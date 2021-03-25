Bakehouse推袋裝麵包超市都買到！5大人氣Bakery必食文華Scone

撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-25 06:00

長龍餅店Bakehouse由香港四季酒店前餅廚Grégoire Michaud創立，麵包和各種烘焙品都是質量保證。而Greg最近更推出袋裝麵包副線「Bread Pantry」，讓大家可於各大超市買到！

「Bread Pantry」出品的麵包都由優質原材料製作，再經36小時漫長發酵過程而成，每個麵包都香醇樸實且口感綿密，點擊圖片睇睇必食麵包及烘焙品，還有品牌銷售點 👇👇

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Bakehouse自2018年開業就吸引大量客人光顧，其中酸種蛋撻、酸種牛角包和Scone都是人氣爆燈的必食單品。不過如果不想排Bakehouse，又可以在哪裡買到美味的蛋撻、牛角包和Scone？網民就要以下推介 👇👇

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🤣🤣🤣 同場加映：網民嘲三哥鴨血米線「下欄嘢」當上菜？盤點13大出得廳堂下欄美食 🤣🤣🤣

譚仔三哥推出人氣大熱的鴨血米線，但就有網民質疑是「下欄嘢當上菜」。但其實香港有不少所謂「下欄嘢」是大家的至愛。以下整理13大下欄美食，當中一定有你都吃過的 👇👇

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