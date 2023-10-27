登別溫泉酒店10間推介｜私人風呂賞雪／一泊二食／近地獄谷溫泉街

撰文：何匡汶
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登別溫泉酒店2023｜登別溫泉位於北海道，交通方便，一直是旅遊熱點，登別擁有九種名湯泉質，每種泉質都有獨特療效，加上附近景點有「地獄谷」和「大湯沼」等等，值得遊玩數天享受溫泉。《好食玩飛》還有大阪溫泉酒店推介京都溫泉酒店推介有馬溫泉酒店推介等文章供你選擇。外遊的朋友亦不妨留意最新的酒店平台Promo Code以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

雪季到登別住溫泉酒店，便可以享受邊泡溫泉邊欣賞雪景。（yoomi5673@IG）
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登別溫泉酒店推介【1】登別溫泉第一瀧本館（Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan）

是登別溫泉中最有名、最古老的溫泉飯店，位於溫泉街旁，步行可到巴士站，十分方便。1,500坪的超大浴場正對著地獄谷，露天風呂亦可欣賞到地獄谷的絕美景色。共有35座浴槽，設有旋轉滑水道室內游泳池，非常適合親子旅遊入住。擁有5種泉水：硫磺泉、芒硝泉、酸性綠礬泉、食鹽泉、碳酸氫鈉泉，可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題。

登別溫泉第一瀧本館（Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan）
價格：人均HKD$723.5
地址：55 Noboribetsu-onsen, Noboribetsu, Japan
交通：於JR登別站下車後轉乘巴士，車程約15分鐘
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登別溫泉酒店推介【2】登別麻火若巴酒店（Hotel Mahoroba）

登別麻火若巴酒店（Hotel Mahoroba）地理位置優越，距離登別溫泉巴士總站3分鐘步行路程，鄰近登別溫泉商店街、地獄谷及大湯沼等景點，步行5分鐘更可以到達登山纜車站，沿登山纜車可直達登別棕熊牧場。酒店設有戶外風呂及室內浴場，亦為入住的客人提供熱水浴缸、水療及按摩服務。

登別麻火若巴酒店（Hotel Mahoroba）
價格：人均HKD$702起
地址：059-0551 北海道登別市登別溫泉町65
交通：新千歲機場搭乘巴士1小時30分鐘到達足湯入口站後，步行1分鐘即達
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登別溫泉酒店推介【3】瀧乃家別館玉乃湯（Takinoya Bekkan Tamanoyu）

瀧乃家別館玉乃湯（Takinoya Bekkan Tamanoyu）位於溫泉商店街，步行2分鐘即到巴士總站，而且乘車只需6分鐘即到大湯沼及地獄谷。酒店房間設有5種房型，以和室榻榻米客房為主，並且設有公共露天風呂，是到登別必選的溫泉酒店之一。

瀧乃家別館玉乃湯（Takinoya Bekkan Tamanoyu）
價格：人均HKD$599.5起
地址：31 Noboribetsuonsencho, Noboribetsu, Hokkaido 059-0551, Japan
交通：於JR登別站下車後轉乘巴士，車程約2分鐘
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登別溫泉酒店推介【4】御宿清水屋溫泉旅館（Oyado Kiyomizuya Onsen）

御宿清水屋溫泉旅館（Oyado Kiyomizuya Onsen）位於河流旁邊，步行至登別溫泉商店街只需要6分鐘，鄰近除了有大湯沼及地獄谷之外，亦可以順道前往湯潭神社參拜。步行15分鐘即可到達登別原始林，另外亦可以乘車到熊園及俱多樂湖，酒店亦提供一泊二食的服務。

御宿清水屋溫泉旅館（Oyado Kiyomizuya Onsen）
價格：人均HKD$491起
地址：北海道登別市登別温泉町173
交通：從新千歲機場搭乘巴士1.5小時到達蘆湯入口站後步行1分鐘
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登別溫泉酒店推介【5】心之度假村海之別邸古川（Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa）

酒店位於海邊，是少數在登別地區擁有無敵海景的酒店，酒店設有專車接送，往來JR站及酒店。酒店一共有30間客房，從室內可以遠望到太平洋的美景。酒店亦提供免費接駁巴士服務，往來JR登別站至酒店。溫泉方面，有露天風呂、貸切風呂2款溫泉，更難得是酒店設有無邊際浴池，絕對是當地打卡之選！

