，應該是選用附有獨立開關掣的拖板，一鍵截斷電源，避免頻繁拔插頭帶來的機械損耗。

選用附有獨立開關掣的拖板，一鍵截斷電源，避免頻繁拔插頭帶來的機械損耗。（小紅書@一個小肉絲兒）

宜適度斷電｜舊風扇／抽濕機

值得留意的是，天氣潮濕，特別是春季回南天，長期不用的電器插座容易積累灰塵並吸收水分。台灣電力公司提醒，當插頭與插座之間積聚了灰塵、毛髮，並因潮濕附著水分時，就有可能造成兩極間產生迴路而通電，容易引起火災。

因此，長期閒置的季節性家電，例如舊風扇或抽濕機，應適度地截斷電源，這樣比起單純慳電，更能有效防止漏電及短路火警風險，同時，大家亦應建議定期檢查並清理插座，才能真正兼顧家居安全與電器壽命。

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