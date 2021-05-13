撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-13 07:00

【鹹點 / 打卡 / 下午茶推介】誰說下午茶就只得甜點蛋糕？喜愛鹹點的你一樣可以歎afternoon tea 打卡一番！《香港01》飲食記者精選了10間特色鹹點下午茶，包括：點心、日本菜、泰國菜、越南菜，連打邊爐都有！

【1】Holt’s Café—— 矜貴版茶記美食

誰說「茶記」就是cheap？位於香港瑰麗酒店Rosewood 二樓的Holt's Café 一向都主打香港地道美食，近日推出全新「細味香港情懷」下午茶餐單，讓大家來個high class 的茶記afternoon tea！👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

Holt’s Café 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【2】花楽——打卡日式下午茶

將軍澳海濱長廊新開了一間日式餐廳，除了壽司、刺身等日本料理，更推出以「花」作主題的鳥籠層架下午茶，少女心滿分！師傅曾在米芝蓮日本餐廳學藝，店鋪環境闊落，和式設計非常舒服，重點推介是其特色下午茶，啱晒一班女生來打卡！😋😋😋點擊圖片睇下午茶menu及價錢，以及下午茶以外的精緻美食👇👇👇

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花楽 地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下G23號舖

【3】Aqua Luna張保仔號——船上歎海景

個個都望海景歎茶，最厲害當然係海上歎茶！Aqua luna 推出兩小時的海上下午茶之旅，食客坐在紅色帆船張保仔號，享用由「Dim Sum Library」主廚設計的精品點心，包括黑松露蝦餃、黑蒜燒賣、黑椒和牛酥、酥皮蛋撻等食物，不過有限時間，每節有1.5小時，而且一星期只有一天供應！👇👇👇點擊睇價錢及供應時間👇👇👇

張保仔號 地點：尖沙咀1號碼頭或中環9號碼頭 預訂電話：2116 8821

【4】營致會館——米芝蓮二星粵菜

獲米芝蓮二星的營致會館，推出粵菜下午茶，包括蒸、炸點各三款、小點四款、一款主食及甜品，如果想一試米芝蓮餐廳粵菜，這個價錢可以食到多款點心，CP值甚高！👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

營致會館 地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882

【5】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出全新下午茶，歎餐廳招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香、芹香馬蹄海蜇頭及松茸金菇蟲草花。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！😋😋😋想知下午茶幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028 / 6656 2680（Whatsapp）

【6】十里洋場—— 江蘇菜下午茶

江蘇菜都有afternoon tea！十里洋場推出淮揚菜下午茶，用小蒸籠裝滿水晶肴肉、烤麩及黑松露溏心蛋等涼菜，更有脆皮煙燻BB鴿及多款點心！另外下午茶套餐更配上湯麵一碗，可選嫩雞煨麵或雪菜筍絲肉絲麵。👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

十里洋場 地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖 電話：2338 5500

【7】The Envoy——點心紙形式任選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

👇👇👇點擊睇食物、價錢及供應時段👇👇👇

The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【8】Mango Tree——泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜最平138元就可以吃到二人份！👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

Mango Tree 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

【9】安南——越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

安南 九龍塘店地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖 銅鑼灣店地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓 電話：2866 2803

【10】寬巷子——打邊爐都有三層架

你無睇錯！打邊爐都有下午茶！台北。寬巷子香港分店推出打邊爐火鍋下午茶！最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，並放在三層架子上，打卡必備！👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

想知餘下9間推介？即點擊睇全文 👉👉段純貞牛肉麵登陸將軍澳！全港台灣牛肉麵10強 必試二悅人氣兩食

😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

想知餘下6間推介？即點擊睇全文 👉👉北角炮台山美食Top7 米芝蓮福元湯圓／電車站隱世飯堂／拉花咖啡

😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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