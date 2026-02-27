香港好去處｜M+全新活動推介　M+夜不同/李昢預展　1方法免費參加

M+活動｜香港好去處｜M+將在3月舉行今年首個「M+夜不同：無盡境界」音樂派對，以及全新特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」，令人期待！現在只要成為M+會員，即可免費參加「M+夜不同」及會員預展，還有一系列M+會員專屬福利及待遇！《香港01》「好食玩飛」為大家整合活動詳情及最新會籍優惠，即看內文了解詳情！



M+全新活動【1】M+夜不同：無盡境界Live Show／版畫DIY

M+夜不同是由M+舉辦的夜間文化活動，當中包含音樂表演、工作坊、講座、延長開放的展廳等，讓您在美酒相伴下，發掘M+的獨特夜間魅力，只要成為M+會員即可每季免費入場一次或享門票半價優惠！

「M+夜不同」將於今年3月再度回歸，由特別展覽「趙無極：版藝匠心」出發，呈獻一夜兼具詩意、浪漫與抽象美學的音樂表演與活動，並邀請了香港音樂人Gordon Flanders進行現場音樂表演，有望聽到《冬天一個遊》、《1234》等熱門歌曲！

此外，還有無伴奏合唱團Boonfaysau（半肥瘦）及DJ Mr. Ho進行音樂玩賞；以及頂級雙語棟篤笑藝人Vivek Mahbubani（阿V）舉辦棟篤笑及問答遊戲！阿V曾於美國著名的喜劇俱樂部一年一度「全球最搞笑的人」大賽中，被列入十大棟篤笑藝人之一，絕對可以用幽默感征服各位觀眾！

此外，參加者更可以參與版畫DIY活動，透過不同的紙材質感、版畫技巧，印製專屬的版畫作品。你更可於活動期間參觀展覽，包括「趙無極：版藝匠心」展覽導賞、「M+希克藏品：心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」，以及「勞森伯格與亞洲」。

M+夜不同：無盡境界

日期：2026年3月6日

時間：19:00–00:00

標準門票：$320（M+會員可享每季免費入場一次或門票半價）

全日制學生門票*：$160

*年滿18歲的全日制學生在入場時必須出示有效的學生證，方可使用全日制學生早鳥門票。



M+全新活動【2】李昢：1998年至今逾200件創作

南韓當代藝術家李昢1980年代末崛起，在過去40年間透過藝術作品回應社會變遷，更曾獲得韓國藝文界的最高榮譽韓國荷馬藝術獎，對於韓國、亞洲及全球藝術界影響深遠。「李昢：一九九八年至今的創作」將展示創作生涯的全面回顧展，匯聚來自其工作室及亞洲各地收藏，合共超過200件作品，當中包括49件額外增添的作品。

李昢肖像，攝影：Yoon Hyung Moon，圖片由首爾Leeum美術館提供

展覽由三個部分組成，第一部分包括《我的宏大敘事》（2005年至今）系列的獨特建築裝置，例如以不鏽鋼和水晶製成的《晨曲》，還有《無題（甘願脆弱──絲絨》和《泊渡》系列（2016年至今），展示以珍珠、絲絨、顏料等特殊材料拼貼而成的平面作品。

第二部分將展出1990年代末至2000年代初創作的《賽博格》和《異序詞》系列，其中《賽博格W6》結合了古典雕像形體與未來感材質，以手工切割塑膠板呈現出殘缺但具有力量感的生物機械型態。第三部分則會以藝術家工作室為概念，展示了一系列素描、草圖和模型，揭示李昢如何構思和實現她的藝術創作。

李昢：一九九八年至今的創作

日期：2026年3月14日至8月9日

時間：

星期二至四及六至日：10:00–18:00

星期五：10:00–20:00

星期一：閉館

正價門票：$190（M+會員可享全年無限次免費參觀）



M+會員6大專屬禮遇 去1次M+夜不同／參觀2次展覽即回本！

M+共有4種會籍，包括M+會員、M+青年會員、M+長者會員及M+家庭會籍，最平只需約$300起，更可獲得無限次免費參觀展覽（原價$190）、免費入場「M+夜不同」（原價$320）、獨家使用M+會館及可享會員專屬限量版布袋等禮遇。

換言之，只要你入會後一年內去參觀兩次展覽或者參加一次「M+夜不同」便可以輕鬆回本！此外，由即日起至2026年6月30日，使用優惠碼「2026NIGHT13MSS」成為M+會員更送額外一個月會籍！

M+會員專屬禮遇

【1】全年無限次免費參觀所有M+展覽

【2】每季免費入場一次「M+夜不同」

【3】攜同賓客獨家使用M+會館

【4】會員專屬限量版布袋一個

【5】M+戲院指定放映節目禮券兩張

【6】商店及指定餐廳折扣優惠



M+全年會籍詳情

M+會員（個人會籍）｜HK$600／位

M+會員（雙人會籍）｜HK$1,000／2位

M+青年會員（12至17歲青少年或全日制學生）｜HK$300／位

M+長者會員（60歲或以上）｜HK$300／位

M+家庭會籍（2位成人及1位小童或青少年）｜HK$1,200



