撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-25 07:03

【好好運 / 沙爹牛】獲facebook群組「沙爹牛肉麵關注組」成員高度評價的荔枝角好好運快餐店，早前因租約期滿結業，不少粉絲都表示可惜。事隔3個月，好好運最近終在同區重開，實在是沙爹牛迷褔音！《香港01》飲食記者整理了9間沙爹牛肉麵關注組推介的人氣之選，沙爹牛迷又可以去朝聖了！

【1】好好運快餐店——大熱小店重新開業

位於荔枝角的好好運快餐店，是一間舊式港式快餐店，自「香港沙爹牛肉麵關注組」的谷友狂推之後，愈來愈出名，自從2月因租約期滿而光榮結業後，一班沙爹牛fans 都非常掛念。事隔3個月，終於有好消息，好好運快餐店5月在原區半島大廈重開，大家又可以朝聖了。

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+ 3 + 3 + 3

好好運快餐店 地址：荔枝角青山道538號半島大廈G3舖

【2】新華茶餐廳 —— 碩果僅存舊式茶記

新華茶餐廳1966年就開業，是現在碩果僅存的兩層式茶餐廳，頗有名氣，沙爹牛肉麵非常受歡迎。沙爹牛肉麵以新鮮牛肉煮成，鹹味適中。不少人來到都會選特餐，一次過試勻奶茶、牛油餐包、牛肉麵還有火腿奄列。

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新華茶餐廳 電話：23873698 地址：長沙灣青山道334號

【3】英發茶冰廳 —— 觀塘區代表

無論是店名和店內裝潢都充滿6、70年代味道，店門放滿即製麵包。沙嗲牛肉麵沙嗲醬較淺色，但味道非常夠味，同樣都有特餐，可以一次過試勻招牌美食。

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+ 2 + 2 + 2

英發茶冰廳 電話：23425020 地址：觀塘輔仁街16號地下

【4】慈雲山榮記——獨創煲仔麵

位於慈雲山的榮記茶餐室獨創馳名煲仔沙爹牛肉麵，用煲仔上菜熱辣辣，很適合冬日暖胃，而且麵超級掛湯！

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慈雲山榮記茶餐室 電話：2328 9232 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖

【5】永順食店——元朗名物

元朗最馳名沙嗲牛肉麵，除了沙嗲汁十分濃稠之外，麵底也有特別，可以食到平常比較少見的蟹王面！有些食客就算不是點沙嗲牛肉麵，也會要求在湯麵加沙嗲汁！

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永順食堂 電話：2474 7074 地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下

【6】西環誠記——超濃郁隱世抵食小店

位於市政大廈熟食中心之内的誠記，著實是平民之選。市面上多以沙爹醬煮牛肉然後放上麵，但誠記的沙爹牛肉麵湯底則是直接用沙爹做湯底，味道更濃更重味，重口味必選。

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誠記 電話：2817 6931 地址：堅尼地城士美非路市政大廈2樓熟食中心

【7】陳通記——神級老字號長洲名物

入長洲除了大吃芒果糯米糍、大魚蛋，都要好好吃個正餐吧！陳通記是長洲居民都經常會去吃的大排檔，沙爹牛肉麵（不少人會選配通心米線）遠近馳名，湯底不算厚，比較清爽，有顆顆花生碎。

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陳通記 地址：長洲海傍街熟食中心13號舖

【8】紅茶冰室——連鎖店沙爹牛獲讚

在這些關注組中，大家普遍都會推介小店，但連鎖冰室紅茶在云云小店中都可以脫穎而出，獲得不少谷友推薦，分店不少，方便大家一試！網民都指紅茶的沙嗲牛肉醃夠味、牛肉有厚度。而沙嗲汁則較甜和稠，可以掛麵。

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【9】方榮記沙嗲牛肉專家——火鍋湯底撈麵超正

九龍城美食多，而方榮記打正旗號自稱「沙嗲牛肉專家」，招牌激濃沙嗲湯底打邊爐，有別於其他火鍋店，平常火鍋店客人都不太會吃麵，因爲覺得浪費位置，寧願多吃點肥牛、海鮮，但這裏的客人大部份都會點個麵，因爲沙爹湯底超濃超掛麵！另配手切肥牛，即有一碗高級沙爹牛肉麵！

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方榮記沙嗲牛肉專家 電話：2382 1788 地址：九龍城侯王道85-87號地下

🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

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😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

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😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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