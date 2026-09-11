中秋節團飯4大推介｜富豪酒店人均$347起！燕窩＋鮑魚 1間早鳥8折

中秋節團圓｜中秋節想帶屋企人食餐好？不少星級酒店的中菜廳都有推出中秋節套餐，歎盡鮑參翅肚，保證長輩滿意！今次《香港01》好食玩飛頻道就幫大家精選了4間酒店中秋團圓套餐推介，當中包括米芝蓮一星食府，亦有CP值極高的抵食之選。早鳥預訂更有8折優惠，甚至送月餅、紅酒！即睇內文介紹！



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【中秋好去處】富豪酒店5大中菜廳食盡山珍海味+時令佳饌

中秋佳節將至，尋找一間合心水的餐廳與家人圍爐做節是每年重頭戲。富豪酒店集團旗下5間星級中菜廳（包括富豪金殿、富豪軒、紅軒、富豪坊及玉）今年特別獻上多款中秋團圓菜單。主廚嚴選鮑魚、燕窩、花膠等矜貴海味，配合當季時令食材設計精緻套餐，不論是小家庭溫馨聚餐還是大家族做節都合適！

富豪酒店中菜廳主廚以矜貴食材入饌，讓您食得有品味！（官方圖片）

1. 富豪香港酒店「富豪金殿」｜尊貴粵饌精髓

盛宴主打黑松露濃汁香扣花膠伴鵝掌、菜膽濃湯雞砂鍋翅及一品金豬等佳餚。提早一天預訂指定套餐，更可獲贈富豪月餅一盒！

6位用｜每席$3,388起｜人均$564起

查詢電話：2837 1773

2. 富豪九龍酒店「富豪軒」｜匠心粵味首選

精選化皮乳豬件伴海蜇、翡翠原隻鮑魚扣花菇、茶皇雞等經典美饌，口味適合傳統家庭！

6位用｜每席$3,088起｜人均$514起

查詢電話：2313 8681

3. 富豪機場酒店「紅軒」｜川粵滋味薈萃

食客可享招牌玻璃藤椒乳鴿！另有蠔皇原隻六頭鮑魚扣鵝掌、黑松露翡翠炒蝦球及得獎茶皇燻雞等菜式，惠顧即送富豪紅酒！

4位用｜每席$1,888起｜人均$472起

6位用｜每席$2,988起｜人均$498起

12位用｜每席$5,688起｜人均$474起

查詢電話：2286 6868

4. 麗豪航天城酒店「玉」｜盡享滬潮風味

想試粵菜以外的菜系？這款套餐以滬潮風味作為招徠，以滋補花膠螺頭燉雞湯、招牌東坡A4雪花和牛、乾燒大蝦球及醬油鮑魚炒飯等極致滋味。

8位用｜每席$3,888起｜人均$486起

查詢電話：3556 3228

5. 麗豪酒店「富豪坊」｜超值豐筵盛饗

想跟家人享受一頓CP值高的中秋團圓晚飯？套餐精選芙蓉銀耳海皇燴燕窩、蠔皇生扣原隻六頭鮑魚、鴻運金豬等招牌菜式，可謂味覺大滿足！

4位用｜每席$1,388起｜人均$347起

查詢電話：2132 1011

富豪網上商店預訂：https://bit.ly/4wDPBwo

中秋酒店套餐推介【2】香港逸東酒店「逸東軒」——米芝蓮一星食府／必食招牌燒味／豪歎十頭鮑魚東星斑

米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年為大家呈獻九道菜「中秋慶團圓套餐」，提供4位用及8位用兩種選擇！4位用套餐以逸東軒必食的招牌燒味打頭陣！隨後有花膠黃耳北菇燉菜膽、十頭鮑魚扣婆參、清蒸東星斑及二弄玻璃蝦球等名貴手藝菜式，最後以雪耳蓮子燉萬壽果及馬拉糕伴棗皇糕甜蜜作結。

8位用套餐專為人數較多的家庭而設，前菜升級為鴻運醬燒斬件乳豬，並加入蟹肉燴燕窩、油泡蝦球伴七味生蠔及十頭鮑魚扣花菇等極致海鮮佳餚。當然少不了清蒸東星斑、鴻運脆皮雞和鮑汁瑤柱荷葉飯，飽足感滿分！

4位用｜每席$3,988｜人均$997

8位用｜每席$7,988｜人均$999

中秋酒店套餐推介【3】香港半島酒店「嘉麟樓」——米芝蓮一星食府／只限3天供應／星級師傅匠心八道菜

想在殿堂級食府與摯愛共度佳節？由林鈺明師傅精心設計的八道菜「中秋節盛宴」，以精湛的粵菜烹調技藝呈獻一系列矜貴佳餚。套餐只限中秋期間（2026年9月24日至9月26日）獨家供應，記得要搶先預訂！

套餐精選多款手藝菜式，包括開胃鮮甜的樹茄凍鮑魚、鮮味濃郁的黃湯水晶虎蝦球及紅糟蒸白鱈魚。當然少不了惹味的醬燒琵琶鴨，以及口感層次豐富的臘味糯米脆皮雞飯，讓你與家人盡享頂級的味覺體驗。

4位用｜每席$6,000｜人均$1,500｜額外每位+$1,700

供應日期：2026年9月24日至9月26日（適用於午膳及晚膳）

註：以上價錢另收加一服務費

中秋酒店套餐推介【4】荃灣西如心酒店「如」中菜廳——歎慢煮糖心鮑魚／早鳥8折超值優惠

想與摯親度過一個溫馨滿足的佳節？「如」中菜廳今年精心設計了兩款團圓套餐，可供4至12位享用，無論是小家庭溫馨聚餐，還是大家族熱鬧做節都非常適合！於2026年9月18日或之前預訂，更可享8折早鳥優惠。

花好月圓福滿中秋套餐｜極致奢華海味

這款套餐匯聚了多款上乘矜貴佳餚，打頭陣有惹味的避風塘慢煮糖心鮑魚及醬燒脆皮乳豬件，緊接獻上滋補的冬瑤燉花膠湯、生拆蟹粉鍋巴脆蝦球，以及關東遼參伴生扣鵝掌，盡顯氣派！

4位用｜每席$4,288｜人均$1,072

6位用｜每席$6,288｜人均$1,048

12位用｜每席$12,388｜人均$1,032

人月兩圓中秋套餐｜溫馨豐盛之選

追求滋潤豐盛的話，這款套餐以燕窩龍皇帶子羹、蠔皇六頭鮑魚扣黃玉參及蟹肉瑤柱荷葉飯等矜貴菜式為亮點，為親友聚會增添絲絲暖意。

4位用｜每席$2,888｜人均$722

6位用｜每席$3,888｜人均$648

12位用｜每席$7,688｜人均$640

註：以上價錢另收一服務費及茶芥

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