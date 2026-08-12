皇玥月餅｜1盒有齊月餅+餅食+茶限時買4送1　開心果/貓山王大升級

臨近中秋，又是時候準備送禮的月餅禮盒了！想送新派月餅，驚啱後生仔未必啱長輩？傳統月餅又怕太膩無人問津？想過個圓滿中秋，最好當然是合家歡，一盒滿足晒各人口味。皇玥今年推出的「豐盛系列」中秋禮盒，正好照顧到老中青三代人喜好，不僅有應節月餅、美味蝴蝶酥、幫助解膩的茗茶，還有健康低糖系列等。現更有買4送1優惠，即看內文！



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皇玥新豐盛系列禮盒，一盒有齊月餅、餅食、茶（皇玥圖片）

皇玥月餅2026｜全新「豐盛系列」4款禮盒 奢華健康滿足全家喜好

要迎合全家人的不同口味，或想淺嚐各種不同款式的月餅美食，一盒雜錦禮盒就最適合了。皇玥新推的「豐盛系列」中秋禮盒共有4款，包括奢華的「滿玥盛品中秋禮盒」、主打健康的「低糖淳玥中秋禮盒」、包含經典流心月餅與皇牌餅食的 「精選中秋禮盒」及輕奢的「品味中秋禮盒」，同樣有流心奶黃月餅及雙色蝴蝶酥等。每款禮盒還配搭大紅袍茶葉或茉莉綠茶小圓茶餅，幫助消滯解膩，與親朋好友共聚賞月時，月餅、小吃、茗茶齊備，一盒搞掂最方便！

皇玥「豐盛系列」集月餅、餅食及茶於一盒。（皇玥圖片）

三代同堂首選【滿玥盛品中秋禮盒】：傳統/經典/人氣 月餅蝴蝶酥靚茶齊備

4款豐盛系列中首推「滿玥盛品中秋禮盒」，有最受長輩歡迎的傳統雙黃白蓮蓉月餅，以及最具人氣、由半島酒店奶黃月餅始創人葉永華師傅主理的流心奶黃月餅；還有年輕人最愛的流心陳皮紅豆沙月餅、小朋友吃不厭的牛油脆曲奇及經典蝴蝶酥，更備有武夷山大紅袍茶葉，吃飽飽沖一杯濃茶解膩最養生。

滿玥盛品中秋禮盒（32件裝）優惠價$400（原價$448）。（皇玥圖片）

滿玥盛品中秋禮盒（32件裝）



雙黃白蓮蓉月餅 1件

流心奶黃月餅 2件

流心陳皮紅豆沙月餅 2件

原味蝴蝶酥 8件

伯爵茶蝴蝶酥 8件

牛油脆曲奇 10件

大紅袍茶葉 1盒



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健康品味之選【低糖淳玥中秋禮盒】：減糖不減風味！健康零負擔

都市人愈來愈注重健康飲食，人人追求少油少糖少鹽，「低糖淳玥中秋禮盒」就最適合推薦給長輩及關注健康的朋友，當中4款月餅及4款曲奇均採用低糖配方，嚴格遵守每100克含糖量≤5克的食安中心標準，但不失食材原本風味，甜度適中、輕盈不膩，讓大家開心過節同時，也能兼顧健康無負擔！

低糖淳玥中秋禮盒（25件裝）優惠價$400（原價$448）。（皇玥圖片）

低糖淳玥中秋禮盒（25件裝）



低糖奶黃月餅 1件

低糖芝麻月餅 1件

低糖烏龍茶月餅 1件

低糖綠茶月餅 1件

低糖開心果曲奇 5件

低糖伯爵茶曲奇 5件

低糖牛油曲奇 5件

低糖咖啡曲奇 5件

茉莉綠茶小茶餅 1罐



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皇玥月餅2026｜2款升級新品！軟心開心果／流心貓山王

2款新推升級月餅之中，最令人期待的莫過於「軟心開心果月餅」，開心果碎伴隨濃郁開心果醬，帶來雙重滋味！而特濃版流心貓山王榴槤月餅，加倍貓山王榴槤果肉，濃郁果香直擊味蕾，榴槤控必試！

軟心開心果月餅｜伊朗A+級開心果+獨家烘焙技術 香濃綿滑甜而不膩

開心果控必搶的皇玥「軟心開心果月餅」今年升級登場！嚴選伊朗A+級開心果，採用獨家果衣烘焙技術，保留獨特香氣與顆粒口感。今年特別加入軟心開心果醬，令餡心加倍綿滑，每一口都散發著濃厚的堅果香氣，而且甜度剛剛好，不會太膩，完美符合港人對甜食的要求！

軟心開心果月餅（6件裝）優惠價$350（原價$388）。（皇玥圖片）

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特濃流心貓山王榴槤月餅｜榴槤果肉大增量！流心絲滑加倍滋味

皇玥今年推出全新的特濃版流心貓山王榴槤月餅，選用馬來西亞頂級貓山王榴槤，今年把榴槤果肉含量大幅提升，讓每一口都充滿濃郁霸道的果香！加上澎湃的流心，令口感加倍絲滑細膩，榴槤控絕對不能錯過！

（特濃版）流心貓山王榴槤月餅（6件裝）優惠價$340（原價$378）。（皇玥圖片）

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皇玥月餅2026｜健康新品純素月餅！陳皮紅豆沙／黑芝麻 素食者大滿足

中秋節是個人月兩團圓的日子，皇玥今年新推出的純素迷你雙輝月餅，讓素食者也可以盡情感受月餅的好滋味！兩款口味「純素陳皮紅豆沙月餅」及「純素黑芝麻月餅」，均以優質植物性酥油取替傳統牛油製成，零蛋奶，即純素食者或有乳糖不耐症的人士，都可以盡情享受中秋月餅的傳統滋味！

純素迷你雙輝月餅（6件裝）優惠價$320（原價$338）。（皇玥圖片）

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皇玥月餅2026｜早鳥優惠！門市／網店限時買四送一

想把這份極具心思的皇玥月餅分享給親朋摰友？皇玥今個8月特設早鳥優惠！即日起凡於皇玥或明玥門市、官方網店購買任何月餅產品，即可享當月優惠價，同時更有限時買四送一禮遇！

門市優惠：於皇玥／明玥門市購買月餅產品四盒，即送價格最低的一盒。

官方網店優惠：於官方網店購買四盒月餅產品，即可獲贈指定「豐盛系列——品味中秋禮盒」（15件裝，價值$298）一盒。



數量有限！想帶走心水禮盒記得及早到皇玥／明玥門市，或官方網店下單！

皇玥中秋月餅2026



滿玥盛品中秋禮盒：網上限時優惠價$400｜原價$448

低糖淳玥中秋禮盒：網上限時優惠價$400｜原價$448

精選中秋禮盒：網上限時優惠價$370｜原價$408

品味中秋禮盒：網上限時優惠價$270｜原價$298

軟心開心果月餅（6件裝）：網上限時優惠價$350｜原價$388

（特濃版）流心貓山王榴槤月餅（6件裝）：網上限時優惠價$340｜原價$378

流心奶黃月餅（6件裝）：網上限時優惠價$340｜原價$378

流心奶黃月餅（8件裝）：網上限時優惠價$400｜原價$448

純素迷你雙輝月餅：網上限時優惠價$320｜原價$338



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