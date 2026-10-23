風扇不清洗直接收起大忌！專家揭3大死角養細菌　不洗隨時壞機

風扇清洗｜入秋天氣轉涼，又是時候把電風扇收起來。不過如果只是隨便拿布擦拭表面就直接塞進儲物櫃，分分鐘容易滋生細菌和塵蟎。日本清潔專家指出，電風扇如果不徹底清理就直接存放，會令風扇效能下降，來年再開時更可能吹出滿屋灰塵與異味。想知道風扇有哪些容易被忽略的清潔死角及正確收納步驟？記得看下去啦。



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風扇清洗｜專家揭換季收納3大必洗隱形死角

日本專業清潔服務機構「Osouji Honpo」（おそうじ本舗）技術顧問關根直樹接受日媒訪談時表示，理想情況下應將全機清潔乾淨，但若時間有限，收納前至少要確保以下三個最易藏污納垢的位置徹底乾淨。

風扇清洗【1】扇葉：運轉時最易黏附空氣中的微塵與皮屑。

風扇清洗【2】安全網罩：網格密密麻麻，極易卡住毛屑與灰塵。

風扇清洗【3】摩打背部散熱網：最常被忽略的重災區，積聚厚塵不僅影響散熱與風力，更可能導致摩打線圈因散熱不良而過熱短路，甚至引發火警。

風扇清洗｜專家教4步正確清潔法！避免機身受潮

日本專業清潔服務機構「Osouji Honpo」（おそうじ本舗）技術顧問關根直樹建議，應該按照「先吸塵、後濕抹、再乾擦」的順序來清理風扇。

風扇清洗順序【1】吸塵拆件

先用吸塵機（吸塵器）吸走外罩及扇葉上的大片灰塵髒污，再將可拆卸的零件卸下。

風扇清洗順序【2】洗滌擦拭

扇葉與網罩若標明可水洗，可用清水沖淨；若不宜水洗，可以浸有鹼性電解水的毛巾仔細抹拭。

風扇清洗順序【3】摩打保養

摩打含有電子零件，切忌用水或清潔劑直接噴灑，只需用微濕的布抹掉表面可觸及的塵埃即可。

風扇清洗順序【4】徹底晾乾

不論是水洗或濕抹，組裝前必須用乾布擦乾所有部件，確保無水分殘留。

建議先用吸塵機吸走外罩及扇葉上的大塊塵埃。（AI生成）

風扇清洗｜不清洗就收會有甚麼後果？

關根直樹提醒，若帶塵收納，灰塵長期堆積在摩打周圍會導致機身性能下降、風力減退。第二年重開時，扇葉旋轉更會將累積一整年的灰塵一次過揚起，引發過敏反應或產生難聞霉味。

收納貼士：洗淨並完全晾乾後，最好將零件放回原裝紙箱存放；若原廠箱已丟棄，亦應套上專用的風扇防塵罩（於「十蚊店」或家居用品店均有售賣），並放在乾燥通風處，便能確保來年即開即用。



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張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。

