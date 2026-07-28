愉景灣｜三大萌寵主題巨型壁畫人氣登場　寵物巴士直達打卡

愉景灣帶來一系列精彩夏日活動，透過融合「藝術、運動、餐飲、寵物友善」四大元素，打造成吃喝玩樂與寵物度假勝地！愉景灣同步推出「盛夏消費獎賞」及愉景灣商戶 DB App 獨家優惠。想知有什麼精彩活動及優惠？立即看介紹！



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今個夏天，三大萌寵主題巨型壁畫人氣登陸愉景灣，寵主更可帶同毛孩乘搭九巴寵物巴士直達愉景北商場打卡。而一年一度「愉景灣渡海泳挑戰賽」賽事結合比賽與家庭同樂元素，去年參與人數更上升一倍，深受游泳健兒歡迎。此外，香港愉景灣酒店呈獻全新升級版「海濱禮堂快閃 Café」，以與「毛孩同樂」為主題，打造人寵共融的臨海打卡空間。「愉景灣夏日樂滿 FUN」將帶給大家一個充滿活力和多元化的夏日體驗。

愉景灣盛夏消費獎賞：賞你$100禮券及高達 10 次單程渡輪優惠

今個夏天，愉景灣特別推出3大驚喜禮遇，包括送$100禮券、免費船票升級優惠！

禮遇 1：消費滿$600 即送$100 禮券

由2026年7月1日至8月31日，凡於愉景廣場、愉景北商場及 D’Deck 的餐飲、購物或娛樂類別指定商戶消費滿港幣$600* (最多接受 2 張即日電子消費單據) ，並追蹤@visitdiscoverybay Facebook 或 Instagram 專頁，即可換領價值港幣$100 愉景灣禮券或港幣$100百佳超級市場購物禮券！此外，愉景灣手機應用程式亦會發放多項商戶精彩禮遇，讓愉景灣之旅倍感超值！



換領地點及時間：愉景廣場禮賓部 (12:00 – 21:00)

（*每張單據之消費金額須為港幣＄100 或以上。）



禮遇 2：周末及公眾假期限定 免費船票升級優惠



由2026年7月1日至8月31日逢周末及公眾假期，顧客於愉景灣指定餐廳、零售商戶、香港愉景灣酒店之餐廳與酒吧，以及愉景灣溜冰場消費 (憑即日單一電子消費單據)，除可享原有消費滿港幣$1,000換領最多4人免費回程渡輪或巴士的全年優惠外，暑假期間更可享升級船票禮遇：

消費滿港幣$1,500 可額外換領免費船票 1 張，

其後每消費多港幣$500 可額外換領船票多 1 張，

消費滿港幣$4,000 或以上更可額外換領高達 6 張船票。

連同全年優惠，顧客最高可享有高達 10 次單程渡輪優惠！



換領地點及時間：愉景廣場禮賓部、香港愉景灣酒店禮賓部 (12:00 – 23:55)



(上述禮遇數量有限，換完即止。請瀏覽 VisitDiscoveryBay 網頁查閱合資格商戶名單。)

本地藝術家創作三大貓狗主題巨型壁畫

愉景灣早前與Art Dreamers合作，以愉景灣悠閒的寵物友善環境作為創作靈感，翻新位於愉景北商場的三幅巨型壁畫牆。 今次參與創作愉景灣藝術牆的藝術家包括：香港插畫師協會現任會長 Gabriel Li、香港插畫師協會委員 Sylvia Yeh、Art Dreamers 藝術家李學鋒老師（油麻地貓貓壁畫創作人）及壁畫/石頭畫藝術家甘聖欣小姐。四位藝術家以貓狗為主題並加入愉景灣的特色及元素，各自用不同畫風呈現。

九巴寵物巴士直達愉景灣

愉景灣區內設有寵物友善商場及設施，積極推動人寵共融。去年5月愉景灣推出人寵共乘服務，深受寵主歡迎。現時九巴寵物巴士團已增設恆常路線前往愉景灣，由西九文化區出發途徑南昌、青衣、馬灣至愉景灣，方便寵主帶同毛孩前來藝術牆打卡。

PB5 路線 西九文化區 ⇋ 南昌 ⇋ 青衣 ⇋ 馬灣 ⇋ 愉景北商場/香港愉景灣酒店 ⇋ 愉景廣場 由西九文化區出發（日日出發）： 星期一至五: 12:00、14:00、16:00、18:00 星期六、日及公眾假期: 10:00 – 19:00 （每 45 分鐘一團） 線上預訂： 下載九巴 App1933，於「寵物巴士頁面」購票

