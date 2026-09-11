去咖喱漬｜日本網民1招輕鬆除咖喱黃色污漬　紅蘿蔔/果汁漬都適用

日式咖喱香甜可口，不過每次煮完總會在廚具上留下黃黃的污漬，令人不勝其煩。日本就有網民大方分享秘訣，原來只需1招，就可以輕鬆去除咖喱污漬！除了咖喱外，連紅蘿蔔及果汁等都可用同一招解決，非常實用！



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（圖片來源：Unsplash/samia-liamani）

日本一位網民（Twitter@arguta203），在Twitter上分享一個生活小技巧。他表示，自己在咖喱教室中學習烹調咖喱，不過每次煮好咖喱後，使用過的廚具都會被咖喱染上黃黃的痕跡，無法輕鬆去除，令廚具看上去並不美觀。

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（圖片來源：Twitter@arguta203）

對於這個煩惱，他在咖喱教室中學到，原來只需要把被咖喱染黃的廚具，放到太陽下晾曬至少30分鐘就可以輕鬆去除！原來，令廚具變黃的元兇為咖喱中的薑黃粉，而薑黃粉在太陽的紫外光線下就會產生化學變化，當中的黃色色素會被分解，從而達到「去黃」的除污效果了！

（圖片來源：Twitter@arguta203）

日本網友又教路，這個小技巧同樣適用於被咖喱弄污、但無法徹底清潔乾淨的衣物上，但要注意的是，污衣千祈不要先清洗，而是未洗前要先曬太陽，再進行清洗，方可達到最佳效果！不少日本網友及台灣網友亦表示，紅蘿蔔、果汁等污漬都可以用這個方式去污，用途相當廣泛，非常實用！

大家下次遇到相同去污煩惱時，不妨又試試這個方法！

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