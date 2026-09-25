萬聖節好去處2026｜哈囉喂/迪士尼/化裝舞會14大推介！95折優惠碼

轉眼就到10月31日萬聖節！今年除了香港海洋公園「哈囉喂全園祭」同香港迪士尼樂園「惡人Be Like反轉迪士尼」，還有很多精彩的萬聖節活動！例如燭光音樂會、莎莎舞派對、糖果工作坊等等，即睇內文有咩好玩啦！仲有獨家優惠碼，幫你慳住玩！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

萬聖節限時優惠推廣碼🎃

即日起至11月1日，預訂指定萬聖節活動或門票，結帳前輸入推廣碼【HALLO95】全單即享額外95折！👉🏻即睇活動

萬聖節有什麼好去處推介？

萬聖節好去處【1】香港海洋公園哈囉喂全園祭2026——聯乘王嘉爾「Under the Castle」＋4大驚嚇體驗

萬聖節又怎能缺少海洋公園哈囉喂？海洋公園哈囉喂全園祭2026於9月5日至11月1日舉行！今年最大亮點，是特別聯乘全球知名音樂人王嘉爾（Jackson Wang），由其主理的原創奇幻世界「Under the Castle」強勢登場。全園設有4大驚嚇體驗，除了重頭戲古堡「Under the Castle」外，還有經典港產恐怖片「陰陽路之棺材仔」、「詭域瘋人院」及「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」。

此外還有多達10項嘩鬼匯演（如OPPA魔界狂歡匯、Cosplay厲鬼派對等），出巡嘩鬼更激增至120+！現輸入推廣碼【HALLO95】購票即享全單額外95折！

香港海洋公園哈囉喂全園祭2026｜活動及門票詳情

日期：9月5日至11月1日（日連夜驚嚇體驗為10月及11月指定日子）

地址：香港仔黃竹坑道180號

購票連結：👉🏻輸入推廣碼【HALLO95】享額外95折優惠預訂

A.全日門票＋Under the Castle Plus＋「懼」星套票

成人：額外95折$741｜優惠價$779.1｜原價$818 小童：額外95折$499｜優惠價$525｜原價$549

B.全日門票＋哈囉喂「驚」典組合

成人（非高峰日）：額外95折$692｜優惠價$728｜原價$776 成人（高峰日）：額外95折$729｜優惠價$767｜原價$818 小童（非高峰日）：額外95折$451｜優惠價$474｜原價$507 小童（高峰日）：額外95折$488｜優惠價$513｜原價$549

C.全日門票＋Under the Castle Plus＋「懼」星套票＋「驚」典組合

成人（非高峰日）：額外95折$949｜優惠價$999｜原價$1,056 成人（高峰日）：額外95折$987｜優惠價$1,038｜原價$1,098 小童（非高峰日）：額外95折$708｜優惠價$745｜原價$787 小童（高峰日）：額外95折$745｜優惠價$784｜原價$829

D.哈囉喂「驚」典組合門票

高峰日：額外95折$266｜優惠價$280 非高峰日：額外95折$227｜優惠價$238

入場門票

成人：額外95折$484｜優惠價$509｜原價$538 小童：額外95折$237｜優惠價$249｜原價$269

萬聖節好去處【2】香港迪士尼樂園——惡人Be Like反轉迪士尼（阿Jack怪誕大餐／與迪士尼惡人狂歡）

惡人再次反轉大街派對！今年9月18日至11月1日，《睡美人》的黑魔后再度率領一行11人的迪士尼惡人大隊，像海女巫烏蘇拉、巫師霍博士、壞蛋加斯頓等迪士尼惡人一齊參與派對！而一眾可愛的迪士尼角色亦換上萬聖主題服飾，包括米奇、米妮、唐老鴨、黛絲及一眾演藝人員，帶領大家一起參加派對！興奮地輕跳進場，準備探索一片傳說中被魔法籠罩的南瓜田！小朋友更可以向演藝人員玩Trick-or-Treat討糖果！