毛孩健康新據點登陸愉景廣場

寵物醫療集團 PetSpace 於今年五月以全新面貌正式進駐愉景廣場。新診所提供專業的全科獸醫門診、預防治療、疫苗接種及一般外科手術外，更引入多元化的寵物復健及物理治療服務，當中包括水療、獸醫針灸及冷雷射治療。此外，診所內設有專屬的「寵物保健及護理專區」，嚴選多款優質寵物保健品，為毛孩提供日常調理的最佳選擇。為了推廣人寵共融的健康生活理念，PetSpace除了定期舉辦專業健康講座及分享會外，未來將陸續推出犬隻行為訓練工作坊、人寵瑜伽等多元化互動體驗，從醫療、保健到身心社交，全方位滿足毛孩家庭的現代化需求。

寵物醫療集團 PetSpace 於今年五月以全新面貌正式進駐愉景廣場。（愉景灣圖片）

第四屆愉景灣渡海泳挑戰賽

愉景灣一向致力推動體育發展，透過舉辦多元化的運動賽事，推廣健康生活模式。由愉景灣冠名贊助、香港渡游團主辦的「第四屆愉景灣渡海泳挑戰賽」，將於2026年8月30日（星期日）舉行。

第四屆愉景灣渡海泳挑戰賽（愉景灣圖片）

賽事結合競技與休閒元素，參賽泳手將在愉景灣壯麗的海岸線背景下，享受刺激難忘的渡海泳體驗。賽事開放予不同年齡及水平的泳手參加，設有多種賽程及組別選擇，包括 3.8 公里個人賽、1.7 公里個人賽，以及 400 米個人賽與接力賽。起點分別設於大白灣沙灘、三白灣沙灘及迪士尼碼頭，全部賽事均以大白灣沙灘為終點。賽事將於６月底至７月初開放網上報名，歡迎廣大游泳愛好者踴躍參與。

更多活動資訊及報名詳情，請瀏覽活動網頁

香港愉景灣酒店快閃人寵Café

今個夏天，香港愉景灣酒店誠意呈獻全新升級版「海濱禮堂快閃Café」，以與「毛孩同樂」為主題，打造人寵共融的臨海打卡空間。由2026年7月5日起至8月30日，每逢星期六及日中午12時至晚上 7 時限定開放，誠邀賓客攜同愛寵，一同投入夏日海濱氣息。

海濱禮堂將化身期間限定 Café，營造悠閒舒適的臨海氛圍，讓賓客與毛孩共享寫意時光，留下難忘回憶。現場更將提供一系列清新特飲及精緻甜點，為炎炎夏日注入清爽滋味。無論是與摯愛、好友，還是與心愛毛孩同行，都能在海風輕拂的優雅空間中，盡情放鬆身心，捕捉每個美好瞬間。

愉景灣高爾夫球會 精彩青少年假期課程

愉景灣高爾夫球會特別推出專為青少年設計的假期課程。

• 一日「高球小初心」體驗課程：專為 4 至 6 歲兒童設計，以有趣又輕鬆的方式，帶領孩子快樂地踏出高爾夫球的第一步。



• 四日「賽場實戰」預備營：專為 6 至 14 歲、任何程度的高爾夫球少年而設。與一般只在練習場或短桿區進行的青少年課程不同，本課程特別安排參加者親身踏上愉景灣的球場，在專業教練指導下，於真實比賽環境中學習策略思考、球路判斷與臨場應變。這類實戰體驗於香港其他高爾夫球場較為少有，正好為年輕球手提供不一樣的成長機會。



• 兩日「球賽實戰」預備營：專為 11 至 17 歲的進階高爾夫球手打造的高強度備戰訓練。教練與學員比例最高不超過 1:3，確保您的孩子在九洞指導實戰與表現檢討中獲得個人化回饋，幫助他們釐清策略、建立信心，有效降低桿數。



三項課程均旨在啟發小朋友對高爾夫球的熱愛，同時在支援充足、環境一流的世界級球場上，建立自信並精進球技。

愉景灣溜冰場 花式溜冰特訓夏令營

愉景灣溜冰場推出花式溜冰特訓夏令營，為不同程度及志向的花式滑冰學生提供更有系統、更集中、更具目標的暑期訓練選擇。

• 花式溜冰初級至中級課程：專為 Pre-ISU 級別及正嘗試突破1.5圈空中旋轉之學生而設，課程由 Coach Matthew 帶領。



• 花式溜冰中級至高級課程 (菁英)：專為有志向成為專業選手，為進入代表隊而鋪路的學生而設。由 Coach Lincoln 及 Joanna 帶領，課程引進國際特訓架構，高強度耐力滑行及步法特訓、陸地肢體及節奏訓練。其獨有的 ISI 及 ISU 地面專業講座，教練會集中深入解析賽事規則，以加強學生的國際比賽準備能力，取得有效成果。



愉景灣溜冰場 花式溜冰特訓夏令營（愉景灣圖片）

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