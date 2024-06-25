北角炮台山多住宅，隱世美食亦都多！《香港01》飲食記者精選了7間美食，有米芝蓮上榜小食、火鍋、文青Cafe，更有港式風味冬甩。無論是附近街坊、打工仔放Lunch，或是三五知己假日聚餐，都一定找到心水美食。



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北角炮台山美食【1】半島冰室@性價比之選

位於北角電氣道的半島冰室以經典茶餐廳美食聞名，每逢午餐和下午茶時段店外經常都大排長龍，其高品質且價格實惠的菜式深受顧客喜愛，而且份量十足。此外，餐廳還提供龍蝦、花膠、西冷牛排和日本蠔等高檔美食，每隔兩天更新菜單，讓食客保持新鮮感。

半島冰室

地址：北角宏安道14-28號威德閣地下2號鋪

營業時間：星期一至六: 06:30-18:00（星期日休息）



北角炮台山美食【2】福元湯圓@米芝蓮推介

開業20多年的福元湯圓是區內老店，主打手工製湯圓和小丸子，更曾上榜米芝蓮街頭小吃，連車胎人都推介，當然不能錯過。招牌湯圓大大粒，有芝麻、花餡料生兩款，皮薄餡多，外皮煙韌，咬開後更有流心效果！

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福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

營業時間：16:00-00:00



北角炮台山美食【3】Farm Chap@港式風味冬甩

這間冬甩外賣店Farm Chap冬甩每日限量發售，橙白色門面設計配上手繪公仔插圖，吸引不少人打卡。然而最吸引的是店家主打自家製低糖少油冬甩，店內還提供多款不同口味的冬甩，其中最出名的是法式焦糖燉蛋味以及港式檸茶味。由於限量發售，所以建議大家可以先預約購買，免卻在店面排隊等候得時間。

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Farm Chap

地址：炮台山麥連街1A號寶榮大廈地下2號舖

營業時間：不定時

電話：98185332



北角炮台山美食【4】利強記北角雞蛋仔@米芝蓮街頭小食

又一車胎人推介！這間利強記北角雞蛋仔在2016年和2017年都上榜米芝蓮街頭小食，街坊更稱食過其他分店，都不及北角呢間好味，酥脆的雞蛋仔外皮，咬開內裡卻十分鬆軟，外催內軟的雞蛋仔，口感豐富，蛋漿味濃，價錢亦相當合理！

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利強記北角雞蛋仔

地址：北角英皇道492號

營業時間：07:00-23:00



北角炮台山美食【5】滾得囍宮廷火鍋小炒 @玩味十足打卡邊爐

「聖旨到！」說的是這間火鍋店的餐牌，做得像一卷聖旨一樣，門口擺放著一張大龍椅，歡迎食客拍照，店內還有其他宮庭式設計裝修，適合一大班人來聚餐打卡。除了環境高分，食物質素同樣優質，難怪成為區內人氣火鍋店！

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滾得囍宮廷火鍋小炒

地址：北角馬寶道33號馬寶學林1樓116-125號舖

營業時間：12:00-00:00



北角炮台山美食【6】九份飽 @ 台灣家鄉味

香港都不少台灣食店，這間九份飽憑什麼突圍而出？就是又抵又正宗！不少網民大讚九份飽連侍應懂得講台語，加上店舖的裝潢真的令人有錯覺去了台灣。價錢方面亦都非常優惠，貼近在台灣吃飯的感覺。

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九份飽

地址：北角英皇道93號錦平中心地鋪

營業時間：11:00-22:00



北角炮台山美食【7】Pause It @文青大愛拉花咖啡

這間店走日系文青風，位於橫巷而非大街，日頭有陽光坐得好舒服！店內有意粉、All Day Breakfast等西式輕食，最吸引是咖啡的拉花，除了天鵝、葉子之外，還有高難度的飛馬，十分適合打卡！

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Pause It

地址：北角電氣道183號友邦廣場地下18號舖

營業時間：星期一至五：08:00-22:00、星期六至日：09:00-22:00



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