北角炮台山美食20大｜$25大雞扒/韓燒／麵包店/福元湯圓/Cafe輕食

北角炮台山美食推介｜北角炮台山多住宅，隱世美食亦都多！《香港01》飲食記者精選了20間美食，有米芝蓮上榜小食、韓式餐廳、火鍋、文青Cafe，也有造型可愛、打卡一流的港式風味冬甩！無論是附近街坊、打工仔放Lunch，或是三五知己假日聚餐，都一定找到心水美食。



北角炮台山美食【1】初麥手作烘焙 —— 無添加手作烘培+超人氣布甸包

初麥手作烘焙是一家本地烘培麵包店，主打手工製作和創意口味的麵包。初麥手作烘焙強調使用最優質的原料，更堅持不使用添加劑，成分天然健康，確保品質和口感！初麥手作烘焙的人氣推介包括布甸包系列，如芋泥布甸包、開心果布甸包、原味布甸包等，以及芋泥麻糬布丁撻、蒜香乳酪包和焙茶奶酥麻糬卷。

初麥手作烘焙

地址：北角英皇道483-497號東寶大廈地下G舖



北角炮台山美食【2】The Farmhouse Deli餅店 —— 打卡精緻小蛋糕

The Farmhouse Deli餅店坐落於香港維港凱悅尚萃酒店內，菜單提供多種選擇，包括新鮮水果、精緻烘焙蛋糕、三明治及漢堡等西式美食，餐點十分打卡able！必食推介除了有和牛芝士漢堡、牛扒三文治、意式巴馬臣芝士烤雞等熱食外，Deli 意大利芝士蛋糕、邪惡朱古力蛋糕、提拉米蘇、抹茶紅豆卷等甜品也值得一試！

The Farmhouse Deli餅店

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓



北角炮台山美食【3】究極堂 —— 超奢華究極丼！

究極堂是位於秀明中心地下的日式居酒屋，供應丼飯、壽司、刺身及各式炸物。除了以多達十幾種食材製成、盛載住滿滿刺身的奢華招牌究極丼，還供應多種日式料理，包括明太子芝士玉子燒、究極火龍卷、蘋果醋鵝肝多士、海膽右口魚邊蝦卷、明太子芝士豆腐等熱門菜式！

究極堂

地址：北角蜆殼街9-23號秀明中心地下D號舖



北角炮台山美食【4】田浦食肉 —— 韓國人主理！必食邪惡烤豬皮

田浦食肉由韓國人親自主理，以正宗韓式烤肉為主，以及拉麵、湯飯、炒飯等韓式美食。其中必食推介除了有烤牛排骨、五花肉及梅花肉外，亦有在外面較難吃到的烤豬皮！如果人數比較少，則會推薦芝士泡菜石鍋拌飯、海鮮豆腐湯及牛肉炸醬麵等經典韓食。

田浦食肉

地址：北角和富道6-8號嘉洋大廈地舖



北角炮台山美食【5】CHICKEN CHIKO —— 超多種口味無骨炸雞

CHICKEN CHIKO是北角超人氣的韓式炸雞連鎖餐廳，提供地道而且十分抵食的韓式無骨炸雞！招牌炸雞提供原味、香蒜醬油、甜辣、蜜糖牛油、乳酪洋蔥、火辣和咖喱皇等多種特色口味，雞肉嫩滑多汁、外皮炸得金黃酥脆，口感豐富！此外，餐廳亦有韓式魚糕湯、泡菜煎餅、烤牛肉捲飯、韓式年糕等各種韓國街頭小食，款款吸引！

CHICKEN CHIKO

地址：北角明園西街2-6號明苑中心地下4號舖



北角炮台山美食【6】正新雞排 —— 新開幕過江龍！$25超大雞扒

「正新雞排」在中國擁有超過20,000間分店，在近日正式在香港開設首家海外分店！招牌「正新雞排」份量「比臉還大」，全部即叫即炸，可以自選調味料及辣度，每份只需$25！此外，餐廳亦供應薯條、雞串、雞米花、炸雞漢堡和香酥雞腿等炸物。

