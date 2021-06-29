下午茶自助餐｜9間酒店Tea Buffet $148任食Mövenpick+HäagenDazs

撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-06-29 07:00

【下午茶自助餐2021｜6月更新】夏天是食雪糕的季節，最近各大酒店紛紛推出tea buffet優惠，其中有間更可以任食兩個品牌的雪糕！《香港01》飲食記者精選了以下9間酒店下午茶自助餐，主題非常多元化，榴槤、香芒、抹茶等，想食刺身壽司都有！

【1】逸東酒店——夏日水果消暑美味

位於Eaton HK 內的普慶餐廳於周六日推出「水果狂熱」週末下午茶自助餐，以多款時令水果入饌，製作多款造型繽紛的鹹甜點，如香烤雜錦水果、冧酒烤火腿配烤菠蘿、夏日鮮果沙律和各式水果蛋糕等等。亦有來自各國的冷盤涼食，如哈密瓜凍湯、韓式冷麵、四川涼麵等等，在炎炎夏日間消消暑。

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逸東酒店 地址：香港九龍彌敦道380號 電話：2710 1901

【2】逸東酒店—— 任食Mövenpick + Häagen-Dazs

星期一至五都一樣有下午茶自助餐，普慶餐廳於周一至五推出「冰火甜品下午茶」semi-buffet，每位客人可從菜單中揀選一款主菜，再配任食甜品！最令人期待的就是可以首次同場任食Mövenpick及Häagen-Dazs雪糕！

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逸東酒店 地址：香港九龍彌敦道380號 電話：2710 1901

【3】城景國際——榴槤 x 香芒

城景國際City Café 推出榴槤及香芒主題下午茶自助餐，以果王榴槤及香甜芒果製作多款大熱甜品，配合超過40款多國美食，包括：即製榴槤雞蛋仔、北海道3.6牛奶榴槤布甸、榴槤梳乎厘、芒果糯米飯、榴槤或芒果迷你泡芙。

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城景國際 地址: 香港九龍窩打老道23號 電話：2783 3287

【4】百樂酒店——抹茶主題

百樂酒店Park café 推出抹茶主題下午茶自助餐，有多款抹茶鹹甜點包括：抹茶流心多士、抹茶心太軟、紅豆抹茶卷、抹茶豆腐慕絲蛋糕、抹茶鹽唐揚雞、吉列魷魚圈配抹茶沙律醬、宇治抹茶蛋糕、抹茶意大利芝士蛋糕和芒果抹茶芝士蛋糕。另外自助餐還有應纽西蘭青口、海蝦、白蜆、刺身等。

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+ 7 + 7 + 7

百樂酒店 地址：香港九龍尖沙咀 漆咸道南61-65號 電話：2731 2100

【5】Marco Polo—— 燕窩及馬卡龍主題

馬哥孛羅咖啡廳推出燕窩及馬卡龍主題下午茶自助餐，供應8款滋潤養顏的燕窩甜品及多款香脆美味的法式馬卡龍，當中包括綠茶桂花果凍配燕窩、意大利乳清芝士蛋糕配西柚燕窩、椰汁芒果西米布甸等。每位賓客更可免費享用無限添飲果汁。

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+ 2 + 2 + 2

馬哥孛羅香港酒店 地址: 九龍尖沙咀海港城廣東道3號 電話： 2113 0088

【6】康得思酒店——日韓主題街頭美食

Cordis推出週末日韓主題下午茶自助餐，先講日式美食包括即製爐端燒、滋味串燒、大阪燒、關東煮、章魚小丸子、日式烏冬、手握波子壽司、蕎麥冷麵等。至於韓式主題則有人氣十足的街頭小吃芝士熱狗棒、卡邦尼年糕、泡菜炸雞、韓式大醬湯、韓式涼拌菜等。甜口方面，甜點廚師特選時令韓國士多啤梨，炮製士多啤梨巴克斯芝士蛋糕、士多啤梨千層酥及士多啤梨開心果歌劇蛋糕等，更設即製銅鑼燒伴糖漬士多啤梨。每位賓客更可獲特飲一杯，如士多啤梨氣泡酒、士多啤梨朱古力奶或韓國蜂蜜柚子茶，以及無限暢飲橙汁、水果茶及咖啡。

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【7】Hyatt Regency——高質海鮮刺生

尖沙咀凱悅酒店原來都有推出下午茶自助餐，而且最近成爲網上討論度最高的Tea Buffet！有專人即席煮熱食，也有多款甜品！

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尖沙咀凱悅酒店 地址：九龍尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【8】JW萬豪——一星期七日都供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應！壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律及各類特色美食都十分吸引！

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JW萬豪酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【9】港威酒店——必吃芝士噴泉、海鮮

港威酒店餐廳Three on Canton推出下午茶自助餐，有冷盤、車打芝士噴泉、壽司、青口等，也有多款甜品提供！飲品方面會輪流供應兩款果汁，同樣可以無限添飲。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

🤩同場加映1：10間特色鹹點Tea🤩

Aqua Luna張保仔號——船上歎海景

個個都望海景歎茶，最厲害當然係海上歎茶！Aqua luna 推出兩小時的海上下午茶之旅，食客坐在紅色帆船張保仔號，享用由「Dim Sum Library」主廚設計的精品點心，包括黑松露蝦餃、黑蒜燒賣、黑椒和牛酥、酥皮蛋撻等食物，不過有限時間，每節有1.5小時，而且一星期只有一天供應！👇👇👇點擊睇價錢及供應時間👇👇👇

張保仔號 地點：尖沙咀1號碼頭或中環9號碼頭 預訂電話：2116 8821

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🤩🤩同場加映2：全港台灣牛肉麵10強🤩🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

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