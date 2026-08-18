神戶酒店13間推介｜人均$150起/1分鐘到車站/近元町購物/免費接送

神戶酒店推薦13間必住！日本神戶有不少好玩旅遊景點，本文整理13間神戶酒店推介，不但近車站交通方便，而且鄰近三宮、元町購物街、神戶港、有馬溫泉等必去景點，部分設有超靚露天溫泉、日式榻榻米等，最平人均$150起，即看有哪些人氣酒店推介。可以順道留意東京新酒店推介、京都酒店推介、大阪酒店推介以及最新Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂優質酒店！。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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神戶酒店推薦【1】神戶三宮大和Roynet飯店PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kobe-Sannomiya Premier）

酒店於2022年全新開幕，從JR三宮站步行至酒店大約只需要7分鐘，十分方便。房間的空間十分寬敞，平放打開的行李箱都不會阻礙行走。短短一年間於Trip.com就已經獲得4.8/5的評分，推薦度更高達97%，不少網友都表示，房間十分衞生乾淨，而且酒店附近近有購物商場及餐廳，酒店職員的服務態度有善，性價比高，值得推薦予其他旅客。

神戶三宮大和Roynet飯店PREMIER

房價：人均HKD$294起（中等雙人床房）

地址：2-2 1-chome, Sannomiya-cho, Chuo-ku, 650-0021, 中央區, 神戶, 兵庫縣, 日本

交通：於三宮站步行8分鐘

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神戶酒店推薦【2】多美迎神戶元町天然溫泉酒店（Dormy Inn Kobe Motomachi Natural Hot Springs）

酒店於2021年全新開幕，距離JR元町站只有約4分鐘的步程，交通十分方便，而且酒店周邊的旅遊配套充足，因此不少旅客都會選擇於這間酒店下榻。於Trip.com獲得4.7/5的評分，推薦度更高達99%。有旅客表示，甚至是當地的日本人都會選擇在酒店下榻，並享用酒店的溫泉設施。房間方面，乾淨衞生是不少旅客的加分位，酒店會免費提供拉麵等食物予旅客，貼心之餘更令旅遊覺得窩心。

多美迎神戶元町天然溫泉酒店（Dormy Inn Kobe Motomachi Natural Hot Springs）

房價：人均HKD$285起（雙人床房）

地址：Sakaemachidori 2-5-1, 650-0023, 中央區, 神戶, 兵庫縣, 日本

交通：元町站步行4分鐘

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神戶酒店推薦【3】西神戶廣場酒店 （Kobe Plaza Hotel West）

西神戶廣場酒店 （Kobe Plaza Hotel West），位於元町購物街中心街道中，地理位置便利，靠近唐人街及購物商場等，距離JR元町站僅步行5分鐘，而且鄰近許多食店、餐廳、咖啡店、酒吧等，相當方便。這間神戶酒店從外到內都設計精緻，裝潢極具質感，客房乾淨舒適，並可以望到神戶街景，雖然位於商業中心路段，但晚上頗為安靜，獲不少住客好評！

西神戶廣場酒店 （Kobe Plaza Hotel West）

房價：人均$173起（雙人床房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-ku Motomachidori 3-4-7

交通：JR元町站步行5分鐘

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神戶酒店推薦【4】神戶Harborland套房酒店 （Hotel La Suite Kobe Harborland）

神戶Harborland套房酒店 （Hotel La Suite Kobe Harborland）曾被評選為日本Top 25的酒店之一，距離港區元町站僅需步行4分鐘，往返神戶機場車程只是花15分鐘，縱使前往神戶港塔、美利堅公園等景點亦只需步行3分鐘，非常方便。這一間神戶酒店提供極寬敞空間，而且配備歐州風情的小露台，對正神戶港及神戶港塔，隨時可以飽覽海景，同時提供絕美的打卡浴缸，女性住客更可以享有保養品小禮物，包括化妝水及洗面乳等，極之貼心。

神戶Harborland套房酒店 （Hotel La Suite Kobe Harborland）

房價：人均$641起（奢華摩登雙床房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-ku Hatoba-cho 7-2