香港迪士尼樂園「惡人Be Like反轉迪士尼」｜活動詳情

日期：2026年9月18日至11月1日

地址：香港大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園

購票連結：👉🏻即日起至11月1日輸入推廣碼【HALLO95】全單即享額外95折

香港迪士尼樂園「惡人Be Like反轉迪士尼」｜門票詳情

1日門票

成人優惠：額外95折$608起｜優惠價$639起｜原價$669起 兒童／長者優惠：額外95折$447起｜優惠價$470起｜原價$499起

＊票價於不同日子會有所調整

阿Jack怪誕大餐（香港迪士尼圖片）

想參加南瓜王阿Jack的派對，邊玩邊食萬聖節大餐？今年河景餐廳再次「詭」門大開，營造出怪誕城詭魅氣氛的《怪誕城之夜》主題餐廳，大家可以預約入席享用「阿Jack怪誕大餐」，除了可以品嚐主題晚餐1客，一嚐怪誕城的新「瘋」味！更可以與怪誕城迪士尼朋友會面，屆時阿Jack、莎莉及Oogie Boogie於餐廳舞台出場，與大家近距離互動！

阿Jack怪誕大餐｜活動詳情

日期：2026年9月18日至11月1日

地址：香港迪士尼樂園河景餐廳

時間：17:30-19:00／18:15-19:45／19:30-21:00

成人價錢：額外95折$474起｜原價$498起

預訂連結：👉🏻按此預訂

萬聖節好去處【3】燭光音樂會「山巔萬聖魔弦之夜」——沉浸式音樂體驗／二人同行9折

適逢萬聖節正日是星期六，大會在山頂廣場及香港海事博物館各舉行兩場音樂會。現場佈置充滿萬聖節氣氛之餘，更會有工作人員扮演怪人穿梭會場，增添萬聖節氣氛！二人同行門票9折，訂購時輸入推廣碼【HALLO95】額外95折，人均$385起！👉🏻按此購票

燭光音樂會｜山巔萬聖魔弦之夜活動及門票詳情

日期：2026年10月31日（星期六）

時間：18:00及20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港海事博物館／山頂廣場

單人票：額外95折$428｜原價$450 二人套票：額外95折$770｜優惠價$810｜原價$900｜人均$385

萬聖節好去處【4】FunKids萬跑親子田徑賽2026——萬聖節變裝賽跑／親子默契大考驗

FunKids今年舉辦第四屆萬聖節主題的親子田徑競賽！年齡介乎2至8歲的小跑手都可以同家長一起穿上萬聖節的裝扮，一起在田徑賽道上大展身手！小朋友要完成鬥智鬥力的徑賽項目、擲豆袋及立定跳遠等比賽，當中更有考驗親子默契的親子接力賽，在萬聖節一起狂歡！所有項目均可由一位家長陪同，而每位參賽者將獲發參與證書一張。👉🏻按此報名

FunKids萬跑親子田徑賽2026｜活動及報名詳情

日期：2026年10月19日（星期一）

時間：09:00-14:00（2023至2021年出生組別）；14:30-17:00（2020至2018年出生組別）

地點：南華體育會－賽馬會運動場（銅鑼灣加路連山道88號）

截止報名日期：2026年10月5日（現時報名享限時7折優惠）



報名費用（按出生年份選擇，輸入推廣碼【HALLO95】即享額外95折）：

比賽項目任選一項：額外95折$181｜原價$190 比賽項目任選兩項：額外95折$361｜原價$380 比賽項目任選三項（8折）：額外95折$434｜優惠價$456｜原價$570 比賽項目任選四項（75折）：額外95折$542｜優惠價$570｜原價$760 比賽項目任選五項（7折）：額外95折$632｜優惠價$665｜原價$950 跑步備戰班：額外95折$181｜原價$190

萬聖節好去處【5】西班牙手工糖果親子工作坊——自製南瓜骷髏糖果／半價優惠

有得玩又有得食？一於帶小朋友參加西班牙手工糖果親子工作坊，一起製作色彩繽紛、果香滿滿的手工糖果！適逢萬聖節，更可以製作一系列萬聖節主題的糖果，例如南瓜、骷髏骨等！無論是自用還是送禮都非常適合！現在輸入推廣碼【HALLO95】全單即享額外95折，低至$323起！👉🏻按此報名

西班牙手工糖果親子工作坊｜活動詳情

日期：逢星期一至日

一般時段：13.00 - 14.00 pm; 14.00 -15.00 pm; 15.00 -16.00 pm; 16.00 - 17.00 pm; 17.00 -18.00 pm;

半價時段：10.30 - 11.30 am; 11.30 - 12.30pm; 18.00 - 19.00pm;

