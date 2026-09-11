粉跑PinkRun.HK2026｜赤柱開跑！必玩高踭鞋/親子/慈善賽+獨家9折

粉跑PinkRun.HK2026接受報名喇！活動於11月22日在赤柱廣場舉行，特設7大好玩組別，無論是專業跑手、親子家庭，還是想帶毛孩放電的主人都歡迎參加！今年同樣有吸睛度極高的高踭鞋賽！現在報名更有獨家9折優惠，做善事兼有豐富禮物！想知怎樣獲取優惠？即看內文。



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粉跑PinkRun.HK2026接受報名喇！（官方圖片）

粉跑PinkRun.HK2026｜活動詳情

日期：2026年11月22日（星期日）

時間：上午9時30分至下午5時

地點：赤柱廣場

截止報名日期：2026年9月25日

獨家9折優惠：按此報名

粉跑PinkRun.HK2026｜化身粉紅海！用跑步支持癌症患者

粉跑PinkRun.HK（前身是「粉紅高踭鞋慈善賽」、又稱「粉紅跑」）是「香港遺傳性乳癌家族資料庫」主辦的年度慈善活動。希望透過活動提高公眾對遺傳性乳癌、卵巢癌及前列腺癌的認識及關注。活動所籌得的善款亦會用於資助本地經濟有困難的高危人士（包括癌症患者）進行BRCA基因突變測試，評估罹患乳癌、卵巢癌等癌症，及相關輔導工作。

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穿上一吋高踭鞋參與高踭（官方圖片）

粉跑PinkRun.HK2026｜7大賽事組別 男女高踭鞋／狗狗都有份！

今年粉跑選址在赤柱廣場，並分作7個組別，除了一般的男／女子、親子組別，更特設寵物組別，主人可以帶同家中狗狗一起參與！最後當然有經典高踭鞋賽，無論男／女子參賽選手都要穿上高踭鞋，參與100米賽事！穿高踭鞋跑步本身就是一件充滿挑戰性的事，就好似病人要面對癌症，要堅持到底才能衝線！同時亦帶出乳癌絕非女性獨有，男性都有機會因為攜帶突變基因而患上遺傳性乳癌或前列腺癌。👉按此立即報名獲取9折優惠

狗狗都可以參加！（官方圖片）

其他組別也歡迎戴上粉紅色的服飾或裝飾物（如粉紅頭飾、粉紅襪、粉紅紗裙等）參賽，粉紅色是全球公認關注乳癌的標誌顏色，屆時賽道會因參賽者的打扮、裝飾形成一片「粉紅海」，為癌症搏鬥的患者及其家屬傳遞出加油的信息。打扮最亮眼的參賽者更可獲得「最佳造型獎」！

打扮最眾更可獲得最佳造形獎！（官方圖片）

參賽組別：

男子粉跑5公里：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200

女子粉跑5公里：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200

1公里親子粉跑：優惠價$360｜原價$400｜捐款額$300

親子PinkRox：優惠價$360｜原價$400｜捐款額$300

男子100米高踭鞋賽：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200

女子100米高踭鞋賽：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200

400米寵物粉跑：優惠價$360｜原價$400｜捐款額$300



粉跑PinkRun.HK2026比賽賽道及注意事項：

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備註：參加者可於報名時申請免稅收據，免稅收據需贊助$100或以上。經「01空間」報名獨家享有九折優惠，優惠不影響捐款額。👉按此立即報名獲取9折優惠

粉跑PinkRun.HK2026｜報名即獲選手包／完賽再送驚喜禮品

成功報名即獲得選手包一份（含活動紀念T恤、活動手挽袋），完成賽事後，更可獲得完賽獎牌及豐富禮品包，寵物粉跑更有專為寵物而設的小禮物。各比賽項目（親子PinkRox及400米寵物粉跑除外）均設有冠、亞、季三個獎項，全日賽事更設「最佳造型獎」及「最高籌款獎」！

粉跑PinkRun.HK2026選手包（官方圖片）

粉跑PinkRun.HK2026｜報名及領取選手包重要日程

9月25日：「01空間」截止報名

11月13日至15日：選手包領取日

11月22日：活動日

12月4日：電子證書發放日



粉跑PinkRun.HK2026｜活動詳情

日期：2026年11月22日（星期日）

時間：上午9時30分至下午5時

地點：赤柱廣場

截止報名日期：2026年9月25日

獨家9折優惠：按此報名

👉先睹為快！點擊觀看大會宣傳短片：https://youtu.be/q5NcV0qINnE

是一個合家歡活動！（官方圖片）

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