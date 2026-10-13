Converse鞋側2個小洞非裝飾！官方揭真實用途：除了透氣還有1用法

Converse｜帆布鞋｜冷知識｜Converse帆布鞋易襯又好穿，不少人的鞋櫃裡都有一雙，但大家有沒有發現，鞋身側邊位置總是有2個小洞？雖然小洞與鞋面穿鞋帶的洞一樣，但想要用作綁鞋帶，又好像用途不大。想知這2個小洞到底有甚麼真實用途？即看下文！



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Converse鞋旁小洞｜有甚麼用途？

Converse自1917年問世以來，經典的Chuck Taylor All-Stars的設計幾乎沒有改變，除了標誌性的帆布鞋面和白色橡膠鞋頭，大家都不難發現，每一雙鞋內側都巧妙地增加了2個金屬環孔。它們看起來和鞋帶孔一模一樣，但用途卻截然不同。

根據《Cosmopolitan》雜誌和《Mental Floss》報道，這個小洞並非用來填充任何東西，實際作用是在腳部悶熱出汗時提供額外的空氣流通！

鞋身內側位置總是有2個小洞。（AI生成圖片）

Converse鞋旁小洞｜官方解釋是甚麼？

雖然網絡上也有不少人在猜這2個小洞的真正用途，但其實Converse的官方網頁中，簡介Chuck Taylor All Star鞋款時，已明確寫明「內側透氣孔可增強空氣流通」。

Converse鞋旁小洞｜最初設計給運動員穿透氣？

其實Converse最初設計運動鞋是為運動員打造的，數十年來一直是籃球運動員的首選鞋款。由於籃球運動員在場上頻繁切入與爆發性移動，導致雙腳極易產生高溫與汗水。設計團隊在鞋弓內側（Medial Side）加入了這兩顆帶有金屬環（Grommets）的透氣孔，原理是利用人體行走與跑步時鞋內氣壓的變化，形成「微型抽風效應」，將鞋內熱氣擠出，帶入外部冷空氣。

雖然如今Converse帆布鞋不再與劇烈運動聯繫在一起，但鞋子仍然保留了這些開口以增強透氣性。

Converse鞋旁小洞｜還有另一個用途？

雖然 Converse官方主要強調鞋側金屬孔的透氣性能，但這兩個洞在專業穿搭與滑板圈中，其實還隱藏著「調整包裹度（Lacing Hack）」的功能。當腳型較窄或是帆布鞋穿久變鬆時，可以將鞋帶穿過上方鞋孔後，順勢向下穿入鞋側第一個金屬洞，再由第二個金屬洞穿出回接。

《Cosmopolitan》雜誌中的穿搭指南指出，這種交叉鎖緊技巧（Lacing Technique）能有效固定腳背，防止腳掌在鞋內滑動，同時解決鞋帶過長拖地的困擾。Converse官方風格綁帶指南，也展示了多元鞋帶變化。

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