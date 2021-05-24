撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-24 07:10

【車仔麵推介 / 車仔麵排行 / 新界車仔麵】車仔麵是不少港人的comfort food，價錢相宜，款式自由選擇，總啱你口味！不過一碗好的車仔麵不易找，《香港01》飲食記者搜羅新界6大人氣車仔麵，大家快快bookmark，間間試勻！

【1】榮安小食：6元歎米芝蓮

榮安小食在2016及2017年都入選米芝蓮街頭小食推介，她們由30多年前舊式士多開始起家，自家製滷水雞翼大受歡迎，之後轉型賣埋車仔麵，認真巴弊！滷水出色之餘，價錢非常抵，6元一個餸，CP值高到爆！🍜🍜除了滷水雞翼，有樣小食同樣大受歡迎！點擊睇價錢及網民推介👇👇

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榮安小食 地址：荃灣大河道24號B地下

【2】孖寶車仔麵：葵廣掃街必吃

葵涌廣場有眾多食店林立，可說是美食戰場，孖寶車仔麵能夠在葵涌廣場屹立不倒多年，足見其利害！除了車仔麵外，還有其他小食，例如腸粉、生菜魚肉和碗仔翅等。🍜🍜網民說有樣免費配料一要加！點擊睇價錢及推介配菜👇👇

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孖寶車仔麵 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場地下A15號舖

【3】華記小食店：「車仔麵王子」之名非浪得虛名

此小店隱身於青衣涌美老屋村，據街坊說現任店主父親由60年代開始已經在青衣大街賣麵，之後交棒給自稱「車仔麵王子」的兒子接手，平時街坊都是以「王子」稱呼店主呢。華記主打地道港式小食, 包括金錢肚﹑豬皮﹑魷魚﹑蘿蔔等，最特別就是其自製水餃！🍜🍜華記有一日不開店，小心不要碰門釘！點擊睇營業時間和網民推介👇👇

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華記小食店 地址：青衣涌美老屋村90號地下

【4】麵麵店：小儀明星食店

麵麵店最早在98年於佐敦開業，後因業主加租差點閉，幸得小儀出手入股，現在麵麵店在將軍澳和太古都有分店。老闆小儀間中會在店內坐陣，粉絲們幸運的話可以遇見她。有別於傳統車仔麵剔紙仔，這裡可用app下單，叫外賣時可用App預早叫定，非常方便。🍜🍜點擊睇價錢及網民推介👇👇

麵麵店 將軍澳店地址：將軍澳貿業路8號新都城中心一期2樓241, 250-251號舖 太古店地址：太古太古城道18號太古城中心2樓255號舖Treats

【5】萬利小食店：好辣者必試

這間車仔麵可說是大埔無人不識，甚至有人乘跨區要來試，全因為萬利特製的辣醬！不單止又香又辣，還帶點麻，非常刺激。🍜🍜點擊睇網民必食推介 👇👇

萬利小食店 地址：大埔安泰路1號大埔廣場地下15號舖

【6】永年士多：元朗50年老字號

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多。永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。🍜🍜點擊睇網民必食推介 👇👇

永年士多 元朗店地址：元朗教育路88號寶城洋樓地舖2-4號 尖沙咀店地址：尖沙咀加拿分道46號地下7-8號舖 銅鑼灣店地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

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😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

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😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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