杯裝雪糕糖份熱量實檢維記/雀巢18款　GODIVA雪糕高糖吃2杯超上限

雪糕所含糖份和卡路里不能輕視，《香港01》「好食玩飛」記者去到超級市場及便利店，搜羅市面輕易買到的18款雪糕，再根據營養標籤比較其糖份及熱量，發現GODIVA是最多糖及最高卡雪糕，而便利店7-Eleven發售的一個日本品牌雪糕，則成為最低糖的雪糕。



炎炎夏日大家都會入手雪糕解暑，但都要注意它們的糖分和卡路里，避免踩進致肥陷阱！（李琬瑩攝）

記者在各大超市及便利店找了18款不同品牌的雪糕，比較它們的糖份及熱量，發現為人熟知的GODIVA雪糕居然是多糖又高卡，相反7-Eleven賣的幾款LOTTE雪糕及童年回憶的雀巢雪糕杯較低糖及低卡，而最高糖的一款只要吃兩杯就超過世衛建議成年人每日糖攝取量50克。點擊以下雪糕糖份排行榜睇睇：

🍨18款杯裝雪糕糖份排行榜︰

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🍦18款杯裝雪糕熱量排行榜︰

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兩大雪糕品牌Häagen-Dazs和Mövenpick的糖份和熱量排行又是怎樣？記者整理了兩個品牌13款100毫升杯裝雪糕的卡路里，發現Häagen-Dazs一款新品雪糕熱量最低，熱量最高的則為Häagen-Dazs熱門的朱古力口味，兩者卡路里更驚人地相差超過一倍！點擊圖片睇睇完整熱量排行榜 👇👇

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兩大雪糕品牌的糖份排名方面都令人意外！立即點擊睇全文 👉👉 Haagen Dazs糖份高過Movenpick？13款杯裝雪糕糖份／熱量檢閱