交通：港區元町站步行4分鐘

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神戶酒店推薦【5】神戶大倉酒店 （Hotel Okura Kobe）

神戶大倉酒店 （Hotel Okura Kobe）坐落在神戶港旁邊，提供免費接駁車來回三宮站，旁邊更有神戶城市觀光巴士車站，交通便利，步行5至15分鐘左右，就可前往美利堅公園、唐人街、MOASIC廣場、UMIE購物中心等必去地點。這間神戶酒店正對著神戶港，從客房可以望到神戶港塔及夜景，景觀優美，而且環境寬敞，設備齊全非常舒適。

神戶大倉酒店 （Hotel Okura Kobe）

房價：人均$228起（主樓層標準大床房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-ku Hatobamachi 2-1

交通：三宮車站免費接駁車

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神戶酒店推薦【6】神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 （Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only）

神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 （Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only）坐落在神戶港旁，距離三宮站和元町站約需5分鐘車程，這間神戶酒店雖然距離購物商圈較遠，不過會提供往返神戶站的接駁車服務，方便住客觀光遊覽。這間神戶酒店最大的特色是提供多種溫泉浴場，其中包括人氣打卡的海景溫泉，可以邊欣賞神戶景致邊浸泡溫泉，此外亦有室內外游泳池、熱石SPA等設施，部分以道地日式裝潢設計，頗有風味，客房亦設有海景露台和日式休息區，同樣可以看到神戶塔、MOSAIC摩天輪等，性價比高！

神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 （Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only）

房價：人均$994起（海濱豪華房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-Ku, Shinkocho1-1

交通：JR三宮站免費接駁車

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神戶酒店推薦【7】神戶元町東急REI酒店 （Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel）

神戶元町東急REI酒店 （Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel）地理位置優越，距離地鐵舊居留地大丸前站僅需步行1分鐘，JR元町站亦只是步行約5分鐘，下樓已經可以直達神戶中國城、元町商店街、便利店等，而前往美利堅公園、神戶港口塔僅10分鐘步程。這間神戶酒店環境不錯，雖然沒有浴缸，但配套齊全，指定時段更會提供免費即磨咖啡，而且大堂會供應免費茶包、洗面奶、化妝水等，女士們即使忘記準備護理用品亦不用擔心！

神戶元町東急REI酒店 （Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel）

房價：人均$163起（高級雙床房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-ku Sakaemachi-dori 1-2-35

交通：JR元町站步行5分鐘

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神戶酒店推薦【8】有馬溫泉竹取亭円山酒店 （Arima Onsen Taketoritei Maruyama Ryokan）

說到神戶酒店就會提及有馬溫泉，不少人去神戶旅遊或會前往有馬浸溫泉，這間傳統日式溫泉住宿，絕對是人氣之選！有馬溫泉竹取亭円山酒店 （Arima Onsen Taketoritei Maruyama Ryokan）住宿位於山頂，距離神戶電鐵有馬溫泉站步行約15 分鐘，沿途更可欣賞有馬一覽無餘的美景，至於距離大阪梅田站則大約需要55分鐘巴士車程。酒店設有私人天然溫泉浴池，可以於室內外歎溫泉，邊感受大自然景致邊放鬆心情，絕對適合度假，客房設有榻榻米及草編地板的休息區，並配備矮桌和坐墊，部分客房配備西式床鋪或傳統日式床鋪，而且有超大玻璃窗，欣賞夜景一流！

有馬溫泉竹取亭円山酒店 （Arima Onsen Taketoritei Maruyama Ryokan）

房價：人均$1536起（山景高級日式房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Kita-ku Arima-cho 1364-1

交通：神戶電鐵有馬溫泉站步行約15 分鐘

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神戶酒店推薦【9】雷亞傳統日式水療日式旅館 （Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan）

