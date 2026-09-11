雪櫃門膠條長期無清潔　專家指黑霉可致食物中毒　2招輕鬆處理

雪櫃｜家居清潔｜雪櫃是不少人家中的必備電器之一，但大家又有沒有試過雪櫃門關不緊、以及門邊膠條出現黑色霉菌的情況？原來這都是平常沒有定期清潔雪櫃膠條而導致的問題，如果不好好處理，隨時把霉菌吃進肚子！有日本家事知識網站就教大家2種清潔膠條的方法，想知要如何做，以及日常要如何保養好雪櫃膠條？即看下文！



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雪櫃膠條｜為何膠條會有霉菌？

雪櫃存放著不少食物，可能大家日常拿取食物時都試過不小心弄髒了雪櫃，但原來沒有及時清理的話，隨時會把霉菌吃進肚子！日本家事知識網站オリーブオイルをひとまわし在網上提到，雖然膠條是雪櫃密封的重要組成部分，但可能有不少人從來都沒有清潔過它，這條膠條容易積聚灰塵、食物的汁液等，從而令霉菌容易滋生，所以需要格外注意。

如果日常沒有清潔雪櫃膠條，容易滋生霉菌。（AI生成圖片）

他們指，如果膠條老化、變硬或變形，雪櫃的密封性就會下降，冷空氣會洩漏到雪櫃內，導致冷卻效果不佳，並使結霜增加。而放入和取出食物時產生的灰塵，以及開關雪櫃門時產生的冷凝水，都會為霉菌創造有利環境去滋生。

雪櫃膠條｜發霉會影響人體健康？

台大醫院內科部主治醫師蔡豐喬曾在網上撰文指出，霉菌適合生長在溫暖且潮濕的地方，其孢子在空氣中飄浮，會隨時附生到各種東西上，一遇到有適當的生長條件，就會從孢子長出菌絲進行繁殖，更容易滋生細菌，例如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等。如果不小心吃下這些有菌食物，隨時會造成食物中毒，出現上吐下瀉、急性腸胃炎等症狀。

霉菌容易滋生細菌，吃下有菌的食物隨時食物中毒！（AI生成圖片）

雪櫃膠條｜日常應該要如何清潔膠條？

雪櫃膠條清潔方法｜1. 用洗潔精

大家可以先準備幾塊清潔布、棉花棒和洗潔精。首先將洗潔精用溫水稀釋，然後將清潔布浸入洗潔精溶液中，然後用力擰乾，再用清潔布擦抹膠條。再用棉花棒清潔膠條縫隙，並用濕布擦去洗潔精，最後用乾布擦乾便完成。提提大家，一定要徹底擦拭乾淨，因為殘留的洗潔精會導致膠條損壞。

大家日常可用洗潔精清潔膠條。（AI生成圖片）

雪櫃膠條清潔方法｜2. 用小蘇打粉

另外，大家也可以將小蘇打與少量水混合成糊狀，塗抹在棉花棒上再清潔膠條。然後用濕布擦拭，最後用乾布擦乾便可。

雪櫃膠條｜如何清理霉菌？

如果看到雪櫃膠條有黑色污漬狀痕跡，那可能就是已經有霉菌滋生，オリーブオイルをひとまわし也提到可以用2個方法去清理：

如果看到雪櫃膠條有黑色污漬狀痕跡，那可能就是已經有霉菌滋生。（AI生成圖片）

雪櫃膠條霉菌清潔方法｜1. 用酒精擦抹

大家可以先準備一瓶酒精消毒噴霧、幾塊清潔布、紙巾和棉花棒。先將酒精噴在清潔布上，擦拭發霉的位置，覆蓋範圍要略大於發霉的區域。這裡的關鍵是在擦拭時要不斷更換清潔布的兩面，以避免霉菌孢子擴散；最後使用棉花棒清潔縫隙便可。

雪櫃膠條霉菌清潔方法｜2. 用含氯漂白劑擦抹

如果使用酒精後問題仍然存在，大家可轉用含氯漂白劑清潔，但記得要先查看說明書確認可否使用含氯漂白劑，然後適當稀釋後進行擦抹。先將紙巾浸入漂白水中，覆蓋在霉菌上並靜置約30分鐘，然後用水擦拭，最後擦乾便完成。

雪櫃膠條｜如何預防霉菌？

大家要定期清潔雪櫃的膠條，如果發現有污漬應該立即擦去，並用溫水擰乾的抹布擦拭。

雪櫃膠條｜膠條老化怎樣做？

如果雪櫃的膠條老化，很容易就會令雪櫃門關不緊。台灣電力公司曾在網上提到，如果膠條老化變形會讓雪櫃冷空氣一直外洩，令雪櫃變得不冷、食物也容易變壞，壓縮機也可能更頻繁啟動導致更耗電。

可用紙張測試雪櫃膠條是否老化。（台電網頁截圖）

想知道自己的雪櫃膠條有沒有老化？台電教大家可以在門縫試夾一張紙張，如果可以夾住就是密封良好，如果夾不住就要注意評估是否更換膠條。若果真的變形，可先嘗試用風筒吹向變形處，讓膠條恢復原有形狀；但若變形到無法回復，最好還是找專業人員更換。

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