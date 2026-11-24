酒樓優惠｜喜愛一盅兩件的茶客留意！位於杏花新城的美京大酒樓近日推出早市及下午茶點心優惠，多款手工點心低至$9.8起，包括現包即蒸竹尖蝦餃、乾蒸牛肉燒賣、香麻煎堆仔等；早市更設有$39.8「早晨孖寶套餐」，任選兩款指定粥粉麵飯及點心，性價比極高！



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(香港酒樓關注組)

酒樓優惠｜下午茶時段低至$9.8 歎每日新鮮現包蝦餃、燒賣

美京大酒樓（杏花新城分店）近期推出多項點心優惠，涵蓋早市及下午茶兩個時段。其中下午茶點心優惠於每日中午2時至4時供應，只需$9.8即可享用招牌手工點心，包括標榜每日由點心師傅新鮮製作的「竹尖蝦餃」，外皮晶瑩透亮，內餡結合爽口鮮蝦與清甜竹筍；另一款傳統之選「乾蒸牛肉燒賣」則以鮮嫩多汁的牛肉為賣點，口感紮實彈牙。

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酒樓優惠｜早市$9.8點心＋$39.8早晨孖寶 任選蒸飯、腸粉、粥品

除了下午茶時段，酒樓在早上8時至11時30分的早市期間，同樣推出$9.8特惠點心，款式包括香脆煙韌的「香麻煎堆仔」及清甜暖胃的「薑汁千層糕」。若想食得更豐富，早市亦同步供應定價$39.8的「早晨孖寶套餐」，食客可於指定餐單中任選兩款食品自由配搭，可選菜式相當多元化，涵蓋皮蛋瘦肉粥、香煎蘿蔔糕、潮州蒸粉果、鳳爪排骨蒸飯，以及多款腸粉，人均不到$40即可歎足兩款美食！

(香港酒樓關注組)

在地理位置與交通配套方面，美京大酒樓位處杏花新城商場一樓，乘搭港鐵港島綫直達杏花邨站後經由商場天橋即可全天候直通店面，即使雨天前來亦毋須帶傘。商場同時設有時租停車場及消費泊車優惠，對於長者茶客或鄰近柴灣、筲箕灣家庭聚餐十分便利。

美京大酒樓（杏花新城）

地址： 杏花邨盛泰道100號杏花新城1樓133-135號舖

電話： 2889 7633

優惠時段： 早市（08:00 - 11:30）、下午茶（14:00 - 16:00）



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