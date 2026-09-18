沙田萬怡酒店自助餐優惠｜$11/位！生蠔+龍蝦+金牌澳牛任食$224起

沙田萬怡酒店自助餐｜自助餐優惠｜只需加$11，即可多帶一位朋友品嘗自助餐？沙田萬怡酒店MoMo Café加推平日自助午餐優惠，第2位加$11即可入場，任食「東南亞風味」或「歐陸風情」主題自助餐，晚市時段更可無限任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳，以及肉汁豐富的烤澳洲36°South MB2+ 牛肩胛肉。價錢低至人均$224，即看有什麼必吃，以及優惠詳情！



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沙田萬怡酒店自助餐優惠｜最平人均$224起！秋季聚餐必搶

沙田萬怡酒店MoMo Café推出自助餐優惠，由即日至9月28日，自助午餐第2位只需加$11，以及自助晚餐買1送1，折後最平人均只需$224！是次優惠兌換期更長達至11月30日，無論是9月的「東南亞風味」或10月至11月的「歐陸風情」主題都適用！

沙田萬怡酒店MoMo Café 快閃買1送1／午餐+$11多一位

開售時間：即日至9月28日23:59

優惠兌換日期：2026年9月23日至11月30日

👉🏻即搶加$11多一位優惠

沙田萬怡酒店MoMo Café裝修現代化，光線充足，設有沙發座位及獨立貴賓房，環境寬敞舒適，適合家庭聚會與朋友用餐。

沙田萬怡酒店自助餐優惠｜9月推介！一個價錢歎盡東南亞多國風味

沙田萬怡酒店MoMo Café在9月份推出的「東南亞風味巡禮自助晚餐」，一個價錢就可歎盡印尼參巴醬烤盲鰽魚柳、馬來肉骨茶，泰式椰子雞湯及大頭蝦冬蔭功，啱晒喜歡東南亞美食的朋友！

當中首推即叫即煮的大頭蝦冬蔭功，酸辣鮮香的湯底配上肉質爽彈的大頭蝦，極具層次，讓你瞬間胃口大開！除了東南亞風味，大廚亦精心準備了金黃邪惡的鹹蛋黃炒魷及肉質鮮嫩的清蒸沙巴龍躉，款式極度豐富。

人均$224就食到!

沙田萬怡酒店自助餐｜金牌烤澳洲36°South MB2+肩胛肉

至於冰鎮海鮮與刺身區更是回本之選，不但可任吃新鮮即開生蠔，而且還有鮮甜多汁的波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等；刺身方面更會升級供應甘香的紅蝦及油甘魚，海鮮控一定大滿足！

食肉獸則不能錯過即叫即切區，主打屢獲世界牛排挑戰賽金牌的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉及香煎鵝肝。牛肉肉質軟嫩、牛脂香氣濃郁；加上入口即溶的香煎鵝肝配黑醋汁，保證讓你不停Encore！

沙田萬怡酒店｜「東南亞風味」自助晚餐

優惠價（3位）：$1,145.6｜人均$381.8｜原價$2,292.4（只限星期一至五適用）

優惠價（2位）：$885.6｜人均$442.8｜原價$1,623.6

即搶優惠

沙田萬怡酒店自助餐優惠｜10月全新「歐陸風情」 必食匈牙利燴牛肉

如果打算10月至11月入座，即可享受「歐陸風情」主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、新鮮即開生蠔、麵包蟹、小白蝦、鱈蟹腳、翡翠螺等冰鎮海鮮，同樣可享受烤澳洲36°South MB2+肩胛肉！

主題美食方面，首推肉香四溢的煎羊扒，以及惹味的匈牙利燴牛肉，肉質炆得軟腍入味；海鮮熱食亦不容忽視，大推外層酥脆、魚肉鮮嫩的酥皮焗三文魚，以及清蒸沙巴龍躉，中西款式選擇琳瑯滿目！

沙田萬怡酒店自助餐買1送1（官方圖片）

最後記得留肚品嘗甜品，不但有豆腐花、黑森林蛋糕、焗西梅杏仁蛋糕等自家製甜品，還有Movenpick及Dreyer's雪糕可任食，就連紅酒、白酒、清酒、啤酒都可任飲！

沙田萬怡酒店｜「歐陸風情」自助晚餐

優惠價（3位）：$1,145.6｜人均$381.8｜原價$2,292.4（只限星期一至五適用）

優惠價（2位）：$885.6｜人均$442.8｜原價$1,623.6

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沙田萬怡酒店自助餐優惠｜自助午餐加$11多一位！同樣歎生蠔＋金牌澳牛

自助午餐星期一至五，可享第二位加$11入場優惠，折後人均只需$224起，即可任食新鮮即開生蠔、紐西蘭青口及各式刺身。午市更保留了烤澳洲36°South MB2+ 牛肩胛肉，牛脂香氣四溢，食肉控輕鬆回本！

熱葷方面，大廚準備了多款歐陸風情與本地色彩兼備的佳餚。重點推介外皮烤得香脆酥化的傳統德國鹹豬手，以及秋季限定的即製豬油蝦乾臘味煲仔飯及招牌現煮沙田雞粥，款式十分多樣！

最後當然要以精緻甜品作結！必試充滿歐洲風味的焗西梅杏仁蛋糕；同場亦有滑溜的自製豆腐花、新鮮出爐的焗葡撻，以及Mövenpick雪糕任食！

沙田萬怡酒店｜「歐陸風情」自助午餐

優惠價（2位）：$448.8｜人均$224.4起｜原價$875.6

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香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



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