撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-19 18:48

ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚（18日）於九展舉行，人氣男團MIRROR狂掃8個獎項大豐收，當他們上台領獎時，不少人更留意到他們戴的口罩，更有網民於Facebook口罩資訊群組和網上討論區詢問姜濤等人的口罩牌子，就等《香港01》食玩買記者為你解答！本文亦精選了近期10款話題口罩，包括Pasion、Protector、MaskOn、Maskology等。

姜濤於ViuTV音樂頒獎禮佩戴的口罩成為網民焦點。（資料圖片）

10款口罩中，有淨色亦有卡通圖案，當中最受歡迎的可算是Protector和MaskOn這兩大牌子，顏色時尚型格，襯衫必備！如果想特別一點，亦可以選擇可愛的哥基、小王子、Pokémon系列等。最平一個$2有找，立即按圖睇睇10大人氣口罩推介🤩😍👇

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😍同場加映1：2021年12星座幸運色 塔羅師教揀增運口罩抗水逆😍

塔羅占卜師Jessica分析了2021年12星座的事業運、愛情運和財運，同時亦給予了問題解決的方向及建議，再配合幸運顏色，增強運勢。記者為大家嚴選了相應的口罩款式，就算遭遇水逆都不怕！按圖看12星座開運顏色口罩👇👇👇

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**星座命理只供參考之用，內容由塔羅占卜師Jessica授權刊登**

😍同場加映2：2021香港即食麵Top10😍

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，每食一款都會在網站寫下食評，被封為「即食麵之神」。他每年都會公佈各地的最佳即食麵排行榜，最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵。想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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