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



萬聖節造型手工糖果工作坊

一般時段：原價$680｜優惠價$544｜95折後$517 半價時段：原價$680｜優惠價$340｜95折後$323

萬聖節造型棒棒糖工作坊

一般時段：原價$680｜優惠價$544｜95折後$517 半價時段：原價$680｜優惠價$340｜95折後$323

萬聖節好去處【6】藝穗會萬聖節莎莎舞派對——初學者都啱／最佳裝扮大獎

喜歡跳舞的朋友，今個萬聖節一於去藝穗會參加這場充滿拉丁節奏的莎莎舞（salsa）派對！大家可以穿上搞怪造型，隨著音樂搖擺身體、釋放能量，在舞池中認識新朋友，最花心思打扮的朋友更可獲得萬聖節最佳裝扮大獎。即使沒有跳舞經驗、沒有舞伴，現場也有導師親自帶領，從基本步到流暢轉身，初學者也能輕鬆上手，一個晚上即可感受拉丁節奏的魅力。👉🏻按此報名

藝穗會萬聖節莎莎舞派對｜活動及門票詳情

日期：2026年10月29日（星期四）

時間：21:00（全長3小時）

地點：藝穗會地下劇場及陳麗玲畫廊（Underground Theatre&Anita Chan Lai-ling Gallery）



單人票：95折優惠$142｜早鳥優惠$150｜原價$200 二人套票：95折優惠$257（人均$129）｜優惠價$270（人均$135）｜原價$300

👉🏻按此報名

萬聖節好去處【7】音樂劇《我們的青春日誌》——全港最長壽音樂劇／熱血校園青春回憶／套票人均$306起

以上節目都唔啱？不如入場感受香港史上首齣、即將邁向800場的長壽駐場音樂劇《我們的青春日誌》！由陳恩碩一手包辦編導的熱血神劇，沒有沉悶說教，直接將校園的高壓生活、青澀初戀與追夢掙扎搬上舞台。超過兩個半小時的演出節奏明快，保證由頭帶到落尾，無論是學生還是打工仔都能看見自己的青春縮影。現時預訂，購買3至4人套票即享獨家85折，平日人均只需$306起！

《我們的青春日誌》｜門票優惠

平日3至4人票（星期四及五）： $918起｜原價$1,080起｜人均$306

假日3至4人票（星期六及日）： $969起｜原價$1,140起｜人均$323

👉🏻01獨家低至85折購票

《我們的青春日誌》長壽音樂劇

日期：長壽駐場演出（逢星期四至日）

時間：星期四及五 晚上8:00｜星期六 下午3:00及晚上8:00｜星期日 下午3:00

地點：葵興葵榮路30-34號Edge爆炸戲棚劇場

節目長度：約2小時45分鐘（設有中場休息）



香港好去處推介【8】《EVANGELION》系列30th紀念「最後的使者 渚薰展」——石田彰全新配音／還原第24話神作／早鳥9折送特典

《新世紀福音戰士》（EVA）適逢30周年，破天荒將日本大熱的「最後的使者 渚薰展」首度移師海外，9月進駐啟德雙子匯！展區不僅展出神作第24話的複製劇本及大量珍貴原畫，大會更特別找來聲優石田彰錄製全新語音，由入場到離場全程溫柔導航，保證一眾粉絲感動起雞皮。現時搶先預訂早鳥門票可享9折，入場即送香港限定特典透卡，平日進場更會加碼多送一款！

《EVA》渚薰展門票｜早鳥9折優惠

早鳥優惠套票：$108｜原價$120

早鳥商品套票：$250（連香港限定卡套、識別卡及紀念票）

一般單人門票：$120

特惠門票（學生／長者／殘疾人士）：$100

＊所有入場人士均獲贈香港限定「菲林風透卡」一張（款式隨機）；平日場次將額外加送「角色透卡」一張（款式隨機）。

👉🏻早鳥9折購票

《EVANGELION》系列30周年紀念「最後的使者 渚薰展」

日期：2026年9月25日至11月1日

時間：上午11:00 - 晚上9:00（晚上8:15最後入場）

地點：啟德協調道12號雙子匯1期10樓 TT SITE



香港好去處推介【9】Snow & Surf——逾萬呎室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／64折

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」，佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有二人同行64折，人均$444就可以體驗到！

👉🏻 即搶64折優惠✨

Snow & Surf｜1小時室內滑雪或衝浪課程（包器材及私人教練）

優惠價（2位）：$888｜原價$1,396｜人均$444

👉🏻 即搶64折優惠✨

限定體驗班

地點：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓



香港好去處推介【10】Super Sports Park——50,000呎全港最大室內運動場／攀岩、彈床、空中飛索／最平$95

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！運動場現有獨家半價換購優惠，最平人均$95入場玩3小時！

