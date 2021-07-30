【飲食熱話】日本食品一向有吸引力，於是不少生產商都會採用一個充滿「日本味道」名字。《香港01》旅遊頻道記者整理了6個經常令人誤會是日本的飲食品牌，看看你是否一直搞錯？



日本食品包裝精美味道又好，是不少港人至愛。（François Brémont＠unsplash）

【1】Kojimaya 小島屋

早前品牌推出的Lipton紅茶雪糕、微熱山丘D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕都大受歡迎，在Facebook群組「香港雪糕關注組」的掀起熱潮，。由於牌子使用日文拼音，令很多人都以為它是日本品牌。但早前有眼尖網民發現，其實Kojimaya是香港牌子，並由港產雪糕品牌CocoBerry生產，曾經在「香港雪糕關注組」谷內掀起好一陣子的熱烈討論。

（ig @ mynameisdorothy）

6個品牌中，包括人氣長龍牛角包店「八月堂」，無論名字和Logo都帶有濃濃的和風，但原來竟不是日本過江龍！立即按圖睇睇6大令人誤會來自日本的品牌😲👇👇

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覺得淨色口罩過於沉悶，但又怕卡通口罩太過張揚？漸變色口罩就啱晒！混合兩種顏色，低調得來又夠特別，是襯衫必備之選。記者精選了7款夢幻漸層口罩，要溫柔氣質又得，清新活潑亦有，最平只要$1.3一個！立即按圖睇睇7大夢幻漸層口罩推介😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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