心之度假村海之別邸古川（Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa）
價格：人均HKD$1197.5
地址：289-3 Kojōhama Shiraoi-chō Shiraoi-gun, Japan
交通：於JR登別站下車，轉乘免費接駁巴士
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登別溫泉酒店推介【6】旅亭花遊樂（Ryotei Hanayura）

旅亭花遊樂（Ryotei Hanayura）的環境清幽，適合港人遠離煩囂，同時鄰近登別商店街，只需步行5分鐘就可到達，附近景點均可步行到達。客房共有37間，全部均以和式榻榻米房設計。除了標準和室客房之外，還設附有私人露天風呂的客房，可以在房內享受天然硫磺泉露天風呂，可改善風濕、高血壓、肩周炎等徵狀。

旅亭花遊樂（Ryotei Hanayura）
價格：人均HKD$1561起
地址：100 Noboribetsu Onsen-cho, Noboribetsu-shi, 059-0551
交通：於JR登別站下車，轉乘免費接駁巴士
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登別溫泉酒店推介【7】登別石水亭（Noboribetsu Sekisuitei）

擁有悠久歷史的溫泉旅館，提供往返接駁服務。登別石水亭溫泉飯店設有室內和3座露天溫泉，更可提升新陳代謝、治療濕疹、皮膚炎等效果，部分溫泉可供私人預約使用。酒店設有早餐及日式懷石晚餐。另外，酒店亦提供免費接駁巴士，往來JR札幌站至酒店。

登別石水亭（Noboribetsu Sekisuitei）
價格：人均HKD$675.5起
地址：Noboribetsu Onsen-cho 203-1, 059-0596
交通：酒店提供免費接駁巴士，往來JR札幌站至酒店
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登別溫泉酒店推介【8】花鐘亭花屋旅館（Kashoutei Hanaya Ryokan）

酒店鄰近登別溫泉巴士站，只需要步行5分鐘就可直達酒店，10分鐘步程更可到登別棕熊牧場的纜車站，而著名登別伊達時代村主題樂園距離酒店只有10分鐘車程。登別伊達時代村是一個以江戶時代為背景的的遊玩設施，可供遊客換裝拍照及體驗武士、忍者等人的生活。酒店客戶可以直望到大湯沼川的景色，而且設有天然溫泉，和一泊兩食懷石料理。

花鐘亭花屋旅館（Kashoutei Hanaya Ryokan）
價格：人均HKD$419.5起
地址：134 Noboribetsuonsencho, Noboribetsushi, Noboribetsu, Noboribetsu, Japan, 059-0551
交通：於JR登別站下車，再轉乘酒店免費接駁車
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登別溫泉酒店推介【9】登別格蘭酒店（Noboribetsu Grand Hotel）

酒店設備齊全，除了設有室內、露天風呂之外，更有桑拿房。客房方面，設有和式榻榻米房及洋式客房，包自助早餐及晚餐。酒店亦鄰近登別棕熊牧場、登別伊達時代村、地獄谷等多個著名景點，步行5分鐘亦可到達登別商業街。酒店亦提供JR札幌火車站到酒店的專車接送服務，需預約。

登別格蘭酒店（Noboribetsu Grand Hotel）
價格：人均HKD$529.5起
地址：154Noboribetsuonsencho,Noboribetsushi, Noboribetsu, Noboribetsu, Japan, 059-0592
交通：於 JR 札幌火車站下車，再轉乘接駁服務，需額外付費
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登別溫泉酒店推介【10】登別萬世閣（Noboribetsu Manseikaku）

當地人氣溫泉酒店，交通方便，距離登別溫泉巴士總站只有1分鐘步行路程，而且有巴士接駁JR火車站，酒店亦額外提供前往札幌的接駁車服務，車程約90分鐘。酒店設有和式及洋式客房，室內游泳池、溫泉浴池供客人使用。饍食方面，酒店提供日式和自助餐廳。

登別萬世閣（Noboribetsu Manseikaku）
價格：人均HKD$486起
地址：21 Noboribetsuonsen-cho, Noboribetsu-city, Noboribetsu, Noboribetsu, Japan, 059-0551
交通：酒店提供往返JR札幌至酒店的接駁服務，需時90分鐘
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