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park｜套票

換購價（2位）：$190起｜原價$380起｜人均$95起

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05



香港好去處推介【11】Powerplay Arena——5,000呎室內飄移／全港首創電子踩階磚／極速甩尾低至$65

Powerplay Arena場內主打5,000呎室內飄移賽車場，特設飄移桿讓你輕鬆做出甩尾、打橫過彎的型爆動作。除了飆車，場內更設有Zone A及Zone B兩大動感競技區，率先引入全港首創的「電子踩階磚」闖關遊戲，還有室內Wargame攻防箭、泡泡足球等團體激戰項目，保證玩到大汗淋漓！現時預訂門票即享獨家折扣，極速飄移體驗低至$65，最適合三五知己或親子齊齊揮灑汗水！

👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena｜門票優惠

極速飄移體驗：$65起｜原價$75起

Zone A刺激對戰區（1小時）：平日$140起｜原價$160起

Zone A 1小時＋65電子金幣＋會籍：$238｜原價$310

Zone B團體遊戲區（4人套票）： 半小時 $360起｜原價$400起

＊Zone B必須至少4人同時進場。如需加購單人票價錢則為：半小時$90／1小時$170

＊8歲以上方可參與。未滿13歲人士必須由最少一位付費成人陪同進場。

👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



香港好去處推介【12】黑暗中對話體驗館——1小時全黑感官旅程／情侶專屬導賞／獨家9折

黑暗中對話體驗館帶你走入一場充滿深度的探索體驗！在這個一小時的體驗中，你將徹底剝離視覺，只能依靠聽覺、觸覺和嗅覺於全黑環境中摸索前行。大會特別設計了兩款人氣路線：「愛家樂」打破日常由父母保護孩子的習慣，反過來由小朋友牽手帶領家長探索，提升親子溝通；「出雙入對」則主打私隱度滿分的情侶包團，全程沒有其他閒雜人等，兩人共用一支手杖互相扶持，在零光害環境下浪漫放閃。現時預訂更有獨家9折，情侶包團人均只需$234！👉🏻 即搶9折優惠✨

黑暗中對話｜愛家樂旅程

「出雙入對」情侶專屬旅程（2位）：$468｜人均$234｜原價$520

「愛家樂」親子旅程（成人）：$234｜原價$260

「愛家樂」親子旅程（小童）：$144｜原價$160

👉🏻 即搶9折優惠✨

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



香港好去處推介【13】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場——80年代復古打卡／買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格佔地20,000呎的Bun's 2020室內滾軸溜冰場，主打80年代復古的士高霓虹風格，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。套票現有買1送1優惠，低至$60，假期都可用！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買1送1）：$120起｜人均$60｜原價$240

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室



香港好去處推介【14】URBANPEACE——全港首創無重力Tufting／單手操作不手軟／270°波波池打卡／58折獨家優惠

近年大熱的Tufting（簇絨地氈）雖然好玩，但長期舉起幾公斤重的地氈槍，隨時手軟兼膊頭痠痛！全港首間引入「無重力」設備的Tufting店URBANPEACE登陸觀塘，地氈槍全部由高處懸吊，輕拉即可隨意移動，單手操作也毫無難度，助你輕鬆度過手作時光。除了主打的地氈製作，場內更特設全港獨有的270° 巨型波波池，以及6米長的鮮艷毛冷牆，讓你與閨蜜或另一半瘋狂打卡！現時預訂各類手作工作坊，即享低至58折獨家優惠，人均最平$150即可入場！

URBANPEACE 工作坊｜優惠門票

無重力簇絨地毯（3至5小時）： $500起｜人均$250起｜原價$650起

流體熊（23cm／53cm）： $300起｜人均$150起｜原價$400起

毛球畫（25x25cm起）：$300起｜人均$150起｜原價$400起

親子串珠放題（1至2小時）：$250起｜人均$150｜原價$400起

親子毛料娃娃：$300｜原價$350｜人均$150

情侶銀戒指： $1,300／對｜人均$650｜原價$1,500

👉🏻01獨家58折報名

URBANPEACE 無重力Tufting體驗

地址：觀塘開源道54號豐利中心2樓213室

時間：星期一至日 中午12:00 - 晚上8:00



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略