雷亞傳統日式水療日式旅館 （Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan）同樣位於有馬溫泉區，藏身於小園林當中，獨特又別致，距離有馬溫泉車站約3分鐘步程，酒店提供往返有馬溫泉車站的免費接駁車，同時設有免費停車場，但需要提前預約。酒店提供享有大自然美景的寬敞日式客房，以紙拉門和外裸木結構作裝潢設計，並鋪有榻榻米草蓆地板，睡覺休息時可鋪上日式床鋪，完全可以體驗傳統日式生活。最棒的是酒店設有室內及露天浴池，景致一流，且會供應日式早餐和懷石料理晚餐，但需額外收費，並於至少1天前預訂，是不錯的有馬住宿！

雷亞傳統日式水療日式旅館 （Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan）

價錢：人均$975起（花園景日式客房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Kita-ku Arima-cho 1537-2

交通：有馬溫泉車站步行3分鐘

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神戶酒店推薦【10】神戶Meriken公園東方酒店 （Kobe Meriken Park Oriental Hotel）

神戶Meriken公園東方酒店 （Kobe Meriken Park Oriental Hotel），交通方便，每日提供免費接駁車往返JR三宮站，隨時都可以閒逛各大百貨公司及商圈，周末及假日期間，亦提供往返新神戶火車站的接駁車，步行10分鐘左右更有美食廣場。這間神戶酒店客房空間感十足，設計時尚舒適，最棒的是提供超大陽台可以欣賞無敵大海景，配上一個豐富早餐，絕對寫意，陽台同時對正神戶摩天輪，夜晚時景觀更美，值得推介。

神戶Meriken公園東方酒店 （Kobe Meriken Park Oriental Hotel）

價錢：人均$272起（雙床客房）

地址：中央区波止場町5-6

交通：JR三宮站免費接駁車

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神戶酒店推薦【11】神戸東亞之路光芒酒店（Candeo Hotels Kobe Tor road）

神戶東亞之路光芒酒店位於三宮阪急及元町JR站中間，距離元町站步行3分鐘就可到達，附近更坐落神戶唐人街、神戶港塔、美利堅公園等人氣熱門旅遊景點，而且鄰近許多美食餐廳，前往三宮市區逛街購物非常方便！這間神戶酒店客房寬敞，極有空間感，頂層更設有免費室內外大浴場，可以透過天幕玻璃欣賞外面景色，並提供精緻早餐，亦是不錯的選擇。

神戸東亞之路光芒酒店（Candeo Hotels Kobe Tor road）

價錢：人均$296起（大床房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-ku Sannomiya-cho 3-8-8

交通：JR元町站步行3分鐘

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神戶酒店推薦【12】Villa Fontaine酒店神戶三宮 （Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya）

Villa Fontaine酒店神戶三宮 （Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya）距離三宮站僅步行約5分鐘，不乘搭JR或地鐵都相當方便，交通便捷， 周圍亦有不少熱鬧小店、商店街，旁邊有人氣12蚊店大創DAISO、OASIS超市、藥妝店等，位置優越。酒店裝潢甚具質感，以深木色作為設計主調，盡顯高貴典雅之感，客房整潔舒適，Happy hour時段更會提供免費飲料、酒精及點心，CP值高！

Villa Fontaine酒店神戶三宮 （Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya）

價錢：人均$150起（標準房）

地址：日本兵庫縣, 神戶, Chuo-ku Asahi dori 4-1-4

交通：三宮站僅步行5分鐘

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神戶酒店推薦【13】神户皇冠飯店（Hotel Crown Palais Kobe）

神户皇冠飯店的地理位置理想，就近神戶站，步行2分鐘即可到達，而設備方面，酒店的客人可以免費使用酒店的浴場或額外付費的按摩服務。於旅遊網站Trip.com獲得4.3/5的評分，不少人都欣賞職員的服務態度，而且酒店周邊的商場、餐廳、景點都十分充足，而且房間的空間十分寬敞。

神户皇冠飯店（Hotel Crown Palais Kobe）

房價：人均HKD$180起（兩床經濟房）

地址：Higashizaki-cho 1-3-5, 650-0044, 中央區, 神戶, 兵庫縣, 日本

交通：於神戶站步行3分鐘

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