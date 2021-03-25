Bakehouse推袋裝麵包超市都買到！5大人氣Bakery必食文華Scone

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長龍餅店Bakehouse由香港四季酒店前餅廚Grégoire Michaud創立，麵包和各種烘焙品都是質量保證。而Greg最近更推出袋裝麵包副線「Bread Pantry」，讓大家可於各大超市買到！

「Bread Pantry」出品的麵包都由優質原材料製作，再經36小時漫長發酵過程而成，每個麵包都香醇樸實且口感綿密，點擊圖片睇睇必食麵包及烘焙品，還有品牌銷售點 👇👇

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Bakehouse自2018年開業就吸引大量客人光顧，其中酸種蛋撻、酸種牛角包和Scone都是人氣爆燈的必食單品。不過如果不想排Bakehouse，又可以在哪裡買到美味的蛋撻、牛角包和Scone？網民就要以下推介 👇👇

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