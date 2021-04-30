撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-30 18:24

【牛肉麵推介 / 台灣牛肉麵】 將軍澳人喜訊！台灣人氣過江龍牛肉麵段純貞繼荃灣及銅鑼灣之後，將登陸將軍澳開設第三間分店，新店除了有限定新麵食之外，還有大胃王限時挑戰！《香港01》飲食記者為大家搜羅10間人氣台灣牛肉麵，各位台灣美食fans 記住bookmark！

【1】段純貞牛肉麵@新竹人氣過江龍

段純貞牛肉麵是台灣新竹人氣牛肉麵店，上年年尾首間海外分店登陸香港荃灣如心廣場後大受歡迎，之後火速在銅鑼灣再開分店。最近消息就是進駐將軍澳開第三間分店，除了有獨家新麵食之外，更有大胃王挑戰，只要限時內食完激量牛肉麵，連湯都飲埋晒即可免費！👇👇👇點擊睇段純貞牛肉麵出名原因及價錢，以及大胃王挑戰詳情👇👇👇

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段純貞牛肉麵 銅鑼灣店地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖 荃灣店地址：新界荃楊屋道8號如心商場一期1/F 107號舖 將軍澳店地址：將軍澳唐俊街23號MONTEREY地庫B03號舖

【2】尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

【3】木玥巷@日系文青風格

屯門紅橋本來就是美食小店集中地，木玥巷台灣牛肉麵進駐後，立即成爲大排長龍小店！木玥巷其中一位店主是半島酒店前廚師，選材都維持高質素，選用美國安格斯牛肉。比起傳統台灣牛肉麵，木玥巷融合了一點日系風格，除了裝潢風格走日系，店内也有售鰻魚飯、牛肉飯等日式料理。👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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木玥巷 地址：屯門井財街7號力生大廈4-5號舖

【4】二悅@人氣牛肉麵兩食

又是一間要排隊先食到的人氣店，全店只有10個位左右，餐廳格局雖細，但風評很好。二悅紅燒牛肉麵是招牌菜式，更兩種食法。網民大讚牛肚很入味，麵身似台灣麵攤常有的乾麵麵條，當乾拌麵吃很有台灣的感覺。👇👇👇想知牛肉麵有哪兩種食法？價錢幾多？點擊睇圖👇👇👇

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二悅 地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖

【5】阿木台灣麵@台籍女店主主理

阿木台灣麵由台灣籍女店主打理，湯底用牛大骨、牛肋、牛𦟌、雞腳和藥材等熬24小時，果真是正宗台灣味道！而且價錢不貴，CP值甚高之選，難怪不少回頭客，更在旺角開設第二分店！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢幾咁抵！👇👇👇

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阿木台灣麵 廣華街店地址：旺角廣華街8號地舖 豉油街店地址：旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下3-4號舖

【6】玖五牛肉麵@賭王千金引進牛肉麵

賭王千金何超蓮非常喜愛這間台灣牛肉麵，因此用誠意打動老闆合作，在香港開設海外分店。有超蓮坐陣，自然吸引不少明星光顧。品牌在台灣有超50年歷史，一直主打最古早味的牛肉麵，牛肉麵湯底以美國牛骨及藥材熬煮超過48小時，帶有濃郁藥材味。👇👇👇點擊睇價錢同網民心水選擇👇👇👇

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玖五牛肉麵 地址：灣仔駱克道399號地下

【7】士林台灣麵@日賣800碗

元朗果然出名食肆林立，另一間長龍人氣小店是士林台灣麵，老闆以前在台灣工作時學藝，因喜愛牛肉麵所以回港後開店，開業已10多年，甚得街坊支持，有媒體報導這間小店曾創下日賣800碗牛肉麵！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢幾咁抵！👇👇👇

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士林台灣麵 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下

【8】六両三@隱世牛肉麵

觀塘和尖沙咀食餐飯閒閒地人均一百元，然而這間台灣菜的大大碗滷肉飯只售$28，簡直是附近工作打工仔的褔音！至於牛肉麵，湯底偏辣，用上圓滾滾的粗麵，而且有多款牛肉麵選擇，可以自選喜歡的牛肉部位如牛肋條、半筋半肉等等。👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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六両三 尖沙咀店地址：尖沙咀宜昌街3號地下 觀塘店地址：觀塘巧明街107號國基集團中心4樓2號舖

【9】五斗米@CP值高牛肉麵

本店位於堅尼地城的台式食店五斗米由高雄人老闆主理，除了牛肉麵，更有蛋餅、芋圓等台式地道小食，台灣控一定要Bookmark！👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

五斗米 西環店地址：西環堅尼地城厚和街44號地下9號舖 上環店地址：上環皇后大道中237號太興中心1座地舖

【10】老媽拌麵@必試川味燒牛肉麵

相信愛吃台式拌麵的讀者都不會對「老媽拌麵」陌生，這間乾拌麵品牌先在台北開設「關廟麵專門店」，在香港現時有四間分店。店裡可以試到多款招牌麵食，如花雕雞拌麵、川味紅燒牛肉麵等等。👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

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老媽拌麵 地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心L1樓133號舖 地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場4樓441A號舖 地址：上環干諾道中168-200號信德中心2層202號舖 地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓3223及3225號舖 地址：北角渣華道123號北角匯2期1樓109號舖

🤩同場加映1：太子深水埗有6間人氣車仔麵推介🤩

華記潮州滷水車仔麵：林盛斌Bob推介

這間車仔麵可算是林盛斌Bob的飯堂，消夜甚至乎生日，Bob 都愛吃這間車仔麵，亦周不時會在個個IG 上為這間店免費宣傳，身體力行支持這間車仔麵！除了Bob，張秀文、麥玲玲都大讚好食。華記主打潮州滷水，入味的滷水配料十分惹味。車仔麵份量十足，CP值高到爆！🍜🍜點擊圖片睇Bob 最愛什麼配搭和人氣配餸Top 8 👇👇

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華記潮州滷水車仔麵 地址：太子界限街27號地下

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😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

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😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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