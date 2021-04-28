撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-28 18:47

【車仔麵推介 / 九龍車仔麵】又一老店結業！今次是位於石結尾的雄記粉麵，此店屹立在南山邨已有40年，自傳出結業消息後，街坊們都表示不捨。不過車仔麵可粉絲不要傷心，《香港01》飲食記者搜羅太子深水埗6大人氣車仔麵，間間有特色！

南山邨除了有個吸引無數文青來打的的平台遊樂場，還有港碩果僅存的屋村熟食平台，其中雄記粉麵都在這裡開業40年，一直得到街坊和附近返學的學生哥支持。老闆早前決定退休宣佈結業，此消息一傳出，不少已經搬離開石結尾的老街坊都紛紛回來，排隊吃最後一碗雄記車仔麵，回味惜日情懷。🥺🥺🥺點擊看食客對雄記粉麵結業的感言👇👇👇

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除了雄記粉麵，鄰近的太子深水埗還有不少高質人氣車仔麵，《香港01》飲食記者為大家推介Top 6！🤤🤤🤤

【1】華記潮州滷水車仔麵：林盛斌Bob推介

這間車仔麵可算是林盛斌Bob的飯堂，消夜甚至乎生日，Bob 都愛吃這間車仔麵，亦周不時會在個個IG 上為這間店免費宣傳，身體力行支持這間車仔麵！除了Bob，張秀文、麥玲玲都大讚好食。華記主打潮州滷水，入味的滷水配料十分惹味。車仔麵份量十足，CP值高到爆！🍜🍜點擊圖片睇Bob 最愛什麼配搭和人氣配餸Top 8 👇👇

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華記潮州滷水車仔麵 地址：太子界限街27號地下

【2】任你點車仔麵：$13食到鮑汁炆花膠

看看任你點車仔麵的餐單，不知道還以為自己去食拉麵店，因為配餸就有日式豬軟骨、日式叉燒、日式溏心蛋。不過講到最特別的，就是有鮑汁炆花膠好味溏心鮑魚，🍜🍜點擊睇價錢及推介配料 👇👇

任你點車仔麵 地址：深水埗福華街147號地下

【3】小排檔懷舊車仔麵：車仔麵都有撈麵

小排檔懷舊車仔麵，是由老闆娘Gigi向牛頭角下邨一位車仔檔老師傅拜師學藝後開設的懷舊車仔麵店，最先落戶石硤尾白田購物中心，後來連深水埗都有分店。車仔麵店的配送款式選擇多，都是自家製而成，更特別是有店家研發的醬料，🍜🍜點擊睇有什麼特色醬料和人氣自家製配料 👇👇

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小排檔懷舊車仔麵 地址：深水埗福榮街172號地舖

【4】街邊檔車仔麵：文記以外的街坊最愛

說道深水埗車仔麵，大家可能會先想起文記車仔麵，但在文記未擴張的時候，旁邊的街邊檔車仔麵也是不少人的至愛，可謂兩強鼎立。街邊檔車仔麵的鹵水配餸最受歡迎，而且以辣汁最為出色，如果你是愛辣之人就一定不能錯過！🍜🍜點擊看看街坊有什麼特色叫法 👇👇

街邊檔車仔麵 地址：深水埗褔榮街104號地舖

【5】文記車仔麵：米芝蓮街頭小食推介

連續3年獲得米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，更吸引眾多遊客慕名而來。如果要數本港車仔麵的頭三甲，相信不少人心目中都有文記車仔麵。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，歷史悠久。文記更出名配料夠多，而且必試瑞士雞翼，🍜🍜睇睇瑞士雞翼有什麼特別 👇👇

文記車仔麵 地址：深水埗福榮街121號地下

【6】肥公車仔麵：湯底清甜無味精

這間人氣車仔麵門口期有人龍，但吃過的街坊都讚：「排隊都值！」。一般車仔麵湯底有陣皂水味，但肥公的湯底是雪白色，味道香濃得來不過鹹，又不會有味精令人口渴的感覺，難怪食客分享「忍唔住飲多幾啖湯先倒落個麵度」！🍜🍜點擊圖片看人氣配料推介 👇👇

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肥公車仔麵 地址：旺角鴉蘭街地下5號C舖

😍同場加映1：全港7大絕美屋邨打卡必去😍

自從疫情爆發，不能飛往外地旅遊之後，港人都轉戰本地景點，連屋村都成為文青打卡熱點！除了在蘋果發布會上出現的彩虹村，香港還有不少 IGable 的屋邨，就讓《香港01》旅遊記者為讀者們整理本港7大絕美屋邨，一起拍出充滿本土特色的靚相吧👇👇👇

其餘4個絕美屋邨在哪？想知立即點擊睇全文 👉👉Apple發布會現彩虹村示範桌布揚威海外！全港7大絕美屋邨打卡必去

🥰🥰同場加映2：全球幸福指數排名2021 移民熱點英國排17/台灣排24 香港微升1位🥰🥰

《全球幸福指數報告》調查了149個國家及地區，按各地的人均GDP、社會保障、預期健康壽命、社會自由、慷慨度及對腐敗的認知等等多個指標作出綜合排名，想知道港人熟悉的地區以及頭10位排名，立即點擊👇👇👇

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😭😭😭同場加映3：網民數移民後最掛念11款香港美食 燒賣／奶茶外 最後一樣難複製😭😭😭

有網民以「第時移民嘅話，你最唔捨得香港咩美食？」以及「「一人一樣喺外國會掛住嘅香港食物」為題在討論區展開討論。《香港01》飲食記者整理當中11款最高討論度的美食，最後一樣個個人在異鄉都掛念！點擊下圖有無你的心水美食 👇👇

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其餘4位是什麼？最後一樣個個都認同！想知立即點擊睇全文 👉👉網民數移民後最掛念11款香港美食 燒賣／奶茶外 最後一樣難複製