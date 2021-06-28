撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-28 07:00

小時候只愛吃香甜的食物和飲品，最怕像苦瓜一樣，在口腔留下一股苦澀味。但人越大，口味及接受程度都會改變。有網民以「有咩係細路仔唔識欣賞，大個先覺好」為題展開討論，有網民提及不少小時候討厭的食物，包括味道苦澀又帶回甘的苦瓜、又腥又臭的海膽等，不過有一種食物長大後想食都不是這麼容易！

小時候最討厭吃苦瓜！（資料圖片）

通常小時候都會揀飲擇食，不吃苦味的食物，又不吃聞起來臭哄哄的食物，但長大後卻會慢慢接受不同口味的食物，就連以前最討厭的苦瓜都覺得不如小時候一樣苦澀。有網民指隨著年紀增長，味覺也會隨著退化，而苦味成為最快退化的味道，因此人越大就越不怕苦，甚至會享受它們帶來的回甘及香氣。😭😭按下圖即睇網民熱數10種長大後才會欣賞的食物 👇👇

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同場加映１：牛角App攞飛被金會員打尖！網民批不公平反被鬧：人哋用錢買時間

牛角Buffet早前進駐觀塘裕民坊，有網民日前（22日）在facebook群組「中伏飲食爆料區」發文，講述用牛角手機App取票，惟期間不斷被金卡會員打尖，等了至少兩個小時都仍未輪到自己的籌號，令他大感不滿！不過有關帖文卻收到不少網民的批評，有人指事主應該預早攞飛，並非怪罪食店的會員制度，「用S飛「打尖」係金卡的會員福利，官方認可」，亦有人直言牛角的會員制是「用錢買時間」，根本稱不上唔公平！

😡😡究竟牛角的金會員如何申請、有咩著數？點下圖即睇事件的來龍去脈、網民mean爆留言👇👇

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同場加映2：00後不認識的8款經典零食

有連登網民在飲食台發帖，題為「十大歷史地位被00後嚴重低估嘅小食」，討論被00後遺忘及低估的經典小食，記者也整理一些的幾乎被遺忘的經典懷舊小食。當中不少是80後、90後學生時代一定吃過的小食，例如放學後醫肚必備的撈冷麵，真係講起都好想再食！不過現在撈麵舖已經開始式微，幸好暫時旺角中心、葵涌廣場仍有得買。

有網民更提到以前百貨公司經常會販售一款即製的小食，香味逼人，站在5米外都聞得到，令人垂涎欲滴，忍不住買返包即場食！

👇👇👇有款宵夜美食最多網民集氣想佢回歸！點下圖即睇00後未聽過的8大經典小食👇👇👇

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