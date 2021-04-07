KFC早餐香腸變型如紅棗？事主苦笑：中輻射！網民mean爆嘲似乾屍

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-07 16:21

最近有網民從KFC肯德基買回來的早餐，香腸不是腸形，令人哭笑不得！更有不少啜核留言笑似乾屍、癌症餐等等。想知真身是怎樣？以下有《香港01》飲食頻道記者整理的事發經過及搞笑留言。

網民鄭先生於2021年4月2日在Facebook群組「食在元朗」內分享貼文，指購買的KFC（肯德基）早餐內，驚見「腫瘤腸仔」。

「食在元朗」群組截圖

多次中伏 首遇「輻射香腸」

事主鄭先生惠顧外賣自取早餐後，打開時發現一粒古怪物體，即時感覺是疑惑「腸仔受輻射影響？會唔會唔食得呀？」原來事主並非第一次在這間店「中伏」，直言經過多次惠顧已經知道出品「垃圾」！不過仍然去幫襯只因一個原因。👇👇👇想知香腸外型有幾古怪？按圖看出事分店及中伏經歷👇👇👇

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事主不打算投訴 網上分享只為帶來「歡笑」

快餐食品質素差劣，事主鄭先生卻未有打算向餐廳投訴，他向記者坦言「放上網出畀啲網友開心下笑下咪算囉」。而此帖文一出，果然引來不少網民留言「恥笑」，有的大呼「恐怖」，有的笑似「紅棗」、「木乃伊」，甚至嘲諷是「癌症餐」。👇👇👇有留言似一種「鳥」？按圖看網民抵死金句👇👇👇

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