正新雞排

地址：北角英皇道278號至288號英皇柏麗大道商城2號舖



北角炮台山美食【7】兩草 —— $40超足料豬油撈飯！

兩草是一家主打馬來西亞和懷舊港式fusion菜的餐廳，餐廳裝潢充滿復古氣息，連餐點價格都還原以前的「兩草（$20的俗稱）」價錢，最平$40就可以食到超有飽足感的餐點！餐廳招牌推介「香煎脆邊蛋肉餅飯」及「豬油渣溫泉蛋撈飯」，流心蛋黃有濃濃蛋香，撈飯食一流，足料又邪惡！

兩草

地址：北角炮台山宏安道18號威德閣地下6號舖



北角炮台山美食【8】Cruise空中餐廳及酒吧 —— 任食生蠔、極上和牛

Cruise空中餐廳及酒吧位於香港維港凱悅尚萃酒店內的頂層，設有戶外用餐區，可以無死角俯瞰維港景色！餐廳提供一系列精緻的亞洲美食，包括沙嗲串燒、日式刺身、自家製香蕉煎餅等，逢星期一至四更有不同主題晚餐，包括即開新鮮生蠔無限供應、極上和牛任食、龍蝦之夜及戰斧牛扒之夜，絕對抵食又好食！

Cruise空中餐廳及酒吧

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓



北角炮台山美食【9】Antidote —— 爆膏醬油蟹+拉絲芝士泡菜煎餅！

Antidote是位於北角炮台山的新派精緻韓國餐廳，由韓國人主理，員工也全為韓國籍，保證為你帶來最正宗的韓式料理！餐廳招牌菜包括生醃醬油海鮮拼盤，內有爆膏醬油蟹、醬油蝦、鮑魚、三文魚等，泡菜煎餅有邪惡的拉絲芝士，還有加上檸檬汁的黑芝麻炸雞，香脆清爽的口感非常特別！

Antidote

地址：北角炮台山福蔭道1號海峰園南峰閣地下4A號舖



北角炮台山美食【10】濟州燒肉食堂 —— 超人氣的韓式燒肉！

濟州燒肉食堂是北角區內超人氣的韓式燒肉餐廳，主打濟州黑毛豬五花肉和一系列韓牛，並提供爐邊蛋及芝士粟米，可以搭配前菜或生菜享用，泡菜和各式小菜更可以無限任添！除了燒肉，餐廳亦供應薯仔排骨湯、牛肋骨煲、大醬湯等韓食，午餐則有人蔘雞湯配飯、和燉牛肋骨配飯等套餐。

濟州燒肉食堂

地址：北角渣華道123號北角匯二期2樓210號舖



北角炮台山美食【11】天然椰子號 —— 半世紀歷史！斑蘭椰汁糕＋椰汁馬豆糕

「天然椰子號」是香港北角一間擁有逾半世紀歷史的老店，從最初只售賣新鮮椰子，逐漸發展至提供各種椰奶產品和醬料。店家堅持使用來自馬來西亞的新鮮椰子和鮮椰子水，所有年糕均是100%人手製作，不使用大型機器，保留了傳統手藝。特色糕點有斑蘭椰汁糕，以鮮榨的斑蘭葉汁製作，入口帶有淡淡的斑蘭幽香！椰子香氣都非常濃郁，口感軟糯、黏口！還有椰汁馬豆糕、椰汁千層糕等。

天然椰子號

地址：北角馬寶道34號地舖



北角炮台山美食【12】Farm Chap——超可愛港式風味冬甩

冬甩外賣店Farm Chap冬甩每日限量發售，橙白色門面設計配上手繪公仔插圖，吸引不少人打卡。然而說到最吸引的，便非店家主打自家製的低糖少油冬甩莫屬。冬甩款式眾多，其中最出名的是法式焦糖燉蛋味以及港式檸茶味。由於限量發售而且店家不定時營業，所以建議大家可先預約購買，並留意官方Instagram＠farmchap，每月公布的營業時間，免卻在店面排隊等候時間，或是「摸門釘」！

