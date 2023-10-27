登別溫泉酒店10間推介｜私人風呂賞雪／一泊二食／近地獄谷溫泉街

登別溫泉酒店2023｜登別溫泉位於北海道，交通方便，一直是旅遊熱點，登別擁有九種名湯泉質，每種泉質都有獨特療效，加上附近景點有「地獄谷」和「大湯沼」等等，值得遊玩數天享受溫泉。《好食玩飛》還有大阪溫泉酒店推介、京都溫泉酒店推介、有馬溫泉酒店推介等文章供你選擇。外遊的朋友亦不妨留意最新的酒店平台Promo Code以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

雪季到登別住溫泉酒店，便可以享受邊泡溫泉邊欣賞雪景。（yoomi5673@IG）

登別溫泉酒店推介【1】登別溫泉第一瀧本館（Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan）

是登別溫泉中最有名、最古老的溫泉飯店，位於溫泉街旁，步行可到巴士站，十分方便。1,500坪的超大浴場正對著地獄谷，露天風呂亦可欣賞到地獄谷的絕美景色。共有35座浴槽，設有旋轉滑水道室內游泳池，非常適合親子旅遊入住。擁有5種泉水：硫磺泉、芒硝泉、酸性綠礬泉、食鹽泉、碳酸氫鈉泉，可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題。

登別溫泉第一瀧本館（Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan）

價格：人均HKD$723.5

地址：55 Noboribetsu-onsen, Noboribetsu, Japan

交通：於JR登別站下車後轉乘巴士，車程約15分鐘

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登別溫泉酒店推介【2】登別麻火若巴酒店（Hotel Mahoroba）

登別麻火若巴酒店（Hotel Mahoroba）地理位置優越，距離登別溫泉巴士總站3分鐘步行路程，鄰近登別溫泉商店街、地獄谷及大湯沼等景點，步行5分鐘更可以到達登山纜車站，沿登山纜車可直達登別棕熊牧場。酒店設有戶外風呂及室內浴場，亦為入住的客人提供熱水浴缸、水療及按摩服務。

登別麻火若巴酒店（Hotel Mahoroba）

價格：人均HKD$702起

地址：059-0551 北海道登別市登別溫泉町65

交通：新千歲機場搭乘巴士1小時30分鐘到達足湯入口站後，步行1分鐘即達

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登別溫泉酒店推介【3】瀧乃家別館玉乃湯（Takinoya Bekkan Tamanoyu）

瀧乃家別館玉乃湯（Takinoya Bekkan Tamanoyu）位於溫泉商店街，步行2分鐘即到巴士總站，而且乘車只需6分鐘即到大湯沼及地獄谷。酒店房間設有5種房型，以和室榻榻米客房為主，並且設有公共露天風呂，是到登別必選的溫泉酒店之一。

瀧乃家別館玉乃湯（Takinoya Bekkan Tamanoyu）

價格：人均HKD$599.5起

地址：31 Noboribetsuonsencho, Noboribetsu, Hokkaido 059-0551, Japan

交通：於JR登別站下車後轉乘巴士，車程約2分鐘

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登別溫泉酒店推介【4】御宿清水屋溫泉旅館（Oyado Kiyomizuya Onsen）

御宿清水屋溫泉旅館（Oyado Kiyomizuya Onsen）位於河流旁邊，步行至登別溫泉商店街只需要6分鐘，鄰近除了有大湯沼及地獄谷之外，亦可以順道前往湯潭神社參拜。步行15分鐘即可到達登別原始林，另外亦可以乘車到熊園及俱多樂湖，酒店亦提供一泊二食的服務。

御宿清水屋溫泉旅館（Oyado Kiyomizuya Onsen）

價格：人均HKD$491起

地址：北海道登別市登別温泉町173

交通：從新千歲機場搭乘巴士1.5小時到達蘆湯入口站後步行1分鐘

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登別溫泉酒店推介【5】心之度假村海之別邸古川（Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa）

酒店位於海邊，是少數在登別地區擁有無敵海景的酒店，酒店設有專車接送，往來JR站及酒店。酒店一共有30間客房，從室內可以遠望到太平洋的美景。酒店亦提供免費接駁巴士服務，往來JR登別站至酒店。溫泉方面，有露天風呂、貸切風呂2款溫泉，更難得是酒店設有無邊際浴池，絕對是當地打卡之選！

