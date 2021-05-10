撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-10 18:03

【人氣雞髀 / 炸髀推介】外皮脆卜卜、咬落啖啖肉的雞髀，有誰抵得住引誘？屯門人氣炸髀小店「很得輝」最近登陸大角咀，粉絲不要錯過！《香港01》飲食記者為大家搜羅全港9大人氣邪惡雞髀，大家試勻之餘記住飲水，小心生飛滋！

囍囍小食部的雞髀是香港雞髀界人氣名物之一。（左圖ig @ kc_koo）（右圖ig @ fotd.hk）

正所謂「雞髀打人牙骹軟」，一隻既juicy又充滿油香的雞髀，怎會有人能抗拒！🍗🍗🍗《香港01》飲食記者為大家搜羅全港9大人氣邪惡雞髀，有幾間$20就食到！還有特色雞髀包，即睇邊度食👇👇👇

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🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

想知餘下9間推介？即點擊睇全文 👉👉段純貞牛肉麵登陸將軍澳！全港台灣牛肉麵10強 必試二悅人氣兩食

😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

想知餘下6間推介？即點擊睇全文 👉👉北角炮台山美食Top7 米芝蓮福元湯圓／電車站隱世飯堂／拉花咖啡

😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

想知餘下6間推介？即點擊睇全文 👉👉太安樓美食7大掃街推介 小老板生煎包日賣3千件 海南雞CP值高