Farm Chap

地址：炮台山麥連街1A號寶榮大廈地下2號舖



北角炮台山美食【13】遇見花蓮——古早味台食、紅燒牛肉麵必試

遇見花蓮位於北角電氣道，是街坊熟知的台灣小店。餐廳不但價錢親民且沒有加一服務費。其中紅燒牛肉麵、花雕雞卷麻辣拌麵、慢煮牛筋滷肉飯也是熱門菜式，紅燒牛肉麵湯頭濃郁，兼帶有微微甜味，但不會搶走牛肉本身的肉味，配合得宜且相當惹味。

遇見花蓮

地址：北角炮台山電氣道183號友邦廣場地下14-15號舖



北角炮台山美食【14】OMU cafe——蘑菇醬超濃郁的蛋包飯！

對蛋包餅情有獨鍾，就要試試OMU cafe。這家店位置雖然稍為隱蔽，但也因此而環境寧靜，啱晒Chill住歎咖啡。而餐廳主打日本菜、輕食和高品質的咖啡，其中磨菇汁蛋包飯是大熱之選。濃郁的蘑菇醬散發鹹香味，配合口感嫩滑的滑蛋、酥脆的炸雞扒口感更有層次，相得益彰。

OMU cafe

地址：北角炮台山英皇道89號桂洪集團中心地舖



北角炮台山美食【15】半島冰室——性價比之選

位於北角電氣道的半島冰室以經典茶餐廳美食聞名，每逢午餐和下午茶時段店外經常都大排長龍，其高品質且價格實惠的菜式深受顧客喜愛，而且份量十足。此外，餐廳還提供龍蝦、花膠、西冷牛排和日本蠔等高檔美食，每隔兩天更新菜單，讓食客保持新鮮感。

半島冰室

地址：北角宏安道14-28號威德閣地下2號鋪



北角炮台山美食【16】福元湯圓——米芝蓮推介

開業20多年的福元湯圓是區內老店，主打手工製湯圓和小丸子，更曾上榜米芝蓮街頭小吃，連車胎人都推介，當然不能錯過。招牌湯圓大大粒，有芝麻、花餡料生兩款，皮薄餡多，外皮煙韌，咬開後更有流心效果！

福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖



北角炮台山美食【17】利強記北角雞蛋仔——米芝蓮街頭小食

又一車胎人推介！這間利強記北角雞蛋仔在2016年和2017年都上榜米芝蓮街頭小食，街坊更稱食過其他分店，都不及北角呢間好味，酥脆的雞蛋仔外皮，咬開內裡卻十分鬆軟，外催內軟的雞蛋仔，口感豐富，蛋漿味濃，價錢亦相當合理！

利強記北角雞蛋仔

地址：北角英皇道492號



北角炮台山美食【18】滾得囍宮廷火鍋小炒 ——玩味十足打卡邊爐

「聖旨到！」說的是這間火鍋店的餐牌，做得像一卷聖旨一樣，門口擺放著一張大龍椅，歡迎食客拍照，店內還有其他宮庭式設計裝修，適合一大班人來聚餐打卡。除了環境高分，食物質素同樣優質，難怪成為區內人氣火鍋店！

滾得囍宮廷火鍋小炒

地址：北角馬寶道33號馬寶學林1樓116-125號舖



北角炮台山美食【19】九份飽 —— 台灣家鄉味

香港都不少台灣食店，這間九份飽憑什麼突圍而出？就是又抵又正宗！不少網民大讚九份飽連侍應懂得講台語，加上店舖的裝潢真的令人有錯覺去了台灣。價錢方面亦都非常優惠，貼近在台灣吃飯的感覺。

九份飽

地址：北角英皇道93號錦平中心地鋪



北角炮台山美食【20】Pause It ——文青大愛拉花咖啡

這間店走日系文青風，位於橫巷而非大街，日頭有陽光坐得好舒服！店內有意粉、All Day Breakfast等西式輕食，最吸引是咖啡的拉花，除了天鵝、葉子之外，還有高難度的飛馬，十分適合打卡！

Pause It

地址：北角電氣道183號友邦廣場地下18號舖



（全文完）