心之度假村海之別邸古川（Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa）

價格：人均HKD$1197.5

地址：289-3 Kojōhama Shiraoi-chō Shiraoi-gun, Japan

交通：於JR登別站下車，轉乘免費接駁巴士

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登別溫泉酒店推介【6】旅亭花遊樂（Ryotei Hanayura）

旅亭花遊樂（Ryotei Hanayura）的環境清幽，適合港人遠離煩囂，同時鄰近登別商店街，只需步行5分鐘就可到達，附近景點均可步行到達。客房共有37間，全部均以和式榻榻米房設計。除了標準和室客房之外，還設附有私人露天風呂的客房，可以在房內享受天然硫磺泉露天風呂，可改善風濕、高血壓、肩周炎等徵狀。

旅亭花遊樂（Ryotei Hanayura）

價格：人均HKD$1561起

地址：100 Noboribetsu Onsen-cho, Noboribetsu-shi, 059-0551

交通：於JR登別站下車，轉乘免費接駁巴士

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登別溫泉酒店推介【7】登別石水亭（Noboribetsu Sekisuitei）

擁有悠久歷史的溫泉旅館，提供往返接駁服務。登別石水亭溫泉飯店設有室內和3座露天溫泉，更可提升新陳代謝、治療濕疹、皮膚炎等效果，部分溫泉可供私人預約使用。酒店設有早餐及日式懷石晚餐。另外，酒店亦提供免費接駁巴士，往來JR札幌站至酒店。

登別石水亭（Noboribetsu Sekisuitei）

價格：人均HKD$675.5起

地址：Noboribetsu Onsen-cho 203-1, 059-0596

交通：酒店提供免費接駁巴士，往來JR札幌站至酒店

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登別溫泉酒店推介【8】花鐘亭花屋旅館（Kashoutei Hanaya Ryokan）

酒店鄰近登別溫泉巴士站，只需要步行5分鐘就可直達酒店，10分鐘步程更可到登別棕熊牧場的纜車站，而著名登別伊達時代村主題樂園距離酒店只有10分鐘車程。登別伊達時代村是一個以江戶時代為背景的的遊玩設施，可供遊客換裝拍照及體驗武士、忍者等人的生活。酒店客戶可以直望到大湯沼川的景色，而且設有天然溫泉，和一泊兩食懷石料理。

花鐘亭花屋旅館（Kashoutei Hanaya Ryokan）

價格：人均HKD$419.5起

地址：134 Noboribetsuonsencho, Noboribetsushi, Noboribetsu, Noboribetsu, Japan, 059-0551

交通：於JR登別站下車，再轉乘酒店免費接駁車

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登別溫泉酒店推介【9】登別格蘭酒店（Noboribetsu Grand Hotel）

酒店設備齊全，除了設有室內、露天風呂之外，更有桑拿房。客房方面，設有和式榻榻米房及洋式客房，包自助早餐及晚餐。酒店亦鄰近登別棕熊牧場、登別伊達時代村、地獄谷等多個著名景點，步行5分鐘亦可到達登別商業街。酒店亦提供JR札幌火車站到酒店的專車接送服務，需預約。

登別格蘭酒店（Noboribetsu Grand Hotel）

價格：人均HKD$529.5起

地址：154Noboribetsuonsencho,Noboribetsushi, Noboribetsu, Noboribetsu, Japan, 059-0592

交通：於 JR 札幌火車站下車，再轉乘接駁服務，需額外付費

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登別溫泉酒店推介【10】登別萬世閣（Noboribetsu Manseikaku）

當地人氣溫泉酒店，交通方便，距離登別溫泉巴士總站只有1分鐘步行路程，而且有巴士接駁JR火車站，酒店亦額外提供前往札幌的接駁車服務，車程約90分鐘。酒店設有和式及洋式客房，室內游泳池、溫泉浴池供客人使用。饍食方面，酒店提供日式和自助餐廳。

登別萬世閣（Noboribetsu Manseikaku）

價格：人均HKD$486起

地址：21 Noboribetsuonsen-cho, Noboribetsu-city, Noboribetsu, Noboribetsu, Japan, 059-0551

交通：酒店提供往返JR札幌至酒店的接駁服務，需時90分鐘

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